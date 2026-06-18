株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、まつ毛特有のヘアサイクルに着目したまつ毛美容液『まつ毛セラムII』を、2026年8月20日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

『まつ毛セラムII』は、ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導くまつ毛用美容液。ワイドラッシュ(TM)※1、キャピキシル※2をはじめ、保湿成分スクワラン、リンゴ果実培養細胞エキス※3、センブリエキス※3などの美容液成分を贅沢に配合し、ハリ・コシ・ツヤあるまつ毛へと導きます。また、大きめで液含みのよいチップがまつ毛全体をしっかりキャッチし、1本1本に塗布できます。デリケートな目元にもやさしいエタノールフリー処方です。





『まつ毛セラムII』 1,980円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： まつ毛セラムII

容量・価格： 5.4g 1,980円(税込)





商品特長：

◎まつ毛に特化した成分、ワイドラッシュ(TM)※1、キャピキシル※2を配合。さらに保湿成分スクワランやリンゴ果実培養細胞エキス※3、センブリエキス※3などの美容液成分を贅沢に配合し、ハリ・コシ・ツヤを与え、根元からしなやかなまつ毛へ導きます。





◎チップの先端は斜めにカットされているため、生え際などのポイント用に。

中央部分の全体用と使い分けることで、まつ毛の生え際から毛先全体までしっかりケアできます。





『まつ毛セラムII』チップ使い方

◎デリケートな目元にやさしいエタノールフリー処方。









使用方法：

夜に1回、スキンケアの最後にお使いください。目に入らないよう十分に注意しながら、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体にやさしく塗布してください。





STEP1

チップのカーブをまつ毛の根元にあて、毛先まで全体に塗布します





STEP1：全体





STEP2

チップの先端は、目尻や目頭、下まつ毛などの部分用に





STEP2：ポイント





※なくなり次第、終了となります。









※1 ビオチノイルトリペプチド-1、パンテノール(全て保湿成分)[ワイドラッシュ(TM)は、セダーマ社の許可のもと使用されています。］

※2 アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス(全て保湿成分)

※3 皮膚コンディショニング成分









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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