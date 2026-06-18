【最新予測】半導体パッケージング用材料市場規模、2026年に88930百万米ドルへ｜年平均成長率13.0%で推移予測
半導体パッケージング用材料とは
半導体パッケージング用材料は、チップ性能を最大限に引き出すための基盤技術として位置付けられている。主な製品には、パッケージ基板、リードフレーム、ボンディングワイヤ、封止樹脂、セラミックパッケージ材料、ダイボンディング材料などが含まれる。
近年では2.5D・3Dパッケージング技術の普及により、従来以上に微細配線や高放熱性能が求められている。特にAIサーバー向け高性能GPUでは、パッケージ基板の高多層化や低誘電率材料の採用が進んでおり、半導体パッケージング用材料の付加価値は急速に高まっている。
半導体パッケージング用材料は、半導体デバイスの保護、支持、電気接続および信頼性確保という重要な役割を担う。特に生成AI、クラウドコンピューティング、IoT、自動運転などの新興分野では、高密度実装や高速信号伝送への要求が高まっており、高性能なパッケージ基板や封止材への需要が急増している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352825/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352825/images/bodyimage2】
図. 半導体パッケージング用材料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体パッケージング用材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体パッケージング用材料の世界市場は、2025年に38240百万米ドルと推定され、2026年には42710百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.0%で推移し、2032年には88930百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AI半導体需要が市場拡大を牽引
半導体産業は2023年に前年比9.4％の減少を経験したものの、2024年には16％成長へ回復すると予測されている。世界の半導体販売額は2024年に6,112億3,000万米ドルへ達し、過去最高水準を更新した。
特にAI半導体市場の急拡大が半導体パッケージング用材料市場を大きく押し上げている。近半年間では、生成AI向けGPUおよびHBM（高帯域幅メモリ）の需要増加を受け、先端パッケージ基板の供給不足が継続している。主要OSAT企業や半導体メーカーは設備投資を加速しており、パッケージ基板や封止材の需要は今後も高水準で推移するとみられる。
また、自動車の電動化やADAS（先進運転支援システム）の普及により、車載半導体向け高信頼性パッケージ材料市場も拡大している。
サプライチェーン再編と市場競争構造
2025年の米国関税政策は、半導体パッケージング用材料のグローバルサプライチェーンにも大きな影響を与えている。各国は半導体産業の国内回帰を推進しており、日本、米国、欧州、中国において新たな材料供給網の構築が進められている。
市場競争では、Kyocera、Shinko、Ibidenが世界市場を牽引しており、上位3社で22％を超えるシェアを占めている。さらにLG Innotek、Unimicron Technology、KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGYなども先端パッケージ基板分野で存在感を高めている。
近年は単なる材料供給能力だけでなく、設計段階から顧客と共同開発を行う技術提案力が競争優位性を左右する要素となっている。
用途別市場動向と成長機会
半導体パッケージング用材料の主要用途は、民生電子機器、自動車、通信機器、医療機器など多岐にわたる。スマートフォンやPC市場に加え、AIサーバー、データセンター、産業機器向け需要が急速に拡大している。
半導体パッケージング用材料は、チップ性能を最大限に引き出すための基盤技術として位置付けられている。主な製品には、パッケージ基板、リードフレーム、ボンディングワイヤ、封止樹脂、セラミックパッケージ材料、ダイボンディング材料などが含まれる。
近年では2.5D・3Dパッケージング技術の普及により、従来以上に微細配線や高放熱性能が求められている。特にAIサーバー向け高性能GPUでは、パッケージ基板の高多層化や低誘電率材料の採用が進んでおり、半導体パッケージング用材料の付加価値は急速に高まっている。
半導体パッケージング用材料は、半導体デバイスの保護、支持、電気接続および信頼性確保という重要な役割を担う。特に生成AI、クラウドコンピューティング、IoT、自動運転などの新興分野では、高密度実装や高速信号伝送への要求が高まっており、高性能なパッケージ基板や封止材への需要が急増している。
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図. 半導体パッケージング用材料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体パッケージング用材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体パッケージング用材料の世界市場は、2025年に38240百万米ドルと推定され、2026年には42710百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.0%で推移し、2032年には88930百万米ドルに拡大すると見込まれています。
AI半導体需要が市場拡大を牽引
半導体産業は2023年に前年比9.4％の減少を経験したものの、2024年には16％成長へ回復すると予測されている。世界の半導体販売額は2024年に6,112億3,000万米ドルへ達し、過去最高水準を更新した。
特にAI半導体市場の急拡大が半導体パッケージング用材料市場を大きく押し上げている。近半年間では、生成AI向けGPUおよびHBM（高帯域幅メモリ）の需要増加を受け、先端パッケージ基板の供給不足が継続している。主要OSAT企業や半導体メーカーは設備投資を加速しており、パッケージ基板や封止材の需要は今後も高水準で推移するとみられる。
また、自動車の電動化やADAS（先進運転支援システム）の普及により、車載半導体向け高信頼性パッケージ材料市場も拡大している。
サプライチェーン再編と市場競争構造
2025年の米国関税政策は、半導体パッケージング用材料のグローバルサプライチェーンにも大きな影響を与えている。各国は半導体産業の国内回帰を推進しており、日本、米国、欧州、中国において新たな材料供給網の構築が進められている。
市場競争では、Kyocera、Shinko、Ibidenが世界市場を牽引しており、上位3社で22％を超えるシェアを占めている。さらにLG Innotek、Unimicron Technology、KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGYなども先端パッケージ基板分野で存在感を高めている。
近年は単なる材料供給能力だけでなく、設計段階から顧客と共同開発を行う技術提案力が競争優位性を左右する要素となっている。
用途別市場動向と成長機会
半導体パッケージング用材料の主要用途は、民生電子機器、自動車、通信機器、医療機器など多岐にわたる。スマートフォンやPC市場に加え、AIサーバー、データセンター、産業機器向け需要が急速に拡大している。