北海道情報大学が2027年度から「情報処理国家資格保有者奨学金」を設置予定 ― 入学前の資格取得によって給付、情報理工学科（届出手続中）開設にあわせた奨学金制度

北海道情報大学が2027年度から「情報処理国家資格保有者奨学金」を設置予定 ― 入学前の資格取得によって給付、情報理工学科（届出手続中）開設にあわせた奨学金制度