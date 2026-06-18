【小学生は1,099円!!ご家族で食べ放題!!】バラエティー豊かな食べ放題『ニラックスブッフェ』2店舗にて小学生料金が全コース一律『1,099円』に！お得にブッフェを楽しもう！

～ご家族で楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

和洋中のバラエティー豊かな料理やスイーツを楽しめる「グランブッフェ イオンモール東浦」「ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳」では、ご家族でより気軽に食べ放題をお楽しみいただけるよう、2026年6月18日（木）より小学生料金を改定！

小学生料金を、全コース一律999円（税込1,099円）にてご提供いたします！

メニューのご紹介

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』。カラッとジューシーで大好評の『自家製から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『パスタ』や『ラーメン』などの麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クロッフル』など、世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！

ブッフェ料理のほかに、注文ごとにご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！

「ニラックスブッフェ」では、ブッフェ料理のほかに、ご注文ごとに出来立てをご提供する『オーダーメニュー』も魅力満載！

熱々蒸したてをご堪能いただける『飲茶』や、人気のネタを取り揃えた『にぎり寿司』。

※ご提供コースについては各店のHPをご確認ください。

そして、肉メニューも充実！

「プレミアムコース」では、『ビーフステーキ』や、肉汁とともに12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』。

❖グランブッフェ イオンモール東浦では、『ビーフステーキ』の代わりに『カットステーキ』のご提供とさせていただいております。

食後のスイーツでは、アレンジし放題♪巻き放題の『クレープ』も食べ放題！

是非この機会に、ご家族で食べ放題をリーズナブルにお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 店舗のご紹介 ===

・グランブッフェ イオンモール東浦

住所：〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2イオンモール東浦1階おだいどころ

電話番号：0562-82-3263

予約サイト：https://x.gd/7HjeA

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

住所：〒593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3丁目199-12アリオ鳳3階

電話番号：072-260-1243

予約サイト：https://x.gd/AQH5w

=== 注意事項 ===

※本企画は予告なく終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※コースごとにお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

※小学生のみでのご来店はお断りさせていただいております。ご了承ください。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務