［イベント］現役パパ講師が教える「家族みんなで抱っこを楽しもう」｜富山県高岡市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年7月5日（日）、トヨタモビリティ富山 高岡にて「企業主導型両親学級」を開催いたします。テーマは「家族みんなで抱っこを楽しもう」。
現代の日本では、親になる人の約75％が「自分の子どもを持つまで、小さな赤ちゃんを抱っこしたことがない」という調査結果があります。育児のスタートラインで戸惑うのは当然のこと。
本講座では、離乳食だけでなく「抱っこマイスター」として我が子を抱っこやおんぶで育てた高橋裕次郎先生を講師に迎え、上手く抱けない理由やコツをお伝えします。専門家によるレクチャーと実技ワークを通じ、産前産後のパパとママが自信を持って赤ちゃんを迎えられるようサポートします。 参加費は無料、居住地を問わずご参加いただけます。
開催概要
イベント名：企業主導型両親学級「家族みんなで抱っこを楽しもう」
日時：2026年7月5日（日）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町1-72）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さまとご家族、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料（企業・専門家の協力による非営利運営）
前半：妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び｜講師：曳田彩加
後半：特別講師による講義と質疑応答（上手く抱けない理由や、心地よい抱っこ・おんぶのコツ）｜講師：髙橋裕次郎
申込方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1383
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352812/images/bodyimage1】
プロジェクトの趣旨
新しい命を迎える喜びの反面、現代の育児は「孤立」との戦いでもあります。育児のスタートラインで戸惑うのは当然のこと。特に「抱っこ」は赤ちゃんとの最初のコミュニケーションでありながら、正しい方法を学ぶ機会がほとんどありません。
本プロジェクトは、知識の伝達にとどまらず、パパとママが心身を整える術を学び、同じ悩みを持つ仲間や専門家とつながる場を提供します。育児を「義務」ではなく「人生の豊かな時間」へと変えていくこと--次世代を担う子どもたちとその家族に寄り添う、温かなプラットフォームを目指します。
本イベントの3つの見どころ
赤ちゃんのお世話のコツを実践形式で体感できます
子育てが大変と感じてしまうのは、ママパパの身体の状態と赤ちゃんの気持ちが分からないことが大きな要因。自分の身体をセルフケアする方法や、赤ちゃんの気持ちがわかるようになる「コツ」をご紹介します。
現役パパ講師！抱っこも離乳食もお任せ
農業・養蜂・介護福祉士・抱っこマイスターと多彩な顔を持つ高橋裕次郎先生が登壇。我が子を抱っこやおんぶで育てた経験をもとに、上手く抱けない理由や親子でリラックスできる心地よい抱っこのコツを実践的にお伝えします。離乳食も得意な先生に、パパができる家事のコツも聞いてみましょう。
スタッフ＆参加者みんなでする交流タイム
少人数のグループをつくり、最後は参加者同士で交流する時間を設けています。対話を通して悩みや不安が解消することはたくさんあります。気軽に相談できる機会を創出しています。
当日のプログラム
10:15～ 開場・受付
10:30～10:35 ごあいさつ
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
身体の専門家による、親子で笑顔になれるボディワーク・抱っこのコツ
11:10～11:40 抱っこマイスターによる講義と質疑応答
上手く抱けない理由や、親子でリラックスできる心地よい抱っこ・おんぶのコツ
11:40～12:00 参加者同士のコミュニケーションタイム・地域で共に育つ仲間とのつながり作り・個別相談
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352812/images/bodyimage2】
講師紹介
髙橋 裕次郎
農業・養蜂・介護福祉士・抱っこマイスター
介護福祉士として働く傍ら、子育て・小規模農業・養蜂・ヴィーガン料理など、持続可能な暮らしを楽しむ場を提供。「抱っこマイスター」として我が子を抱っこ・おんぶで育てた実体験から、上手く抱けない理由や心地よい抱き方のコツを丁寧に伝える。パパのお悩み相談にも経験をもとにアドバイスされ、毎回質問や相談が絶えない人気講師。
曳田 彩加
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師 ／ 北陸エリアマネージャー
産前産後の母親や乳幼児を対象としたヨガ指導のほか、企業主導型両親学級の運営・講師として、地域に根ざした子育て支援に尽力。赤ちゃんの抱き方から骨盤調整ヨガまで、実践的なボディワークを得意とする。
参加者の声
「わかりやすく教えて頂き、生活のイメージができました。夫婦で参加できたことで知識やイメージを共有できてよかったです」産前・ママ
「産前産後のケアについてネットだけではわからない情報を知ることができてよかった」産前・ママ
「子育てのサポートをいただける取り組みや環境があると、非常に心強いです」産後・パパ
「こういう場を提供していただけるのはありがたいです。様々な企業においてこのような取り組みがあると、若い世代にとって『この会社は子育てに力を入れている』と伝わり、長く働きたいと思うきっかけになるのではないかと思います」産後・パパ
地域企業の皆様による温かいサポート
プラチナサポーター
トヨタモビリティ富山株式会社
「モビリティを通して、地域に愛を。」そんな想いで、富山の新しい家族を支えてくださっています。
県内19全店舗には授乳室やキッズコーナーを完備。赤ちゃん連れの外出が不安な時期でも、気兼ねなく立ち寄り、一息つける場所です。
両親学級では、会場を提供いただいています。
会場提供：高岡店
会場提供：Gスクエア五福
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援（富山県）
射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
後援（石川県）
石川県 ／ 金沢市
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、北陸の子育て世代を未来へ向けて一緒に支援していただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお気軽にお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点 Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・講師派遣・ウェルビーイングプログラム
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田彩加
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
現代の日本では、親になる人の約75％が「自分の子どもを持つまで、小さな赤ちゃんを抱っこしたことがない」という調査結果があります。育児のスタートラインで戸惑うのは当然のこと。
本講座では、離乳食だけでなく「抱っこマイスター」として我が子を抱っこやおんぶで育てた高橋裕次郎先生を講師に迎え、上手く抱けない理由やコツをお伝えします。専門家によるレクチャーと実技ワークを通じ、産前産後のパパとママが自信を持って赤ちゃんを迎えられるようサポートします。 参加費は無料、居住地を問わずご参加いただけます。
開催概要
イベント名：企業主導型両親学級「家族みんなで抱っこを楽しもう」
日時：2026年7月5日（日）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：トヨタモビリティ富山 高岡（高岡市美幸町1-72）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦さまとご家族、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料（企業・専門家の協力による非営利運営）
前半：妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び｜講師：曳田彩加
後半：特別講師による講義と質疑応答（上手く抱けない理由や、心地よい抱っこ・おんぶのコツ）｜講師：髙橋裕次郎
申込方法：https://mielca.com/bodysence/PublicSeminar.aspx?gId=1&sId=1&eId=1383
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352812/images/bodyimage1】
プロジェクトの趣旨
新しい命を迎える喜びの反面、現代の育児は「孤立」との戦いでもあります。育児のスタートラインで戸惑うのは当然のこと。特に「抱っこ」は赤ちゃんとの最初のコミュニケーションでありながら、正しい方法を学ぶ機会がほとんどありません。
本プロジェクトは、知識の伝達にとどまらず、パパとママが心身を整える術を学び、同じ悩みを持つ仲間や専門家とつながる場を提供します。育児を「義務」ではなく「人生の豊かな時間」へと変えていくこと--次世代を担う子どもたちとその家族に寄り添う、温かなプラットフォームを目指します。
本イベントの3つの見どころ
赤ちゃんのお世話のコツを実践形式で体感できます
子育てが大変と感じてしまうのは、ママパパの身体の状態と赤ちゃんの気持ちが分からないことが大きな要因。自分の身体をセルフケアする方法や、赤ちゃんの気持ちがわかるようになる「コツ」をご紹介します。
現役パパ講師！抱っこも離乳食もお任せ
農業・養蜂・介護福祉士・抱っこマイスターと多彩な顔を持つ高橋裕次郎先生が登壇。我が子を抱っこやおんぶで育てた経験をもとに、上手く抱けない理由や親子でリラックスできる心地よい抱っこのコツを実践的にお伝えします。離乳食も得意な先生に、パパができる家事のコツも聞いてみましょう。
少人数のグループをつくり、最後は参加者同士で交流する時間を設けています。対話を通して悩みや不安が解消することはたくさんあります。気軽に相談できる機会を創出しています。
当日のプログラム
10:15～ 開場・受付
10:30～10:35 ごあいさつ
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
身体の専門家による、親子で笑顔になれるボディワーク・抱っこのコツ
11:10～11:40 抱っこマイスターによる講義と質疑応答
上手く抱けない理由や、親子でリラックスできる心地よい抱っこ・おんぶのコツ
11:40～12:00 参加者同士のコミュニケーションタイム・地域で共に育つ仲間とのつながり作り・個別相談
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352812/images/bodyimage2】
講師紹介
髙橋 裕次郎
農業・養蜂・介護福祉士・抱っこマイスター
介護福祉士として働く傍ら、子育て・小規模農業・養蜂・ヴィーガン料理など、持続可能な暮らしを楽しむ場を提供。「抱っこマイスター」として我が子を抱っこ・おんぶで育てた実体験から、上手く抱けない理由や心地よい抱き方のコツを丁寧に伝える。パパのお悩み相談にも経験をもとにアドバイスされ、毎回質問や相談が絶えない人気講師。
曳田 彩加
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師 ／ 北陸エリアマネージャー
産前産後の母親や乳幼児を対象としたヨガ指導のほか、企業主導型両親学級の運営・講師として、地域に根ざした子育て支援に尽力。赤ちゃんの抱き方から骨盤調整ヨガまで、実践的なボディワークを得意とする。
参加者の声
「わかりやすく教えて頂き、生活のイメージができました。夫婦で参加できたことで知識やイメージを共有できてよかったです」産前・ママ
「産前産後のケアについてネットだけではわからない情報を知ることができてよかった」産前・ママ
「子育てのサポートをいただける取り組みや環境があると、非常に心強いです」産後・パパ
「こういう場を提供していただけるのはありがたいです。様々な企業においてこのような取り組みがあると、若い世代にとって『この会社は子育てに力を入れている』と伝わり、長く働きたいと思うきっかけになるのではないかと思います」産後・パパ
地域企業の皆様による温かいサポート
プラチナサポーター
トヨタモビリティ富山株式会社
「モビリティを通して、地域に愛を。」そんな想いで、富山の新しい家族を支えてくださっています。
県内19全店舗には授乳室やキッズコーナーを完備。赤ちゃん連れの外出が不安な時期でも、気兼ねなく立ち寄り、一息つける場所です。
両親学級では、会場を提供いただいています。
会場提供：高岡店
会場提供：Gスクエア五福
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援（富山県）
射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
後援（石川県）
石川県 ／ 金沢市
（敬称略・50音順）
協賛企業募集のご案内
本事業の趣旨に賛同し、北陸の子育て世代を未来へ向けて一緒に支援していただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお気軽にお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点 Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・講師派遣・ウェルビーイングプログラム
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田彩加
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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