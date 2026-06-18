ITソリューションプロバイダのNSW株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長(COO)竹村 大助、以下NSW)は、ポルトガル・リスボンで5月19日～20日に開催されたStibo Systemsが主催するイベント「PATH 2026」において、AIを活用したマスターデータ管理における世界的なリーダーであるStibo Systems株式会社(本社：デンマーク オーフス、最高経営責任者 Adrian Carr、日本法人：東京都中央区、以下 Stibo Systems)より「Delivery Partner of the Year」を受賞したことを発表いたします。





NSWは、システムインテグレーターとして培ってきた経験と技術力に加え、AI活用に関する知見をもとに、データマネジメント製品の販売から導入、運用に至るまでを支援しています。さらに、データ統合開発の実績を活かし、ユーザー向けの教育といった導入後の活用を見据えた支援を通じて、データ活用を支える環境づくりに取り組んできました。

こうした伴走型の取り組みや、顧客ニーズに応じた柔軟な対応がStibo Systemsに評価され、今回の受賞につながりました。また、NSWは2025年にアジア太平洋地域のデリバリーパートナー賞を受賞しており、その実績も踏まえ、この度グローバルアワード「Delivery Partner of the Year」に選出されました。





左からStibo Systems, Chief Revenue Officer, Richard Bradbury、NSW株式会社 露木 雄一郎、Stibo Systems, Chief Executive Officer, Adrian Carr、Stibo Systems, Senior Vice President, Global Alliances, Gauri Chawla





■Stibo Systems

Senior Vice President (Global Alliances), Gauri Chawlaからのコメント

「NSW様、この度は『Delivery Partner of the Year』の受賞、誠におめでとうございます。NSW様は、単にプロジェクトを完遂するにとどまらず、常に期待を上回る最高の成果を追求されています。複雑な課題を世界基準のインパクトへと昇華させ、優れた実行力こそが持続的な成功をもたらすということを自ら証明されました。

国内有数の企業における変革への取り組みは、同社の緻密さ、困難を乗り越える対応力、そして世界水準の実行力と大胆なビジョンが融合したときに、いかに大きな可能性が開かれるかを明確に物語っています。当社は、NSW様とのパートナーシップを極めて高く評価しています。今後も緊密に連携し、共にお客様のビジネスの成功と、さらなる価値創造を強力に推進していけることを心より楽しみにしています」









■NSW株式会社

執行役員常務 サービスソリューション事業本部長 宇川 祐行からのコメント

このたび、Stibo Systemsよりグローバルアワード「Delivery Partner of the Year」に選出いただき、大変光栄に存じます。今回の受賞は、当社の取り組みを継続してご評価いただいたものと受け止めております。

今後もStibo Systemsとのパートナーシップのもと、お客様のデータ活用を支援し、活用の定着と価値創出に取り組んでまいります。









■関連リンク

・MDMプラットフォーム「Stibo Systems MDM」について

https://www.nsw.co.jp/solution/detail.html?ssid=stibo









■Stibo Systemsについて

Stibo Systemsは、AIを活用したマスターデータ管理を通じて、信頼できるデータの実現をリードする企業です。堅牢かつ柔軟なプラットフォームを基盤とする当社のSaaSソリューションは、世界中の企業が優れた顧客体験およびプロダクト体験を提供できるよう支援します。当社の信頼されたデータ基盤は、業務効率の向上、成長と変革の推進、サステナビリティへの取り組みのサポート、そしてAIの成功の強化をもたらします。デンマークのオーフスに本社を置くStibo Systemsは、Stibo Software Groupの非公開子会社であり、財団所有という形態によってビジネスの長期的な展望を保証しています。詳細については、 https://www.stibosystems.com をご覧ください。









■NSW株式会社について

1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細は https://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。





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