スマートニュース、Ｊリーグとサポーティングカンパニー契約を締結コンテンツの拡充により、地域に根ざしたスポーツの魅力をより身近に











現在、スポーツ観戦のスタイルは多様化しており、特定のファン層に留まらず、より幅広い層へ競技の魅力を波及させていく大きな可能性が広がっています。特にＪリーグが掲げる「地域に根ざしたスポーツ文化の振興」は、ニュースを通じて全国各地の情報を届けてきたスマートニュースの取り組みと合致するものであり、両者の連携によってさらなる発展の余地があると考えています。