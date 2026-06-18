株式会社ワイヤードビーンズ(仙台市青葉区、代表取締役 三輪 寛)は、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品として、人水陶苑(愛知県常滑市)との取り組みにより製造した「生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑」を、2026年6月18日より販売開始いたします。(ブランドサイト： https://www.wiredbeans.jp/ )





生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑(左から 朱泥・白泥・黒泥)





【日本六古窯・常滑焼の伝統に刻む、新たな感性】

愛知県常滑市を中心に平安時代末期から850年以上の歴史を誇る常滑焼は、日本遺産に認定される「日本六古窯」の一つです。

日本一の急須の産地としても知られ、鉄分を多く含む良質な粘土を、釉薬を使わずに高温で焼き締めることで生まれる独特の赤褐色(朱泥)と自然な艶、高い強度が特徴です。土の微細な孔がお茶の味をまろやかにし、手にしっとりと馴染むその器は、古くから日本の茶の湯文化を支えてきました。

本製品の製作を担う「人水陶苑」は、江戸時代(1850年頃)から続く陶工の家系であり、地域の土とともに歴史を重ねてきた名門です。若き経営者である渡邉裕介氏は、ファッションやフラワーデザインの世界を経て家業に入り、従来の産地問屋主導の慣習にとらわれない独自の直販スタイルを構築。また、機能の限界まで薄さを追求したオリジナル急須「TOKI」の開発など、産地に新しい風を吹き込んできました。その高い品質と洗練されたクラフトブランド「JINSUI」は、現在では国内のみならず海外のセレクトショップでも高く評価されています。

本製品は、常滑焼を象徴する「朱泥(朱)」、気品ある「白泥(ホワイト)」、深く引き締まった「黒泥(ブラック)」の3種を展開。人水陶苑が掲げる手仕事を重視した緻密な手技が融合した逸品です。本体と蓋をぴたっと密着させる急須づくりで磨かれた、職人たちの繊細な感覚が、マグカップの端正なフォルムに息づいています。使い込むほどに自然な艶が増し 、暮らしのひとときを贅沢に彩ります。





釉薬を使わずに高温で焼き締めた、常滑焼伝統の技法で製作

土本来のぬくもりと使い込むほどに増す自然な艶が、暮らしを彩ります





【生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑】

商品名 ： 生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑

価格 ： 11,000円(税込)

タイプ／カラー： 朱泥(しゅでい)・白泥(はくでい)・黒泥(こくでい)

サイズ ： 口径：約91mm 高さ：約74mm ※取手は含まず

職人 ： 人水陶苑

デザイン ： 株式会社GKインダストリアルデザイン

販売サイト ： https://store.wiredbeans.jp/









【生涯を添い遂げるマグとは】

47都道府県の産地との取り組みが実現。23の府県(30窯元)で製作されたマグを販売中、24の都道府県の窯元と製作が進行中。





「職人とお客様をつなぐ」ために、生涯を共にしたくなる「本物」を日本の職人の手づくりで実現したプロダクトシリーズです。GKインダストリアルデザインによる、普遍性・実用性・美しさを兼ね備えた同一の設計(形状)のもと、47都道府県の窯元(職人)が、それぞれの地域の素材(土・釉薬)や技法で形にしています。同じ形状だからこそ各産地の個性が際立ち、日本各地の風土やものづくり文化、職人の技を感じられます。

一つのプロダクトからはじまる、職人と地域の個性の広がり。広がりが共感を生み、仕組みが継続(継承)を生む。職人の技と風土が感じられる贅沢なひとときをお楽しみください。









【生涯補償という継続性】

「割れることが不安で普段使いを躊躇してしまう」ことがないよう、そして「職人手づくりの製品をより身近に、末永く愛用していただきたい」という想いから生まれたのが、Wired beans独自のアフターサービス「生涯補償」です。破損した製品を外箱(付属箱)・補償書とともにお送りいただくことで、新しい製品と交換いたします。

この制度による循環は、職人が「つくり続ける」こと、お客様が「使い続ける」ことの橋渡しとなり、“人とものと地域の継続的な関係性”を再定義しています。継続性を大切に、「お客様と職人の縁」をこれからも紡いでいきます。









【Wired beansとは】

「職人とお客様をつなぐ」ために、生涯を共にしたくなる「本物」を日本の職人の手づくりで実現したブランドです。万が一割れてしまった場合に新しい製品と交換させていただく「生涯補償」を「生涯を添い遂げるグラス」「生涯を添い遂げるマグ」に付加してお客様と職人との縁をつないでいきます。グッドデザイン賞、独レッドドット・デザイン賞、米IDEA銅賞、独ジャーマンデザインアワード特別賞と、世界の数々のデザイン賞を受賞してきました。









【人水陶苑とは】

愛知県常滑市に工房を構える「人水陶苑」は、1850年頃の創業以来、地域の土とともに歩んできた歴史ある窯元です。代表の渡邉裕介氏のもと、手仕事を重視した伝統的な製法を守りつつ、「誰がつくり手を担っても品質が落ちない」リレー形式の技術継承の仕組みを構築しています。現在では25名もの従業員を抱える企業へと成長し、子育て世代の柔軟な働き方を推進。機能の限界まで薄さを追求したオリジナル急須「TOKI」をはじめ、「人水陶苑」の名は一窯元を超え、世界に誇るクラフトブランドとして認知されています。日本茶の文化や歴史に自らの名を刻むことを目標に掲げ、伝統工芸の枠を超えた挑戦を続けています。









【GKインダストリアルデザインとは】

昭和27年創業、生活道具からJR車両まで手がけ、国内外の多くのデザイン賞を受賞しています。「技術と芸術の融合」を理念とし、デザインを産業社会の中に的確に位置づけながら､人ともの､くらしと産業を活性化するしくみづくりを行っています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ワイヤードビーンズ

代表者 ： 代表取締役 三輪 寛

所在地 ： 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目5-3

アーバンネット五橋ビル6F

設立 ： 2009年10月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： デジタルビジネス事業

デジタルコマース領域における、開発・保守・運用サービスの提供

デジタルマーケティング、ブランド運営

ブランドサイト： https://www.wiredbeans.jp/