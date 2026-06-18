横型製氷機グローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352810/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび、世界的な需要拡大が続く製氷機器市場の中でも特に注目されるセグメントに焦点を当てた最新調査レポート、「横型製氷機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を正式に発表いたしました。本レポートは、業務用・産業用の製氷需要を支える横型製氷機（Horizontal Ice Machine）を対象に、その市場規模、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的に分析した、業界関係者必携の戦略資料です。
市場規模と製品定義
横型製氷機とは、水平方向に製氷機構を配置した業務用・産業用の製氷設備を指します。レストラン、バー、ホテル、食品サービス施設など、大量の氷を安定的に供給する必要がある商業施設において不可欠な機器として位置付けられています。2024年における世界の横型製氷機市場規模は約22億1,100万ドル（約2,211百万ドル）に達しており、今後も堅調な成長を続け、2035年までには約35億ドル（3,500百万ドル）にまで拡大すると見込まれています。また、製氷機市場全体（業務用・産業用を含む広義の市場）で見れば、2032年には約53億7,800万ドル（5,378百万ドル）に達するという予測もあり、中長期的な成長ポテンシャルの高さがうかがえます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254488/horizontal-ice-machine
市場成長を牽引する主要因
外食産業は横型製氷機市場の主要な成長原動力となっています。外食消費の拡大や飲料文化の浸透に伴い、アイスキューブや冷たい飲料への需要が世界的に増加していることがその背景です。また、観光産業やエンターテインメント施設、各種商業活動の活性化も、製氷機需要の拡大に大きく寄与しています。特に、コーヒーやミルクティーなどの飲料需要が急拡大しているアジア太平洋地域では、商業用製氷機の需要が顕著に伸びており、同地域は世界で最も成長著しい市場として認識されています。
業界の主要な発展動向
近年の業界動向として特筆すべきは、省エネルギー性能の向上とスマート技術の統合です。ホシザキ（Hoshizaki）、マニトワック（Manitowoc）、スコッツマン（Scotsman）といった業界トッププレイヤーは、エネルギー効率の高いモデルや、リモート操作・予知保全機能を備えたスマートコネクテッドデバイスの開発に注力しており、これらが市場の差別化要因となっています。さらに、業務用市場では、モジュール式で拡張性の高い設計へのニーズが高まっており、多様な施設レイアウトや需要変動に柔軟に対応できる製品が支持を集めています。このような技術革新と製品多様化の進展は、今後の市場成長を持続させる重要な基調となるでしょう。
主要企業の市場シェア
横型製氷機市場の競争環境は、複数のグローバル企業によって形成されています。主要プレイヤーには、Manitowoc、Scotsman、Avantco、Hoshizaki、Ice-O-Matic、Cornelius、Follett、Atosa、Nella Cutlery、Kold-Draft、ENERGY STAR、Brema Ice Makers、Polar Ice Machines、Arctic-Temp、West Lakeなどが含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上高、市場シェアの詳細な分析に加え、各社の製品ポートフォリオや地域戦略を比較考察することで、競争優位性の源泉や今後の提携・M&Aの可能性までを視野に入れた洞察を提供しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび、世界的な需要拡大が続く製氷機器市場の中でも特に注目されるセグメントに焦点を当てた最新調査レポート、「横型製氷機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を正式に発表いたしました。本レポートは、業務用・産業用の製氷需要を支える横型製氷機（Horizontal Ice Machine）を対象に、その市場規模、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的に分析した、業界関係者必携の戦略資料です。
市場規模と製品定義
横型製氷機とは、水平方向に製氷機構を配置した業務用・産業用の製氷設備を指します。レストラン、バー、ホテル、食品サービス施設など、大量の氷を安定的に供給する必要がある商業施設において不可欠な機器として位置付けられています。2024年における世界の横型製氷機市場規模は約22億1,100万ドル（約2,211百万ドル）に達しており、今後も堅調な成長を続け、2035年までには約35億ドル（3,500百万ドル）にまで拡大すると見込まれています。また、製氷機市場全体（業務用・産業用を含む広義の市場）で見れば、2032年には約53億7,800万ドル（5,378百万ドル）に達するという予測もあり、中長期的な成長ポテンシャルの高さがうかがえます。
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市場成長を牽引する主要因
外食産業は横型製氷機市場の主要な成長原動力となっています。外食消費の拡大や飲料文化の浸透に伴い、アイスキューブや冷たい飲料への需要が世界的に増加していることがその背景です。また、観光産業やエンターテインメント施設、各種商業活動の活性化も、製氷機需要の拡大に大きく寄与しています。特に、コーヒーやミルクティーなどの飲料需要が急拡大しているアジア太平洋地域では、商業用製氷機の需要が顕著に伸びており、同地域は世界で最も成長著しい市場として認識されています。
業界の主要な発展動向
近年の業界動向として特筆すべきは、省エネルギー性能の向上とスマート技術の統合です。ホシザキ（Hoshizaki）、マニトワック（Manitowoc）、スコッツマン（Scotsman）といった業界トッププレイヤーは、エネルギー効率の高いモデルや、リモート操作・予知保全機能を備えたスマートコネクテッドデバイスの開発に注力しており、これらが市場の差別化要因となっています。さらに、業務用市場では、モジュール式で拡張性の高い設計へのニーズが高まっており、多様な施設レイアウトや需要変動に柔軟に対応できる製品が支持を集めています。このような技術革新と製品多様化の進展は、今後の市場成長を持続させる重要な基調となるでしょう。
主要企業の市場シェア
横型製氷機市場の競争環境は、複数のグローバル企業によって形成されています。主要プレイヤーには、Manitowoc、Scotsman、Avantco、Hoshizaki、Ice-O-Matic、Cornelius、Follett、Atosa、Nella Cutlery、Kold-Draft、ENERGY STAR、Brema Ice Makers、Polar Ice Machines、Arctic-Temp、West Lakeなどが含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上高、市場シェアの詳細な分析に加え、各社の製品ポートフォリオや地域戦略を比較考察することで、競争優位性の源泉や今後の提携・M&Aの可能性までを視野に入れた洞察を提供しています。