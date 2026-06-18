ケイ酸塩コーティング市場規模分析レポート：2026年は137百万米ドルに到達予測
ケイ酸塩コーティングとは
ケイ酸塩コーティングとは、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸リチウム、シリカゾルなどの無機ケイ酸塩を主要成分とする塗料システムである。一般的な有機樹脂塗料とは異なり、無機鉱物系の特性を活用することで優れた性能を発揮する。
ケイ酸塩コーティングの最大の特徴は、鉱物基材との化学的結合による高い密着性にある。コンクリートやモルタル、天然石材表面とケイ酸化反応を起こし、長期間にわたり剥離しにくい保護層を形成する。また、高い透湿性を維持しながら防水性能を発揮できるため、建築物内部の結露抑制にも寄与する。
さらに、耐紫外線性、耐候性、耐薬品性、高温安定性に優れていることから、近年では公共インフラやエネルギー施設向けの防食用途でも採用が拡大している。
特に近年の建築物長寿命化政策やカーボンニュートラル推進の流れを受け、低VOC、高耐候性、高耐久性を兼ね備えたケイ酸塩コーティングへの注目が世界的に高まっている。また、2025年の米国関税政策の変化は原材料調達や国際サプライチェーンに影響を与えており、ケイ酸塩コーティング市場においても地域間競争構造の変化が進んでいる。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352811/images/bodyimage2】
図. ケイ酸塩コーティングの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ケイ酸塩コーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ケイ酸塩コーティングの世界市場は、2025年に128百万米ドルと推定され、2026年には137百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で推移し、2032年には204百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ケイ酸塩コーティング市場を支えるサプライチェーン構造
ケイ酸塩コーティングのサプライチェーンは大きく上流、中流、下流の3段階で構成される。
上流では、珪砂、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、無機顔料、シリカゾルなどの原材料が供給される。近年はリチウム価格の変動が大きく、ケイ酸リチウム系製品の製造コストに一定の影響を及ぼしている。
中流では、ケイ酸カリウム系、ケイ酸ナトリウム系、ケイ酸リチウム系、ソルシリケート系などのケイ酸塩コーティング製品が製造される。建築用途では純ケイ酸塩コーティングやソルシリケートコーティングが主流であり、工業用途では無機亜鉛シリケート塗料が重要な市場を形成している。
下流市場では、建築・建設分野が最大用途となっている。住宅、商業施設、歴史的建造物の修復工事に加え、近年では橋梁、港湾、石油・ガス設備などのインフラ防食用途が急速に拡大している。
建築・インフラ分野で拡大するケイ酸塩コーティング需要
ケイ酸塩コーティング市場の成長を支える最大の要因は建築分野における環境対応需要である。欧州ではグリーンビルディング認証制度の普及に伴い、低VOC建材の採用が加速している。
特にドイツや北欧地域では、歴史的建築物の外壁保護にケイ酸塩コーティングが広く使用されており、その優れた透湿性と耐久性が高く評価されている。
また、直近6か月では中東地域における大型都市開発プロジェクトの増加により、高温環境下でも性能を維持できるケイ酸塩コーティングの採用案件が増加している。アジア市場でも、中国や東南アジアを中心にインフラ更新需要が高まり、橋梁やトンネル向け防食塗装市場が拡大傾向にある。
ケイ酸塩コーティングとは、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸リチウム、シリカゾルなどの無機ケイ酸塩を主要成分とする塗料システムである。一般的な有機樹脂塗料とは異なり、無機鉱物系の特性を活用することで優れた性能を発揮する。
ケイ酸塩コーティングの最大の特徴は、鉱物基材との化学的結合による高い密着性にある。コンクリートやモルタル、天然石材表面とケイ酸化反応を起こし、長期間にわたり剥離しにくい保護層を形成する。また、高い透湿性を維持しながら防水性能を発揮できるため、建築物内部の結露抑制にも寄与する。
さらに、耐紫外線性、耐候性、耐薬品性、高温安定性に優れていることから、近年では公共インフラやエネルギー施設向けの防食用途でも採用が拡大している。
特に近年の建築物長寿命化政策やカーボンニュートラル推進の流れを受け、低VOC、高耐候性、高耐久性を兼ね備えたケイ酸塩コーティングへの注目が世界的に高まっている。また、2025年の米国関税政策の変化は原材料調達や国際サプライチェーンに影響を与えており、ケイ酸塩コーティング市場においても地域間競争構造の変化が進んでいる。
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図. ケイ酸塩コーティングの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ケイ酸塩コーティング―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ケイ酸塩コーティングの世界市場は、2025年に128百万米ドルと推定され、2026年には137百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で推移し、2032年には204百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ケイ酸塩コーティング市場を支えるサプライチェーン構造
ケイ酸塩コーティングのサプライチェーンは大きく上流、中流、下流の3段階で構成される。
上流では、珪砂、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、無機顔料、シリカゾルなどの原材料が供給される。近年はリチウム価格の変動が大きく、ケイ酸リチウム系製品の製造コストに一定の影響を及ぼしている。
中流では、ケイ酸カリウム系、ケイ酸ナトリウム系、ケイ酸リチウム系、ソルシリケート系などのケイ酸塩コーティング製品が製造される。建築用途では純ケイ酸塩コーティングやソルシリケートコーティングが主流であり、工業用途では無機亜鉛シリケート塗料が重要な市場を形成している。
下流市場では、建築・建設分野が最大用途となっている。住宅、商業施設、歴史的建造物の修復工事に加え、近年では橋梁、港湾、石油・ガス設備などのインフラ防食用途が急速に拡大している。
建築・インフラ分野で拡大するケイ酸塩コーティング需要
ケイ酸塩コーティング市場の成長を支える最大の要因は建築分野における環境対応需要である。欧州ではグリーンビルディング認証制度の普及に伴い、低VOC建材の採用が加速している。
特にドイツや北欧地域では、歴史的建築物の外壁保護にケイ酸塩コーティングが広く使用されており、その優れた透湿性と耐久性が高く評価されている。
また、直近6か月では中東地域における大型都市開発プロジェクトの増加により、高温環境下でも性能を維持できるケイ酸塩コーティングの採用案件が増加している。アジア市場でも、中国や東南アジアを中心にインフラ更新需要が高まり、橋梁やトンネル向け防食塗装市場が拡大傾向にある。