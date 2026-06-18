【6月18日～20日限定無料公開】BtoBメルマガ運用～商談創出から売上に繋がるナーチャリング施策～メルマガで休眠リード・反応なしリードを掘り起こす

株式会社アスレバ

株式会社アスレバ（所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階、代表取締役社長：松尾 遼）は、営業代行の現場で実践されているノウハウを凝縮したウェビナー動画『BtoBメルマガ運用～商談創出から売上に繋がるナーチャリング施策～』を、2026年6月18日～20日の期間限定で無料公開いたします。

「メルマガを配信しているが、読まれて終わりになっている」「過去の休眠リードを商談に変えたい」と悩むBtoB企業の経営者や営業・マーケティング責任者に向けて、テレアポや広告に頼らない商談獲得の仕組みを詳しく解説しています。

■視聴方法■

お申し込み後、YouTubeの限定公開URLが届きます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182848/table/15_1_0b1460bbb69c07a571d303711796f47b.jpg?v=202606181052 ]

■スピーカー■

株式会社アスレバ 代表取締役社長 松尾 遼

早稲田大学法学部卒業後、野村證券株式会社に入社し、6年間にわたりコンサルティング営業に従事。その後、株式会社アスレバを設立。

創業以来「営業の再現性」をテーマに営業代行・営業コンサルティング事業を展開し、現在は営業支援の知見と生成AIを組み合わせた「ゴリラセールスAI商談」を開発・提供しています。

■動画公開の背景：営業現場で起きている「リードが逃げていく構造」■

多くのBtoB企業において、「せっかく獲得したリード（見込み顧客）との関係が単発で終わってしまう」「問い合わせ直後に商談化しなかった顧客がそのまま放置されている」といった、“リードが逃げていく構造”が課題となっています。

リードが増えても売上に結びつかない原因は、その後の適切なナーチャリング（顧客育成）設計ができていない点にあります。本動画では、数々の営業支援を手掛けてきた株式会社アスレバ代表の松尾が、単なる「情報発信」に留まらない、商談・売上に直結する実戦的なメルマガ運用術を徹底解説します。

■動画で分かること■

・リードが逃げていく「現場のリアルと原因」

・顧客を動かす「BtoBメルマガのステップ」

・読まれて終わりにしない「商談化する文面・企画のコツ」

・成果を最大化する「メルマガ×テレアポの連動ノウハウ」

【会社概要】

会社名：株式会社アスレバ

所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階

設立：2017年7月

事業内容：営業代行事業、営業コンサルティング、システム受託開発、AIコンサルティング

コーポレートサイト：https://asulever.com/

営業コンサル＆代行：https://kaitakueigyo.com/

ゴリラセールスAI商談：https://asulever.com/gorillasales/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アスレバ

Email：salesinfo@asulever.com