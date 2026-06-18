アルミ圧延製品世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
アルミ圧延製品世界総市場規模
アルミ圧延製品は、アルミニウムを圧延加工して製造される板材、箔材、帯材などの製品です。軽量性、耐食性、加工性、リサイクル性に優れており、自動車、航空宇宙、建築、包装、電気・電子分野で幅広く使用されています。近年は脱炭素化や軽量化ニーズの高まりを背景に、高機能アルミ圧延製品の需要が拡大しています。
図. アルミ圧延製品の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352823/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352823/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルアルミ圧延製品のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
アルミ圧延製品市場動向と輸送・新エネルギー分野における成長機会
アルミ圧延製品市場は、軽量化材料、リサイクル素材、新エネルギー産業、高機能アルミニウムの需要拡大を背景に堅調な成長を続けています。Global Reportsによると、世界のアルミ圧延製品市場は2025年の1,170億2,700万米ドルから2032年には1,492億7,300万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は3.3％と予測されています。アルミ圧延製品は、自動車、包装、建築、電気・電子、航空宇宙、新エネルギー電池など幅広い産業の基盤材料として活用されており、脱炭素化と資源循環型経済の推進に伴い、その重要性は一層高まっています。さらに、2025年の米国関税政策の再調整は、アルミニウムサプライチェーンの再編や地域生産体制の見直しを促進し、市場構造にも新たな変化をもたらしています。
アルミ圧延製品が支える軽量化社会
アルミ圧延製品は、インゴットや鋳造コイルを原料として、熱間圧延、冷間圧延、箔圧延、表面処理などの工程を経て製造される高付加価値材料です。アルミニウム板、条材、コイル、箔材、缶材、自動車用板材、航空機用板材、熱交換器材料など多様な形態で供給されています。
2025年の世界生産量は約2,863万1,000トンに達しており、軽量性、耐食性、熱伝導性、電気伝導性および高いリサイクル性が評価されています。特に輸送機器分野では、燃費向上やCO?排出削減を目的としてアルミ圧延製品への置換が加速しています。
自動車・輸送分野が市場成長を牽引
用途別ではTransportation（輸送分野）がアルミ圧延製品市場の最大需要先の一つとなっています。自動車メーカーは電動化対応と車体軽量化を同時に進めており、高強度アルミニウム板材の採用を拡大しています。
電気自動車（EV）では、車体パネル、バッテリーケース、衝突安全部材などへのアルミ圧延製品の利用が増加しています。航空宇宙や鉄道分野でも、高い強度と軽量性を両立する材料として採用が継続しています。
近年の業界動向として、EVメーカーやバッテリー企業との共同開発案件が増加しており、高精度加工や表面品質の高度化が競争力の重要な要素となっています。
新エネルギー産業が生み出す新たな需要
アルミ圧延製品市場において最も注目される成長領域が新エネルギー分野です。電池箔、電池ケース材、熱管理部材、バスバー、パワーエレクトロニクス部品など、多くの製品が高品質なアルミ圧延製品に依存しています。
特にリチウムイオン電池用アルミ箔は、表面平滑性、厚み精度、清浄度が厳格に管理される必要があり、高度な圧延技術が求められます。過去6か月間においても、電池材料向け生産能力増強や高性能合金の開発投資が各メーカーで活発化しており、新エネルギー市場の拡大がアルミ圧延製品需要を押し上げています。
アルミ圧延製品は、アルミニウムを圧延加工して製造される板材、箔材、帯材などの製品です。軽量性、耐食性、加工性、リサイクル性に優れており、自動車、航空宇宙、建築、包装、電気・電子分野で幅広く使用されています。近年は脱炭素化や軽量化ニーズの高まりを背景に、高機能アルミ圧延製品の需要が拡大しています。
図. アルミ圧延製品の製品画像
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上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルアルミ圧延製品のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
アルミ圧延製品市場動向と輸送・新エネルギー分野における成長機会
アルミ圧延製品市場は、軽量化材料、リサイクル素材、新エネルギー産業、高機能アルミニウムの需要拡大を背景に堅調な成長を続けています。Global Reportsによると、世界のアルミ圧延製品市場は2025年の1,170億2,700万米ドルから2032年には1,492億7,300万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は3.3％と予測されています。アルミ圧延製品は、自動車、包装、建築、電気・電子、航空宇宙、新エネルギー電池など幅広い産業の基盤材料として活用されており、脱炭素化と資源循環型経済の推進に伴い、その重要性は一層高まっています。さらに、2025年の米国関税政策の再調整は、アルミニウムサプライチェーンの再編や地域生産体制の見直しを促進し、市場構造にも新たな変化をもたらしています。
アルミ圧延製品が支える軽量化社会
アルミ圧延製品は、インゴットや鋳造コイルを原料として、熱間圧延、冷間圧延、箔圧延、表面処理などの工程を経て製造される高付加価値材料です。アルミニウム板、条材、コイル、箔材、缶材、自動車用板材、航空機用板材、熱交換器材料など多様な形態で供給されています。
2025年の世界生産量は約2,863万1,000トンに達しており、軽量性、耐食性、熱伝導性、電気伝導性および高いリサイクル性が評価されています。特に輸送機器分野では、燃費向上やCO?排出削減を目的としてアルミ圧延製品への置換が加速しています。
自動車・輸送分野が市場成長を牽引
用途別ではTransportation（輸送分野）がアルミ圧延製品市場の最大需要先の一つとなっています。自動車メーカーは電動化対応と車体軽量化を同時に進めており、高強度アルミニウム板材の採用を拡大しています。
電気自動車（EV）では、車体パネル、バッテリーケース、衝突安全部材などへのアルミ圧延製品の利用が増加しています。航空宇宙や鉄道分野でも、高い強度と軽量性を両立する材料として採用が継続しています。
近年の業界動向として、EVメーカーやバッテリー企業との共同開発案件が増加しており、高精度加工や表面品質の高度化が競争力の重要な要素となっています。
新エネルギー産業が生み出す新たな需要
アルミ圧延製品市場において最も注目される成長領域が新エネルギー分野です。電池箔、電池ケース材、熱管理部材、バスバー、パワーエレクトロニクス部品など、多くの製品が高品質なアルミ圧延製品に依存しています。
特にリチウムイオン電池用アルミ箔は、表面平滑性、厚み精度、清浄度が厳格に管理される必要があり、高度な圧延技術が求められます。過去6か月間においても、電池材料向け生産能力増強や高性能合金の開発投資が各メーカーで活発化しており、新エネルギー市場の拡大がアルミ圧延製品需要を押し上げています。