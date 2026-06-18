好評につき第2弾　実施決定！みずほ銀行、定期預金キャンペーンを開始

株式会社みずほ銀行

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）は、2025年12月に実施した定期預金キャンペーンにおいて多くのお客さまにお申し込みいただき、早期終了したことを受け、第2弾として、2026年6月18日（木）より「2026年夏！ 安心・お得で選ぶなら、みずほ！定期預金キャンペーン」を開始します。本キャンペーンでは、対象条件を満たしたお客さまに、通常の定期預金利息に加え、預入金額に応じてみずほポイントを進呈いたします。

昨今の金利上昇を背景に、資産運用の選択肢が多様化する中、みずほ銀行は「お金を増やす手段の一つ」として、投資に不安を感じる方や普通預金に資金を眠らせている方にも、安心してご利用いただける定期預金をご案内しています。

長く続いた低金利時代を経て、再び「金利のある世界」を迎えた現在、2025年12月に実施し、大変ご好評いただいたキャンペーンの第2弾を実施することといたしました。堅実で安心感のある定期預金を通じて、より多くのお客さまの着実な資産形成に貢献してまいります。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72026/table/19_1_a16fa370bcedff93202d6008cbdb5c5e.jpg?v=202606181052 ]

※新規資金とは、2026年5月31日（日）18時00分時点でみずほ銀行に預け入れられている円預金とは別に、新たにお預け入れいただいたご資金を指し、対象口座の円預金残高を2026年5月31日（日）18時00分時点と2026年9月30日（水）18時00分時点の合計残高を比較して判定します。

【ご参加方法】

キャンペーンへは、みずほダイレクトアプリから簡単にご参加いただけます。みずほ銀行の口座をお持ちでない方は、まず口座開設(https://webkouza.m041.mizuhobank.co.jp/prweb/PRAuth/app/NewAccountPublic/NA/PubNA?acc)にお進みください。

1．みずほダイレクトアプリの「みずほポイントモール」からエントリー

2．対象口座に新規資金のご入金

3．定期預金（みずほスーパー定期・6ヵ月もの・自動継続方式）をお預け入れ

【みずほポイントについて】

みずほポイントは、みずほ銀行が提供する独自のポイントサービスであり、みずほ銀行の各種お取引でポイントが貯まり、1ポイント＝1円相当として、貯まったポイントは共通ポイントへの交換やショッピング等にご活用いただけます。詳細については「みずほポイントモール(https://www.mizuhobank.co.jp/mmc/mizuhopointmall/index.html)」をご覧ください。

※本キャンペーンにて、みずほポイントを受け取るためには、対象の定期預金の満期日の属する月の月末までに「みずほマイレージクラブのご入会」「みずほダイレクトのご契約および初回登録」「みずほポイントモールへの初回アクセス」が必要です。なお、みずほポイント進呈までに退会・解約された場合は対象外となり、進呈はいたしません。

【株式会社みずほ銀行について】

■会社名：株式会社みずほ銀行

■代表者 頭取：加藤 勝彦（かとう まさひこ）

■発足日：2013年7月1日

■本社所在地：東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー）