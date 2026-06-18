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スマートニュース、Ｊリーグとサポーティングカンパニー契約を締結コンテンツの拡充により、地域に根ざしたスポーツの魅力をより身近に
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（以下「Ｊリーグ」）とサポーティングカンパニー契約を締結しました。2026年6月より、本パートナーシップを通じてＪリーグの価値をより多くの方々に届ける取り組みを開始します。
現在、スポーツ観戦のスタイルは多様化しており、特定のファン層に留まらず、より幅広い層へ競技の魅力を波及させていく大きな可能性が広がっています。特にＪリーグが掲げる「地域に根ざしたスポーツ文化の振興」は、ニュースを通じて全国各地の情報を届けてきたスマートニュースの取り組みと合致するものであり、両者の連携によってさらなる発展の余地があると考えています。
■ 今後の取り組み
当社は3,000以上のメディアパートナーと提携し、独自のアルゴリズムで個々のユーザーに最適化された情報体験を提供しています。今回の締結により、Ｊリーグの質の高いコンテンツと当社のテクノロジーを融合させ、以下の3点を軸とした取り組みを推進してまいります。
1.コンテンツ発信の強化：当社が提供するアプリ等を通じて、Ｊリーグの試合情報や公式映像、さらには各クラブのコンテンツを積極的に発信し、新たな層への情報提供の機会を創出いたします。
2.マーケティングの推進：Ｊリーグが持つスポーツの熱量と、当社の強みを掛け合わせ、タイアップマーケティングの共同開発およびその効果検証に取り組んでまいります。
3.ファンエンゲージメントの創出：Ｊリーグのファン・サポーターに向けたキャンペーンをはじめ、新たなユーザーエンゲージメント施策の検討・実施を行い、コミュニティを活性化させる体験を提供していきます。
スマートニュースは、情報の力でスポーツと生活者の距離を縮め、地域に根ざしたスポーツ文化のさらなる発展に寄与してまいります。
Ｊリーグについて
商 号 ：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
所在地 ：東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル8階
代表者 ：チェアマン 野々村 芳和
設 立 ：1991年11月
事業内容：プロサッカー試合の主催およびサッカーをはじめとするスポーツの振興および援助
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係者からのお問合せ先
スマートニュース株式会社 広報 pr_jp@smartnews.com
現在、スポーツ観戦のスタイルは多様化しており、特定のファン層に留まらず、より幅広い層へ競技の魅力を波及させていく大きな可能性が広がっています。特にＪリーグが掲げる「地域に根ざしたスポーツ文化の振興」は、ニュースを通じて全国各地の情報を届けてきたスマートニュースの取り組みと合致するものであり、両者の連携によってさらなる発展の余地があると考えています。
■ 今後の取り組み
当社は3,000以上のメディアパートナーと提携し、独自のアルゴリズムで個々のユーザーに最適化された情報体験を提供しています。今回の締結により、Ｊリーグの質の高いコンテンツと当社のテクノロジーを融合させ、以下の3点を軸とした取り組みを推進してまいります。
1.コンテンツ発信の強化：当社が提供するアプリ等を通じて、Ｊリーグの試合情報や公式映像、さらには各クラブのコンテンツを積極的に発信し、新たな層への情報提供の機会を創出いたします。
2.マーケティングの推進：Ｊリーグが持つスポーツの熱量と、当社の強みを掛け合わせ、タイアップマーケティングの共同開発およびその効果検証に取り組んでまいります。
3.ファンエンゲージメントの創出：Ｊリーグのファン・サポーターに向けたキャンペーンをはじめ、新たなユーザーエンゲージメント施策の検討・実施を行い、コミュニティを活性化させる体験を提供していきます。
スマートニュースは、情報の力でスポーツと生活者の距離を縮め、地域に根ざしたスポーツ文化のさらなる発展に寄与してまいります。
Ｊリーグについて
商 号 ：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ
所在地 ：東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル8階
代表者 ：チェアマン 野々村 芳和
設 立 ：1991年11月
事業内容：プロサッカー試合の主催およびサッカーをはじめとするスポーツの振興および援助
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/
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スマートニュース株式会社 広報 pr_jp@smartnews.com