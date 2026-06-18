亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、『53g 無限のり お好み焼ソース風味』（以下：『無限のり お好み焼ソース風味』）を全国のスーパーマーケットにて、『35g 無限のり お好み焼ソース風味』を全国のコンビニエンスストアにて、6月29日（月）から7月末までの期間限定で新発売します。

■今だけ！期間限定のお好み焼ソース風味

『無限のり』は、あおさのり・焼きのり・青のりの3種の海苔を使用し、豊かな風味とサクサクとまらないおいしさが特長の米菓です。このたび、その魅力をより多くのお客様にお楽しみいただきたいという想いから、『無限のり』初※の期間限定商品として「お好み焼ソース風味」が新登場します。野菜の甘味が特徴のお好み焼ソース風味のオイルとパウダーを重ねた“二段階味付け”により、海苔の旨みとともに濃厚な味わいが無限に広がります。3種の海苔とお好み焼ソースの絶妙な組み合わせで、夏にぴったりの食欲をそそるおいしさに仕上げました。今だけの期間限定のおいしさを、ぜひお楽しみください。 ※当社調べ

■コンビニエンスストア限定のひとくちサイズ

コンビニエンスストア限定で発売する『35g 無限のり お好み焼ソース風味』は、通常商品と比較して一回り小さい小丸サイズの生地を使用しています。ひとくちサイズで個包装していないので、サクサク一気に食べたいときにぴったりです。

【商品概要】

1. 商品名 53g 無限のり お好み焼ソース風味 2. 発売日/発売期間 2026年6月29日（月）～7月末まで 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 200円前後 / 216円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケット ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 35g 無限のり お好み焼ソース風味 2. 発売日/発売期間 2026年6月29日（月）～7月末まで 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後 / 149円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。