「いい治療」だけでは選ばれない時代へ―20年の開業経験を体系化した歯科医院経営の実務書『患者がファンになる歯科医院のつくり方』を発売

株式会社Dragon connect

株式会社Dragon connect（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：結城天志）は、ドラゴン出版より、医療法人あおば 理事長・三浦利之氏による歯科医院経営の実務書『患者がファンになる歯科医院のつくり方 ～チーム医療で実現する選ばれるクリニック経営～』を、Amazonにて Kindle版・ペーパーバック版を発売いたしました。

本書は、秋田で20年以上にわたり歯科医院を経営してきた著者が、自院での実践から導き出した「選ばれる医院」をつくるための経営フレームワークを体系化した一冊です。

歯科医院が供給過剰となり、患者が治療技術だけでなく診療体験全体の質を比較する時代において、医院経営には新たな視点が求められています。

本書では、歯科衛生士が主役となるチーム医療、患者との信頼関係を築くカウンセリング、スタッフが育ち定着する職場環境、地域に必要とされる医院づくり、さらにAI時代の業務効率化まで、これからの歯科医院経営に必要な実践知をまとめています。

【本書の特徴】

1. 20年以上の開業経験に基づく実践知を体系化

著者の三浦利之氏は、岩手医科大学歯学部を卒業後、勤務医を経て平成16年に秋田市で「とし歯科クリニック」を開院。

20年以上にわたり地域歯科医療に携わるなかで培った知見を、属人的なノウハウではなく、再現可能な経営フレームワークとしてまとめています。

2. 歯科衛生士が主役となるチーム医療を提案

本書では、「医院の主役は院長ではない」という視点から、歯科衛生士が専門性を発揮し、患者との信頼関係を築くための組織づくりを提示しています。

キャリアパス設計、業務分担、評価制度、組織開発など、現場で実践しやすい内容となっています。

3. AI時代の医療現場マネジメントにも対応

生成AI、画像診断支援AI、業務自動化など、医療現場におけるAI活用の考え方も紹介。

単なるAI導入ではなく、スタッフ一人ひとりがAIを使いこなす「AI人材化」という視点から、これからの歯科医院経営に必要な取り組みを解説しています。

【本書の構成】

序章 「選ばれる歯科医院」とは何か

第1章 なぜ歯科医院は選ばれなくなったのか

第2章 患者がファンになる医院の条件

第3章 歯科衛生士が活躍する組織づくり

第4章 患者との信頼関係を築くカウンセリング

第5章 リピートと紹介が生まれる仕組み

第6章 スタッフが育ち、定着する職場環境

第7章 地域に必要とされる歯科医院になる

第8章 チーム医療で実現する未来の歯科経営

第9章 AI人材化と業務効率化への取り組み

第10章 予防歯科で未来をつくる経営戦略

終章 人が輝けば、医院はもっと輝く

【著者プロフィール】

三浦 利之（みうら としゆき）

医療法人あおば 理事長／とし歯科クリニック 院長／Dragon connect オンラインカレッジ デンタルクリニックマネジメントコース 講師。

秋田県秋田市出身。平成10年、岩手医科大学歯学部卒業。盛岡市・秋田市での勤務医経験を経て、平成16年4月にとし歯科クリニックを開院。

「歯科衛生士が主役となるチーム医療」と「地域に必要とされる医院づくり」を経営の柱に据え、20年以上にわたり地域歯科医療に従事。

日本歯周病学会、日本歯内療法学会、スタディグループ赤坂会所属。AIを活用した業務効率化と人材育成にも取り組んでいる。

【著者コメント】

開業当初は、「いい治療をしていれば患者さんはついてくる」と信じていました。

しかし、技術だけでは医院は成長しない。この現実に向き合うなかで気づいたのは、医院を成長させているのは「治療技術」ではなく「人」であるということでした。

本書では、その気づきから20年かけて築き上げてきた経営の知見を、ひとつの体系としてまとめました。歯科医院経営の現場で奮闘する全国の同志に、何かひとつでも実践のヒントを届けられれば幸いです。

【書誌情報】

書名：患者がファンになる歯科医院のつくり方

副題：チーム医療で実現する選ばれるクリニック経営

著者：三浦 利之

発行：ドラゴン出版

形式：Amazon Kindle版／ペーパーバック版

発売日：2026年 春

頁数：74ページ

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZBBS12J



■ 会社概要

社名：株式会社Dragon connect（ドラゴンコネクト）

本社所在地：宮城県仙台市

代表者：代表取締役社長 結城天志

設立：2020年

事業内容：経営コンサルティング、住宅不動産、保険代理業、医療・薬局・訪問看護、人財コンサルティング、健康経営支援、出版事業、ほか

関連組織：コネクトグループ／政治団体「結の会」

URL：https://dragon-connect.net

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Dragon connect ／ ドラゴン出版 広報担当

受付時間：平日10:00～18:00

お問い合わせ： https://dragon-connect.net/contact/