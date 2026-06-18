FEATHERAQUA JAPAN株式会社(本社：神奈川県綾瀬市、代表取締役社長：星野 秀隆)はこの度、“乾かす”だけでなく、“髪を整えながら乾かす”という発想から生まれた新しいヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」を2026年6月18日(木)より発売いたします。





モイストフロー ヘアドライヤー





本製品は、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた独自のヘアドライ設計思想「Moist Flow(モイストフロー)」をコンセプトに開発。熱ダメージを抑えながら、髪のまとまりやツヤ感、なめらかな指通りを追求したヘアケア発想のドライヤーです。

近年、ヘアドライヤーには速乾性だけでなく、髪へのダメージに配慮した機能や、仕上がりの美しさを重視する機能が求められるようになっています。一方で、多機能な製品は価格帯が高くなる傾向があり、購入時の検討要素の一つとなっています。

モイストフロー ヘアドライヤーは、サロン品質を意識したヘアケア性能を取り入れながら、毎日使いやすい価格帯と実用性を両立。美容意識の高いユーザーだけでなく、家族での共用やギフト需要にも対応。ヘアケア性能、速乾性、静音性、デザイン性をバランスよく追求した、FEATHERAQUAのプレミアムライン「AQUA PRO」の第一弾モデルです。









【製品の概要】

■「乾かす」ではなく、「整える」へ

FEATHER AQUA JAPANが提案する「Moist Flow(モイストフロー)」は、単なる機能名称ではなく、“髪を整えるための乾かし方”を追求した設計思想です。

髪は高温を当て続けることで、キューティクルの乱れや乾燥ダメージにつながると言われています。そこでモイストフロー ヘアドライヤーでは、低温・大風量・温冷リズム制御を組み合わせることで、髪への熱負荷を抑えながら効率よく乾かす独自設計を採用しました。毎日のドライ時間を、髪をケアする時間へ。それが、FEATHER AQUA JAPANの考える新しいヘアドライ体験です。





FA-HDAQUAP1-BK

FA-HDAQUAP1-BK 折りたたみ対応





【製品の特長】

■クール＆ホット サイクルモード

10秒ごとに温風と冷風を自動で切り替える「キューティクルリズム制御」を採用。温冷を繰り返すことで髪表面を整え、ツヤ感のある仕上がりをサポートします。





■スマートヘアケアモード

髪への熱ダメージに配慮し、あえて低温をキープする「低温モイスチャードライ設計」を採用。高温に頼らず髪を乾かすことで、ダメージを抑えながら美しい髪印象を目指します。





■マイナスイオン機能

マイナスイオンが根元から毛先まで行き渡り、静電気を低減。髪の広がりやパサつきを抑え、まとまり感と自然なツヤを与えます。





■高速モーターによる大風量エアストリーム

100,000rpm※1の高速ブラシレスモーターによる大風量エアストリーム速乾システムを搭載。髪に必要な水分を保ちながら素早く乾かすことで、急激な熱による髪への負担を抑え、髪表面をなめらかに整えることを目指し乾燥をサポートします。





■静音設計

100,000rpm※1の高速モーターを搭載しながら、最大67dBの静音設計を実現。夜間や早朝の使用にも配慮し、パワフルな風量と静かさを両立しました。





■セルフクリーンエア構造

吸込口から逆方向に風を送り出すことで、内部に溜まりやすいホコリや汚れを除去。本体内部を清潔に保ち、快適な使用環境と耐久性向上をサポートするオートクリーン機能を搭載しています。





■軽量コンパクト設計

ミドルレンジモデルでありながら軽量化を実現。さらに折りたたみ対応により、収納性や持ち運びやすさにも配慮したコンパクト設計です。









今回、FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社 WEBダイレクトショップをはじめ、各ECモールにてオープン価格で販売いたします。





※1 毎分100,000回転のブラシレスDCモーターを搭載。









■製品情報

製品名 ：モイストフロー ヘアドライヤー

販売開始時期 ：2026年6月18日出荷開始予定

型番 ：FA-HDAQUAP1-BK

JANコード ：4589969402040

メーカー希望価格：オープン









【製品仕様】

https://www.atpress.ne.jp/releases/605717/att_605717_1.pdf









■製品WEB： https://www.featheraqua.co.jp/product/hair-dryer/fa-hdaquap1-bk.html









【各ECモール】

ダイレクトショップ： https://www.ichibakan.jp/products/featheraqua-fa-hdaquap1-bk-hair-dryer

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5B62QJG

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/marshal/fa-hdaquap1-bk/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/marshal/fa-hdaquap1-bk.html









■ FEATHERAQUA JAPAN株式会社の概要

1. 会社名 ： FEATHERAQUA JAPAN株式会社

2. 代表者 ： 代表取締役社長 星野 秀隆

3. 所在地 ： 〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中8-3-4

4. 設立年月： 2023年4月

5. 事業内容： 美容製品、家電の関連商品の企画、開発、販売

6.URL ： https://www.featheraqua.co.jp/









■読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先

FEATHERAQUA JAPAN株式会社

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