リチウム電池ラップフィルム装置グローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、リチウムイオン電池の生産プロセスにおいて極めて重要な位置を占める周辺装置市場に焦点を当てた最新調査レポート、「リチウム電池ラップフィルム装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、急速に拡大するリチウムイオン電池市場の陰で確実に成長を遂げているラップフィルム装置セグメントを対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的かつ包括的に分析した、業界関係者必携の戦略資料です。
市場成長の背景：リチウムイオン電池産業の爆発的な拡大
本市場を語る上で欠かせないのが、リチウムイオン電池産業全体の目覚ましい成長です。2022年における世界の新エネルギー車（EV）販売台数は1,080万台に達し、前年比で61.6％増加しました。特に中国市場の牽引力は圧倒的であり、同年の中国新エネルギー車販売台数は680万台、世界シェアは63.6％にまで上昇しています。さらに、2022年第4四半期における中国の新エネルギー車販売浸透率は27％に達したのに対し、世界平均はわずか15％、欧州19％、北米に至っては6％にとどまっており、地域ごとに市場成熟度に大きな差があることが明確に示されています。
こうしたEV市場の高成長は、リチウムイオン電池産業全体の生産拡大に直結しています。中国工業情報化部（MIIT）の公表データによれば、2022年の中国国内リチウムイオン電池生産量は750GWhに達し、前年比130％以上の増加を記録しました。そのうち、リチウムエネルギー貯蔵電池の生産量は100GWhを突破し、産業全体の総生産額は1.2兆元を超える規模に拡大しています。また、2022年の新エネルギー車用パワーバッテリーの搭載量は約295GWhに達しました。
当社Global Info Researchの調査データによると、2022年における世界のリチウムイオン電池総出荷量は957GWhとなり、前年比70％の増加を達成しました。その内訳として、車載用パワーバッテリー（EV LIB）の出荷量は684GWhで前年比84％増、エネルギー貯蔵用バッテリー（ESS LIB）の出荷量は159.3GWhで前年比140％増と、いずれのセグメントも二桁成長を記録しており、リチウムイオン電池産業全体が引き続き高い成長軌道を描いていることが確認できます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254490/lithium-battery-wrap-film-equipment
リチウム電池ラップフィルム装置とは：市場の定義と位置付け
リチウム電池ラップフィルム装置とは、リチウムイオン電池の製造工程において、電極やセパレーターを保護・絶縁するためのラップフィルムを、電池セルに精密に巻き付ける専用設備を指します。ソフトパック電池（ラミネート型）およびハードパック電池（角型・円筒型）のいずれにも対応可能な装置であり、電池の安全性、信頼性、そしてエネルギー密度の向上に直接貢献する重要な製造装置です。EVやエネルギー貯蔵システム（ESS）向けの需要急増に伴い、高性能なラップフィルム装置へのニーズは世界的に高まりを見せています。
市場セグメント別分析：製品別・用途別の動向
リチウム電池ラップフィルム装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Semi Automatic（半自動タイプ）、Fully Automatic（全自動タイプ）
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、リチウムイオン電池の生産プロセスにおいて極めて重要な位置を占める周辺装置市場に焦点を当てた最新調査レポート、「リチウム電池ラップフィルム装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、急速に拡大するリチウムイオン電池市場の陰で確実に成長を遂げているラップフィルム装置セグメントを対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的かつ包括的に分析した、業界関係者必携の戦略資料です。
市場成長の背景：リチウムイオン電池産業の爆発的な拡大
本市場を語る上で欠かせないのが、リチウムイオン電池産業全体の目覚ましい成長です。2022年における世界の新エネルギー車（EV）販売台数は1,080万台に達し、前年比で61.6％増加しました。特に中国市場の牽引力は圧倒的であり、同年の中国新エネルギー車販売台数は680万台、世界シェアは63.6％にまで上昇しています。さらに、2022年第4四半期における中国の新エネルギー車販売浸透率は27％に達したのに対し、世界平均はわずか15％、欧州19％、北米に至っては6％にとどまっており、地域ごとに市場成熟度に大きな差があることが明確に示されています。
こうしたEV市場の高成長は、リチウムイオン電池産業全体の生産拡大に直結しています。中国工業情報化部（MIIT）の公表データによれば、2022年の中国国内リチウムイオン電池生産量は750GWhに達し、前年比130％以上の増加を記録しました。そのうち、リチウムエネルギー貯蔵電池の生産量は100GWhを突破し、産業全体の総生産額は1.2兆元を超える規模に拡大しています。また、2022年の新エネルギー車用パワーバッテリーの搭載量は約295GWhに達しました。
当社Global Info Researchの調査データによると、2022年における世界のリチウムイオン電池総出荷量は957GWhとなり、前年比70％の増加を達成しました。その内訳として、車載用パワーバッテリー（EV LIB）の出荷量は684GWhで前年比84％増、エネルギー貯蔵用バッテリー（ESS LIB）の出荷量は159.3GWhで前年比140％増と、いずれのセグメントも二桁成長を記録しており、リチウムイオン電池産業全体が引き続き高い成長軌道を描いていることが確認できます。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254490/lithium-battery-wrap-film-equipment
リチウム電池ラップフィルム装置とは：市場の定義と位置付け
リチウム電池ラップフィルム装置とは、リチウムイオン電池の製造工程において、電極やセパレーターを保護・絶縁するためのラップフィルムを、電池セルに精密に巻き付ける専用設備を指します。ソフトパック電池（ラミネート型）およびハードパック電池（角型・円筒型）のいずれにも対応可能な装置であり、電池の安全性、信頼性、そしてエネルギー密度の向上に直接貢献する重要な製造装置です。EVやエネルギー貯蔵システム（ESS）向けの需要急増に伴い、高性能なラップフィルム装置へのニーズは世界的に高まりを見せています。
市場セグメント別分析：製品別・用途別の動向
リチウム電池ラップフィルム装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Semi Automatic（半自動タイプ）、Fully Automatic（全自動タイプ）