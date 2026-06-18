株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、人気水族館“トバスイ”の新種ハンターが、深海にひそむ“水産無脊椎動物”の謎多き、不思議な生態を案内した『海のへんな生きものと暮らす僕 ダイオウグソクムシを「スター」にした水族館学芸員の飼育日記』を6月22日に刊行する。

トバスイの新種ハンターが案内！

ダイオウグソクムシ、カガミモチウニ、オウムガイ、シダムシ、ニハイチュウ 深海にひそむ“水産無脊椎動物”の謎多き、不思議な生態 動かなさが人の想像力を刺激させるダイオウグソクムシ 鏡餅のように重なるカガミモチウニの求愛行動 解明されていないオウムガイ類の生態 世界一シンプルな多細胞生物ニハイチュウ 脚に内臓があるウミグモ 僕の名前が学名になった、トリカジカエラモグリ 学生時代から心惹かれてきたロクソソメラ 図鑑にもない、名前すらない 未知なる生きものたちの遭遇は、 驚きと常識を超えた新発見の連続だ

著者より

へんな生きもの研究所には、今やメジャーとなったダイオウグソクムシをはじめ、多くの人が見たことのない〝へんな生きもの〟たちが大集合している。 本書では、おもに深海に暮らす無脊椎動物たちの不思議な生態を、できるだけやさしく、そしてワクワク感をもって語っていきたいと思う。 深海は「もうひとつの宇宙」と呼ばれるほど、いまだ謎に満ちた世界だ。そこで生きる彼らは、僕たちの常識を軽々と超える形や生き方を持っている。 読者のみなさんにとって未知の海への扉となり、深海の生きものたちを面白いと感じるきっかけになればうれしい。そして、何ごとも「好き」を追いかけることが、どれほど自分を豊かにしてくれるか─そのことを、ページをめくるたびに感じてもらえたら、これほどうれしいことはない。

■サンプルページ

目次

はじめに ようこそ、へんな生きもの研究所へ 第１章 へんな生きもの研究所の誕生 第２章 深海の人気者ダイオウグソクムシ 第３章 深海の重なるウニ 第４章 オウムガイは僕の30年来の相棒 第５章 シダムシ愛が止まらない 第６章 究極のへんな生きものニハイチュウ 第７章 脚に内臓がある！ ウミグモ 第８章 まだまだいるぞ、深海のへんな生きものたち

■プロフィール

森滝丈也（もりたき・たけや） 鳥羽水族館飼育研究部・学芸員。1969 年生まれ、大阪府出身。富山大学理学部生物学科卒業後、1992 年、鳥羽水族館に入社。水産無脊椎動物、魚類を中心に担当。世界最大のダンゴムシの仲間「ダイオウグソクムシ」をスターの座に押し上げたことで知られる。2013 年から熊野灘の底曳き網による生物採集を続け、これまでに 40 種以上の新種記載に関わった。2023 年９月、日本動物学会から、水族館の学芸員として異例の感謝状が贈られた。

書誌情報

https://www.amazon.co.jp/dp/486255816X https://books.rakuten.co.jp/rb/18634120/

書名：海のへんな生きものと暮らす僕 ダイオウグソクムシを「スター」にした水族館学芸員の飼育日記 著者： 森滝丈也（鳥羽水族館飼育研究部・学芸員） 著 ISBN：9784862558169 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 判型：A5判 ページ数：208P 発売日：2026年6月22日 出版社：カンゼン

【この件に関する問い合わせ先】

株式会社カンゼン 宣伝プロモーション部 担当：伊藤真 TEL：03-5295-7723 MAIL：ito@kanzen.jp

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