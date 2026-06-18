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北海道情報大学が2027年度から「情報処理国家資格保有者奨学金」を設置予定 ― 入学前の資格取得によって給付、情報理工学科（届出手続中）開設にあわせた奨学金制度
北海道情報大学（北海道江別市）では、2027年度の情報理工学科（※）開設にあわせて、同学科限定の「情報処理国家資格保有者奨学金」を新たに設置する。この奨学金は、入学前（3月31日まで）の対象資格取得によって確約されるもので、資格B1 高度実践レベル（情報処理安全確保支援士、応用情報技術者など）で30万円、資格B2 基本レベル（基本情報技術者など）で20万円、資格B3 社会人基礎レベル（ITパスポート試験）で10万円を給付する。なお、同大では他にも「松尾特別奨学金（奨学金制度／生活支援制度）」「給付型学術奨学生」「貸与型学術奨学生」など、学生を経済的に支援するさまざまな制度が整っている。
※2027年4月設置予定。届出手続中であり、計画に変更が生じることがあります。
■情報処理国家資格保有者奨学金
入学前（3月31日まで）の対象資格取得で給付を確約。
【対 象】 新入生（情報理工学科限定）
【給付額】
・資格B1 高度実践レベル
30万円給付（応用情報技術者、情報処理安全確保支援士など）
・資格B2 基本レベル
20万円給付（基本情報技術者、情報セキュリティマネジメント試験など）
・資格B3 社会人基礎レベル
10万円給付（ITパスポート試験）
※松尾特別奨学金（「奨学金制度」または「生活支援制度」）と併用可能
●情報理工学科
2027年4月、総合情報学部に設置予定。情報科学、数理・データサイエンス・AIの高度な技術を深く理解し、DXを強力に推進できる人材を育成する。また、GXやHXの実践を通してデータ分析力を駆使し、社会課題を解決して新たな価値を創造する応用力を涵養。さらに、国際社会と協調しながら革新的な技術やビジネスモデルを開発・社会実装できる起業家精神を育み、高度情報社会における倫理観と責任感を持ち、情報技術を通して社会に貢献する意識と行動力を備えた人材を養成する。
https://www.do-johodai.ac.jp/lp/information-engineering/
※届出手続中であり、計画に変更が生じることがあります。
（参考）
■松尾特別奨学金制度「奨学金制度」
入学試験の成績上位者を対象として支援。卒業後返還不要の給付型。
【対 象】 新入生
【給付額】
・特待生S（10名）
年額33万円×4年間継続（最大132万円）
・特待生A1（20名）
66万円給付（入学年度のみ）
・特待生A2（25名）
33万円給付（入学年度のみ）
・特待生A3（25名）
17万円給付（入学年度のみ）
※松尾特別奨学金「生活支援制度」との併用不可
■松尾特別奨学金制度「生活支援制度」
初めての一人暮らしを経済的・環境的にサポートする。
【対 象】新入生
【給付額】
・特1（30名）
独自学生寮に入寮。朝夕2食付きで月額3,4000円（4年間）
・特2（5名）
大学食堂で朝夕2食を月額6,000円で提供（4年間）
・特3（20名）
大学食堂で朝夕2食を月額6,000円で提供（2年間）
※松尾特別奨学金「奨学金制度」との併用不可
■給付型学術奨学生
前年度の学業成績優秀者（各学部・学年毎5名以内）に給付。
【対 象】在学生（2〜4年次）
【給付額】年額150,000円を給付（返還不要）
■貸与型学術奨学生
経済的理由による修学困難者（各学部・学年毎10名以内）に貸与。
【対 象】在学生（3〜4年次）
【貸与額】月額60,000円を無利子貸与
○北海道情報大学 学費・奨学金・学費サポートプラン
https://www.do-johodai.ac.jp/examinee/examinfo/expenses/
▼本件に関する問い合わせ先
北海道情報大学 広報課
TEL：011-385-8393
FAX：011-385-5366
メール：koho@do-johodai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■情報処理国家資格保有者奨学金
入学前（3月31日まで）の対象資格取得で給付を確約。
【対 象】 新入生（情報理工学科限定）
【給付額】
・資格B1 高度実践レベル
30万円給付（応用情報技術者、情報処理安全確保支援士など）
・資格B2 基本レベル
20万円給付（基本情報技術者、情報セキュリティマネジメント試験など）
・資格B3 社会人基礎レベル
10万円給付（ITパスポート試験）
※松尾特別奨学金（「奨学金制度」または「生活支援制度」）と併用可能
●情報理工学科
2027年4月、総合情報学部に設置予定。情報科学、数理・データサイエンス・AIの高度な技術を深く理解し、DXを強力に推進できる人材を育成する。また、GXやHXの実践を通してデータ分析力を駆使し、社会課題を解決して新たな価値を創造する応用力を涵養。さらに、国際社会と協調しながら革新的な技術やビジネスモデルを開発・社会実装できる起業家精神を育み、高度情報社会における倫理観と責任感を持ち、情報技術を通して社会に貢献する意識と行動力を備えた人材を養成する。
https://www.do-johodai.ac.jp/lp/information-engineering/
※届出手続中であり、計画に変更が生じることがあります。
（参考）
■松尾特別奨学金制度「奨学金制度」
入学試験の成績上位者を対象として支援。卒業後返還不要の給付型。
【対 象】 新入生
【給付額】
・特待生S（10名）
年額33万円×4年間継続（最大132万円）
・特待生A1（20名）
66万円給付（入学年度のみ）
・特待生A2（25名）
33万円給付（入学年度のみ）
・特待生A3（25名）
17万円給付（入学年度のみ）
※松尾特別奨学金「生活支援制度」との併用不可
■松尾特別奨学金制度「生活支援制度」
初めての一人暮らしを経済的・環境的にサポートする。
【対 象】新入生
【給付額】
・特1（30名）
独自学生寮に入寮。朝夕2食付きで月額3,4000円（4年間）
・特2（5名）
大学食堂で朝夕2食を月額6,000円で提供（4年間）
・特3（20名）
大学食堂で朝夕2食を月額6,000円で提供（2年間）
※松尾特別奨学金「奨学金制度」との併用不可
■給付型学術奨学生
前年度の学業成績優秀者（各学部・学年毎5名以内）に給付。
【対 象】在学生（2〜4年次）
【給付額】年額150,000円を給付（返還不要）
■貸与型学術奨学生
経済的理由による修学困難者（各学部・学年毎10名以内）に貸与。
【対 象】在学生（3〜4年次）
【貸与額】月額60,000円を無利子貸与
○北海道情報大学 学費・奨学金・学費サポートプラン
https://www.do-johodai.ac.jp/examinee/examinfo/expenses/
▼本件に関する問い合わせ先
北海道情報大学 広報課
TEL：011-385-8393
FAX：011-385-5366
メール：koho@do-johodai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/