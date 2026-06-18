【Amazonランキング第1位！】SNSで話題沸騰の「編む花束」!! 編み物ブームで注目を集めるフラワーブーケ作品のレシピを収録した『かぎ針で編む 花束ブランケット』6/18発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、『かぎ針で編む 花束ブランケット』（日本文芸社 編）を2026年6月18日（木）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。発売前から大きな反響を呼び、Amazon売れ筋ランキング（手芸部門）第1位を獲得！ さらに、発売早々に重版も決定しました。

「まるでマジックのように花束に早替わりする！」と話題のアイテムから、初心者でも気軽に挑戦できるコースターやシュシュなどの小物まで、多彩なアレンジとパターンを収録。手づくりの温もりと贈る喜びを同時に味わえる一冊です。

サイズや花のモチーフを自由にアレンジできる、アイデアあふれるレシピを多数掲載しています。

抱えるだけで花束に！

SNSで大注目の「花束ブランケット」

サークル状のブランケット部分と花のモチーフを組み合わせて作る「花束ブランケット」。

ひざ掛けやショールとして使えるだけでなく、ブランケットの中心部分を持って引き上げると、まるでマジックのように美しい花束に早替わりします。

TikTokやショート動画では、その驚きの仕掛けと完成した作品をプレゼントする様子が大人気に。誕生日や母の日の贈り物としてはもちろん、自分自身の日常を彩るテンションが上がるアイテムとしても注目を集めています。

小さな鉢植えを飾るハイドランジアの花モチーフ。取り出して広げれば、かわいらしいコースターとして使えます。



初心者から上級者まで

目的に合わせて選べるアイテム展開

花モチーフをつなぎ合わせて作るフラワーブランケットは、サイズが大きくなるほど達成感もひとしお。その一方で、花モチーフを編む工程は根気が必要になります。

本書ではレベルに合わせて選べる多彩なアイテムを提案しています。 大判のブランケットに加えて、ブーケバッグやネックウォーマー、さらには初挑戦の方でも気軽に始められるコースターやシュシュなどの小さな小物まで幅広く収録。楽しみながらステップアップできる構成になっています。

丸いフォルムが愛らしいラナンキュラス。広げればあたたかいブランケットとして、束ねれば華やかなブーケとして楽しめます。



アレンジは無限大！

お好みの「ニットフラワー」を作ろう

ラナンキュラス、カーネーション、ひまわり、バラ、スズランなど、花の種類によって作品の印象は大きく変わります。本書では、花部分だけのパターンや、ブレード（リボン状の飾りパーツ）の編み方も網羅。お好きなブランケットの編み地に、お好みのフラワーモチーフを組み合わせるなど、自由度の高いアレンジが可能です。

お出かけのときは便利な巾着バッグとして、人に贈るときは華やかな花束として。持ち方次第で2つの表情が楽しめる、遊び心満載のアイテムです。



一年中楽しめる、季節に合わせた素材選び

冬の防寒用にはあたたかいウール糸で、夏の冷房対策にはサラッとしたコットン糸で。季節や用途に合わせた糸の素材提案も掲載しており、オールシーズン通して編み物を楽しめる内容がうれしい一冊です。自宅用にも、ギフトにも映える作品づくりをぜひお楽しみください。



★発売前から好評を博し、Amazon売れ筋ランキング本（手芸部門）第１位を獲得しました！

■本書の目次

2026年6月17日付け

no.1 ラナンキュラス

no.2 ネモフィラ

no.3 カーネーション

no.4 デイジー

no.5 ひまわり

no.6 マリーゴールド

no.7 バラ

no.8 バラのコースター

no.9 クレマチス

no.10 スズラン

no.11 ハイドランジア

no.12 ハイドランジアのコースター

no.13 チューリップのシュシュ

no.14 ネメシアのショール

no.15 かすみ草のネックウォーマー

no.16 オリーブのマフラー

no.17 ブーケバッグ

no.18 ミックスフラワーバッグ

no.19 ブーケコースター

no.20 フラワーモチーフ

no.21 フラワーブレード

■作品製作

kumiami

https://www.youtube.com/@kumiami24

kotori handmade（松岡梨花）

https://www.instagram.com/kotori__handmade/

小鳥山いん子

https://www.instagram.com/inkokotoriyama/

高橋美織

https://www.instagram.com/iroim0128/

haenim（市浦ほのか）

https://www.instagram.com/haenim_0104/

ミドリノクマ

https://www.instagram.com/midorinokuma9/

■書誌情報

書名：かぎ針で編む 花束ブランケット

編者：日本文芸社

定価：1760円（税込）

判型・ページ数：B5変型判・80ページ

ISBN：978-4-537-22386-6

発売日：2026年6月18日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10167948.html

■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223863/(https://www.amazon.co.jp/dp/4537223863)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18606671/

■日本文芸社の好評関連書

『かぎ針で編む ニットフラワー』

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10145207.html

『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b652348.html

『かぎ針で編む つながるモチーフパターン』

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10137056.html

『も～っとかぎ針編みの編み図が読めるようになる本』

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10153839.html

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：79名（2026年4月1日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp