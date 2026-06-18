千海華蘭オフィシャル事務局(京都府京都市)は、元宝塚歌劇団 月組男役として活躍した千海華蘭による芸能活動20周年記念イベント『CaKe』を、2026年7月25日(土)に大阪・梅田にて開催いたします。





千海華蘭





本イベントは、2023年の宝塚歌劇団退団後初となる20周年記念イベントです。キャッチフレーズに「マツリノヒ、CaKeメシマセ」を掲げ、来場者とともに創り上げる参加型演出を取り入れた、一日限りの特別な公演として実施いたします。

チケットは5月30日の発売開始以降、多くのお申し込みをいただいており、順調な反響をいただいております。

また、千海華蘭は2026年5月・6月に上演の舞台『MISSDIRECTION』に出演し、退団後も舞台・映像・モデルなど幅広い分野で活動の幅を広げています。本イベントは、20年の歩みを振り返るとともに、「今の千海華蘭」の魅力をお届けする特別な機会となります。





公演では、来場者とともに創り上げる参加型演出を取り入れ、物語・音楽・言葉が交差するステージを展開。千海華蘭自身が企画・構成・演出を手がけ、“観る”だけにとどまらない、特別な時間をお届けします。

共演にはゆめ真音、ピアノ演奏には森あつこを迎え、さらに昼夜それぞれ異なるスペシャルゲストとして、昼の部に憧花ゆりの、夜の部に大石裕香が出演いたします。





また、本イベントでは千海華蘭のこれまでの歩みを振り返る企画も予定しており、20周年の節目にふさわしい、この日限りの特別な内容をお届けいたします。

タイトル『CaKe』には、千海華蘭のイニシャルを重ねるとともに、“誕生日を訪れた人と分かち合う”という想いが込められています。





イベントチラシ表

イベントチラシ裏





■千海華蘭 コメント

「宝塚歌劇団を退団してから初めて迎える節目の年に、このような形で皆さまと特別な時間を共有できることをとてもうれしく思っています。

20年間支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、このイベントを企画しました。

『CaKe』というタイトルには、これまで出会ってくださった皆さまへの感謝と、20周年という節目を一緒に分かち合いたいという想いを込めました。

20周年だからこそ、“今の千海華蘭”としてできる表現を詰め込んだ一日をお届けしたいと思っています。

『CaKe』というタイトルの通り、この日を皆さまと分け合えることをとても楽しみにしています。

それぞれの時間が重なって、ひとつの特別な一日になったらうれしいです。」









■チケット情報

発売日：2026年5月30日(土)

チケット購入ページ

https://forms.gle/N23MnvrwYgMvD7hw6









■イベント概要

イベント名 ： 『CaKe』

開催日時 ： 2026年7月25日(土)

昼の部 15：00～

夜の部 18：00～

会場 ： E.S.Arrow

大阪府大阪市北区茶屋町19-19 茶屋町アプローズB1F

主催 ： mimoside

企画・構成・演出・出演： 千海華蘭

出演 ： ゆめ真音

ピアノ演奏 ： 森あつこ

スペシャルゲスト ： 昼の部 憧花ゆりの

夜の部 大石裕香

制作・チケット運営 ： CaKe Atelier









■共演者プロフィール

【ゆめ真音】

元宝塚歌劇団雪組男役。

2014年より雪組男役として数々の舞台に出演。退団後はミュージカル、コンサート、ライブ活動など幅広く活動している。





ゆめ真音





【森あつこ】

神戸女学院大学ピアノ専攻卒業。宝塚歌劇団での稽古ピアノやオーケストラ演奏を経て、現在は国内外で活動。宝塚音楽学校講師も務める。





森あつこ





【憧花ゆりの】

元宝塚歌劇団月組組長娘役。

2016年月組組長に就任。2018年『エリザベート』で退団。現在は宝塚ホテル支配人を務める。





憧花ゆりの





【大石裕香】

ハンブルク・バレエで日本人初の女性ソリストに昇格。現在はフリーランス振付家・ダンサーとしてグローバルに活動している。





大石裕香





■千海華蘭 プロフィール

千海華蘭(ちなみ・からん)

7月25日生まれ／大阪府出身

宝塚歌劇団92期生。

2006年『NEVER SAY GOODBYE』で初舞台を踏み、その後月組に所属。

幅広い役柄を演じ分ける男役として活躍した。





また、宝塚歌劇専門CS放送「タカラヅカ・スカイ・ステージ」ではスカイ・レポーターズとして5年間活動。

2023年『応天の門／Deep Sea』にて宝塚歌劇団を退団。

退団後はカナダ留学を経て、舞台・映像・モデル分野へも活動の幅を広げている。

2026年5月・6月には舞台『MISSDIRECTION』への出演中。









▼舞台『MISSDIRECTION』詳細

https://stage-qq.com/





▼千海華蘭公式ウェブサイト

https://www.karan-chinami.com/





▼公式Instagram

https://www.instagram.com/karan_koppe