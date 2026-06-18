株式会社HOGUGUテクノロジーズ(本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡 賢一、以下 当社)が運営する出張リラクゼーションサービス「ホググ」は、2026年4月におけるリラクゼーションセラピスト(以下「セラピスト」)の売上実績を公表いたしました。





セラピスト売上分布(2026年4月時点)





このたび、副業を含む当社規定の基準を満たしたシルバーランク※1以上の認定セラピスト247名を対象とした集計において、月間平均売上が35.8万円に達しました。





昨年同月のデータとの比較では、月間売上50万円超の層が1.2倍、さらに100万円超を達成したセラピストの比率は昨年の1.8倍へと急伸しており、月間の最高売上が151万円に及ぶなど、「ホググ」全体を通じて着実な収益力の底上げが示される形となりました。





AIによる自動化が進む中、「人の手によるサービス」の価値が改めて見直されるなかで、セラピストという職業の収益性も向上。「ホググ」では様々な施策を講じることで、セラピストの地位向上・収益向上を後押ししています。





※1. シルバーランク：活動実績などに応じて当社が定める一定の基準をクリアした認定セラピストに与えられる称号









■「ホググ」独自の制度と様々な施策





「ホググ」セラピストランク制度





「ホググ」では、一部のトップセラピストだけではなく、専業・副業問わず多くのセラピストが安定した収益を実現できるよう、独自のランク制度とサポート体制を導入しています。





1. 顧客評価が報酬に直結する5段階の※セラピストランク

「ホググ」では活動実績や顧客評価に応じて、「レギュラー」「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の5段階でランクを設定しています。単に施術件数が多いことだけでなく、「お客様から選ばれ続けること」を評価する制度設計を行うことで、技術力や接客力が適切に報われ、ランクアップに伴い報酬水準が上がる仕組みとなっています。





2. モチベーション向上と成長を支えるサポート体制

セラピストが働きやすい環境を整える下記のようなサポートも行っております。

・新人セラピスト向け支援

・リピーター獲得支援

・売上向上ノウハウの共有

・ランクアップ支援

・全国表彰制度「ホググセラピストアワード」の開催

アワードに関してはこちら： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000047992.html









■「ホググ」を使って収入UP！セラピストを全国で募集中！





セラピスト募集





独自の評価制度とサポート体制を背景に、下記のような、専業・副業を問わずそれぞれのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が広がっています。





・「ホググ」専業型

「ホググ」を主軸に独立し、自身の技術で最大限の成果と収入を目指すスタイル。





・サロン勤務との両立型

店舗勤務の空き時間を有効活用し、副業として活動。





・ワークライフバランス型

子育てや介護と両立しながら、スキマ時間を活用。





出張リラクゼーションという新しい選択肢を提供することで、経験豊富なセラピストがそのスキルを最大限に活かし、自分らしく輝きながら持続的にキャリアを築ける環境づくりを推進しています。





「ホググ」にご興味のある方、またセラピストとしての新たな働き方を模索している方は下記リンクから登録をお願いいたします。

https://liff.line.me/1655725645-6ne2XOJ8/landing?follow=%40414frhwp&lp=msXMwu&liff_id=1655725645-6ne2XOJ8









■「ホググ」で活躍するセラピストの声

【プラチナランク】miyuさん

(月間売上100万円超／「ホググ」専属セラピストとして活動)

ホググ開始：2022年6月

【プラチナランク】miyuさん





▼プロフィールページはこちら

https://booking.hogugu.com/therapist/067578775960652





「ホググ」での稼働歴は4年になります。もともと出張スタイルでお客様のお役に立ちたいと思っていたので、ご自宅やホテルへの訪問も不安はほとんどありませんでした。密室での施術ではありますが、運営さんが万全の体制を整えてくれているという安心感があるので、施術にしっかり専念できています(^^)

実際に活動していて驚くのは、やはり働く男性の疲労の深さです。「こんなに疲れているのか！」と驚かされる日々ですが、その分「ほぐしがい」もあって、セラピストとしてとても楽しい環境です！(笑) 最近では女性のお客様も少しずつ増えてきていて、それもまた嬉しいですね(^^) また、お客様からの口コミも日々の励みになっており、モチベーションアップに繋がっています。ホググに出会えて本当に良かったです。





今後の目標としてはお陰様で着実に収入もアップしてきているので、継続して収入の目標達成もしていきたいなと考えています。また、多くのユーザー様が大満足のホスピタリティと施術だったと感じていただけるよう、一人一人のお客様に向き合って喜びを追求していきたいです。





【ゴールドランク】いかちゃんさん

(月間売上約45万円／他の仕事と並行して活動)

ホググ開始：2023年10月

【ゴールドランク】いかちゃんさん





▼プロフィールページはこちら

https://booking.hogugu.com/therapist/259090159771212





生きるために、必要な生活費。そして漠然とした将来への不安。社会人になってから、いつもそんな思いと隣り合わせでした。未経験から踏み込んだリラクゼーションの世界は、お客様の笑顔に触れられる本当に楽しい仕事でしたが、現実はハードワークの割に収入が安定せず、休息を取る余裕さえありませんでした。「やりがいはあるけれど、この先どうなるんだろう」と悩み続ける毎日でした。





しかし、「ホググ」に出会ってからは働き方が一変しました。自分の技術や努力がしっかりと報酬に反映されることで、経済的なゆとりと精神的な余裕が生まれました。スケジュールも自分でコントロールできるようになり、今では仕事とプライベートのバランスを保ちながら、心から楽しく施術に向き合えています。ようやく「自分の人生を自分で選んでいる」という実感が持てるようになりました。









■株式会社HOGUGUテクノロジーズ 代表取締役 花岡 賢一 コメント

当社は創業時より、「セラピストの地位向上に寄与し、その技術や努力が正当に評価される社会を実現する」という志を掲げ、サービスの提供に邁進してまいりました。

現在、リラクゼーション業界では、優れたスキルやホスピタリティを有していても、収入面での不安や過酷な労働環境を理由に離職を余儀なくされる方が少なくありません。

今回の実績データは、出張リラクゼーションという柔軟な働き方の普及が、セラピストの技術や経験を収益向上に直結させる大きな可能性を秘めていることを実証するものだと確信しています。

「ホググ」はこれからも、専業・副業・独立といった多様な選択肢の中から、一人ひとりが自分らしく働ける環境の構築に全力を尽くしてまいります。









■出張リラクゼーションサービス「ホググ」とは





サービスラインナップ





アプリを通じて自宅やホテルなど希望の場所にセラピストを呼ぶことができるマッチングサービスです。2020年のサービス開始以来、着実に実績を積み上げ、アプリダウンロード数は55万件※2を突破。5,500名※2の厳選されたセラピストによる高品質な施術を、24時間いつでも手軽に受けることができます。





※2. 2026年6月11日時点









【株式会社HOGUGUテクノロジーズ 会社概要】

代表者 ： 代表取締役 花岡 賢一

ホームページ： https://info.hogugu.com/information/

本社 ： 大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル9階

事業内容 ： 出張リラクゼーションサービス「ホググ」の企画・開発・運営

お問合せ ： info@hogugu.com









【「ホググ」カスタマー用アプリ】

iOS アプリ ： App Store

Android アプリ ： Google Play

ダウンロードURL： https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6









【「ホググ」オフィシャルアカウント】

X ： https://x.com/HOGUGU_official

Instagram： https://www.instagram.com/hogugu.official/

YouTube ： https://www.youtube.com/@hogugutv9371