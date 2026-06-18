カーボンファイバーフェルト市場規模は2026年1477百万米ドル、成長率5.9%で拡大予測
カーボンファイバーフェルトとは
カーボンファイバーフェルトは、炭素繊維を不織布状に加工した多孔質材料であり、高強度、軽量性、耐熱性、電気伝導性および熱伝導性を兼ね備えています。これらの特性により、航空宇宙、自動車製造、半導体、新エネルギーなど幅広い産業で採用が拡大しています。
2025年の世界生産量は約5,608万9,000平方メートルに達し、平均販売価格は1平方メートル当たり25米ドルと推定されています。特に熱管理材料や電磁波シールド材としての需要が増加しており、高付加価値用途への展開が市場成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352815/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352815/images/bodyimage2】
図. カーボンファイバーフェルトの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「カーボンファイバーフェルト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、カーボンファイバーフェルトの世界市場は、2025年に1402百万米ドルと推定され、2026年には1477百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には2083百万米ドルに拡大すると見込まれています。
新エネルギー分野がカーボンファイバーフェルト需要を牽引
カーボンファイバーフェルト市場の最大の成長要因は、新エネルギー関連産業の急拡大です。風力発電設備では、ブレード補強材として利用することで重量を約20％削減できるほか、発電効率の向上にも寄与しています。
さらに、電気自動車（EV）市場では、カーボンファイバーフェルトを活用した軽量化設計により、車両航続距離を最大20％向上できる可能性が示されています。加えて、液流電池をはじめとする大型エネルギー貯蔵システムでは、電極材料としての採用が進んでおり、今後も継続的な需要拡大が期待されています。
過去6か月間では、世界各地で再生可能エネルギー投資案件が増加しており、特に蓄電池関連プロジェクト向けのカーボンファイバーフェルト需要が顕著に伸びています。
技術革新がカーボンファイバーフェルト市場を高度化
カーボンファイバーフェルト業界では、生産技術の進歩が競争力向上の鍵となっています。近年ではプリプレグ技術や低温硬化技術の導入によって製造コストが約30％削減され、高性能製品の市場浸透率は25％から40％へ上昇しています。
また、AIを活用した繊維配列最適化技術も注目されており、材料強度を約30％向上させる成果が報告されています。さらに、欧州の環境規制強化に対応するため、バイオマス由来の持続可能なカーボンファイバーフェルト開発も活発化しています。
こうした技術革新は、航空宇宙や半導体製造装置など、高性能材料が求められる分野での採用拡大につながっています。
カーボンファイバーフェルト市場が抱える課題
一方で、カーボンファイバーフェルト市場にはいくつかの課題も存在します。最大の課題は原材料供給です。主要原料であるポリアクリロニトリル（PAN）は依然として輸入依存度が高く、一部地域では国産化率が50％未満に留まっています。
また、炭化・黒鉛化工程が製造コスト全体の約60％を占めるため、エネルギー価格変動の影響を受けやすい構造となっています。加えて、VOC排出規制やカーボンフットプリント管理などの環境規制への対応も企業にとって重要な課題となっています。
カーボンファイバーフェルトは、炭素繊維を不織布状に加工した多孔質材料であり、高強度、軽量性、耐熱性、電気伝導性および熱伝導性を兼ね備えています。これらの特性により、航空宇宙、自動車製造、半導体、新エネルギーなど幅広い産業で採用が拡大しています。
2025年の世界生産量は約5,608万9,000平方メートルに達し、平均販売価格は1平方メートル当たり25米ドルと推定されています。特に熱管理材料や電磁波シールド材としての需要が増加しており、高付加価値用途への展開が市場成長を支えています。
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図. カーボンファイバーフェルトの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「カーボンファイバーフェルト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、カーボンファイバーフェルトの世界市場は、2025年に1402百万米ドルと推定され、2026年には1477百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で推移し、2032年には2083百万米ドルに拡大すると見込まれています。
新エネルギー分野がカーボンファイバーフェルト需要を牽引
カーボンファイバーフェルト市場の最大の成長要因は、新エネルギー関連産業の急拡大です。風力発電設備では、ブレード補強材として利用することで重量を約20％削減できるほか、発電効率の向上にも寄与しています。
さらに、電気自動車（EV）市場では、カーボンファイバーフェルトを活用した軽量化設計により、車両航続距離を最大20％向上できる可能性が示されています。加えて、液流電池をはじめとする大型エネルギー貯蔵システムでは、電極材料としての採用が進んでおり、今後も継続的な需要拡大が期待されています。
過去6か月間では、世界各地で再生可能エネルギー投資案件が増加しており、特に蓄電池関連プロジェクト向けのカーボンファイバーフェルト需要が顕著に伸びています。
技術革新がカーボンファイバーフェルト市場を高度化
カーボンファイバーフェルト業界では、生産技術の進歩が競争力向上の鍵となっています。近年ではプリプレグ技術や低温硬化技術の導入によって製造コストが約30％削減され、高性能製品の市場浸透率は25％から40％へ上昇しています。
また、AIを活用した繊維配列最適化技術も注目されており、材料強度を約30％向上させる成果が報告されています。さらに、欧州の環境規制強化に対応するため、バイオマス由来の持続可能なカーボンファイバーフェルト開発も活発化しています。
こうした技術革新は、航空宇宙や半導体製造装置など、高性能材料が求められる分野での採用拡大につながっています。
カーボンファイバーフェルト市場が抱える課題
一方で、カーボンファイバーフェルト市場にはいくつかの課題も存在します。最大の課題は原材料供給です。主要原料であるポリアクリロニトリル（PAN）は依然として輸入依存度が高く、一部地域では国産化率が50％未満に留まっています。
また、炭化・黒鉛化工程が製造コスト全体の約60％を占めるため、エネルギー価格変動の影響を受けやすい構造となっています。加えて、VOC排出規制やカーボンフットプリント管理などの環境規制への対応も企業にとって重要な課題となっています。