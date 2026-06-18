～空気循環をサポートし、季節を問わず快適な空間づくりを実現～業界初※1！新構造シーリングカバーで工具・穴あけ不要で取り付け可能「LEDシーリングファン」 2026年6月下旬より発売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、工具や天井の穴あけが不要な業界初※1の新構造シーリングカバーを採用し、スムーズに取り付けが可能な「LEDシーリングファン」を当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、ならびに通販チャネルで、2026年6月下旬から順次発売を開始いたします。





今回発売する「LEDシーリングファン」は、既存の引掛シーリング用取り付け器具に対応した新構造のシーリングカバーを採用しました。天井に穴を開ける必要がなく、工具も不要でスムーズに取り付けできます。また、シーリングカバーによって本体をしっかり固定するため、ぐらつきが少なく、安心してお使いいただけます。

無段階の調光・調色に加え、風量は4段階で調節可能。加えて、風の向きを切り替えられる正転・反転機能も搭載しています。夏場はそのまま送風で快適に、冬場は風向きを反転させることで、直接風が当たりにくい形で空気を循環できるため、冷暖房使用時の空気の偏りを抑え、季節を問わず快適に、室内の効率的な空気循環を実現します。

近年は、自宅空間の多用途化が進み、限られたスペースを有効活用したいというニーズが高まっています。その一方で、扇風機やサーキュレーター、除湿機、空気清浄機など複数の機器を同じ部屋で併用するケースが増えています。送風と照明を一体化した「 LED シーリングファン」は、天井に設置することで床面積を占有せず、生活動線をすっきりと整えます。空気環境を快適に整え、日々の生活をより快適にします。

※1：国内のLEDシーリングファンにおいて、本商品独自のシーリングカバー構造が業界初（2026年5月末現在 当社調べ）

商品特長

１. 業界初※1 の新構造のシーリングカバーで、取り付け工具・天井の穴あけが不要に

新構造のシーリングカバーを採用し、既存の引掛シーリング用取り付け器具に対応可能です。天井に穴を開ける必要がないため、賃貸住宅でも設置しやすく、工具不要でスムーズに取り付けが可能です。

また、一般的なシーリングファンは吊り下げ式のため、設置後に本体が安定しない場合があります。これに対し「LEDシーリングファン」はシーリングカバーによって本体がしっかり固定されるため、ぐらつきが少なく、より安心してお使いいただけます。

２. 省スペースで、効率良く空気の循環が可能に

無段階の調光・調色に加え、風量は4段階で調整可能。さらに、風の向きを切り替えられる「正転・反転」機能を搭載しています。夏場は通常の送風で、冬場は風向きを反転させることで、直接風にあたることなく空気を循環させることができ、季節に合わせた使い方ができます。冷暖房使用時の空気の偏りを抑え、室内の効率的な空気循環を実現します。

３．6畳用と8畳用、12畳用の選べる3機種展開

6畳用3,600ルーメン※2と8畳用4,100ルーメン、12畳用5,300ルーメンの3機種展開により、多様な部屋のサイズにフィットします。

※2：6畳用「ATLFL-06」は通販チャネル限定商品です。

商品仕様

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

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