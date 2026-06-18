【有料リアルセミナー】通報案件対応の実践的スキル獲得セミナー～信頼ある内部通報制度構築を目指して～開催

松田綜合法律事務所『通報案件対応の実践的スキル獲得セミナー～信頼ある内部通報制度構築を目指して～』セミナー開催

松田綜合法律事務所（東京都千代田区／代表弁護士：松田純一、東京弁護士会所属）は、内部通報処理業務をテーマとした有料リアルセミナー『通報案件対応の実践的スキル獲得セミナー～信頼ある内部通報制度構築を目指して～』を、2026年7月2日(木)と９日(木)の２日間で開催します。

【開催にあたって】

内部通報処理業務を数多く手掛ける弁護士が、内部通報担当者向けに特化した各段階における実践的なスキルを解説します。実践力を高めていただくために、一方的な講義形式ではなく、ケーススタディでの双方向での議論や元検察官・元裁判官との座談会も用意しています。

他社企業の内部通報担当者と意見交換をする良い機会でもあるので、是非ご参加ください。

≪こんな方におすすめ！≫

・ 内部通報担当者の教育・ノウハウ蓄積をしたい方

・ 内部通報制度の信頼性向上のために、内部通報担当者への教育実績を残したい方

・ 子会社における円滑な内部通報処理を実現したいと考えている方

・ 社内での通報件数が少ないため、ケーススタディで実践的な対応を学びたい方

・ 内部通報担当者が安心して窓口業務を行えるように、正しい知識を得る場を設けたい方

【セミナー概要】

■セミナータイトル：「通報案件対応の実践的スキル獲得セミナー～信頼ある内部通報制度構築を目指して～」

■開催日：［第1回］2026年7月2日(木)15:00~ ＜調査編＞

［第2回］2026年7月9日(木)15:00~ ＜処分編＞

■開催場所：松田綜合法律事務所

■参加費：１社（２名以内）全２回で66,000円（税込）

■申込方法：以下、セミナー詳細ページよりお申込みください

※費用は、銀行振込み（振込手数料は申込者負担）による前払とさせていただきます。

※振込先口座等の詳細は、お申し込み後に追ってご連絡いたします。

※本セミナーの第１回の開催日（2026年7月2日）当日以降のキャンセルの場合、お支払いいただいた費用はご返金いたしかねますので、ご承知おきください。

詳細・申込はこちらから :https://jmatsuda-law.com/202607_whistleblowing-practical-seminar/



■セミナー内容：

＜第1回：調査編＞

・通報受付時のポイント

・調査計画策定のポイント

・ヒアリング時のポイント

※座談会「検察官目線での社内調査の進め方」（岩月弁護士）

＜第2回：処分編＞

・事実認定のポイント

・是正措置（処分決定／再発防止策）のポイント

・社内報告のポイント

※座談会「裁判官目線での社内処分の決め方」（高市弁護士）

【講師】

弁護士 柴田 政樹（東京弁護士会所属）弁護士 柴田 政樹（東京弁護士会所属）

2015年1月に弁護士登録をし、都内法律事務所で約5年間労務案件に従事。2019年7月からは松田綜合法律事務所の人事労務チームにて労務案件を中心的に取り扱う。就業規則改定や労働法の日常的な相談対応のほか、企業内不正（ハラスメント、独占禁止法違反、コンプライアンス違反等）の調査、内部通報処理業務のリーガルサービス、社内通報制度の整備などにも積極的に取り組んでいる。

【セミナー実績】

・2024年11月「内部通報処理業務の実務対応～経営責任を問われないための７つのポイント～」

・2025年3月「実践！ 内部通報処理業務の適切な実務対応」 など

【座談会参加者】

弁護士 岩月 泰頼（東京弁護士会所属）弁護士 岩月 泰頼（東京弁護士会所属）

2005年以降、約8年間検事として各地検で従事。

松田綜合法律事務所入所後は検事としての経験を活かし、内部調査実施（第三者委員会、企業自主調査を問わず）、企業IR対応、記者会見対応、労基法違反・ハラスメント等を含む企業の危機対応と不正調査など、業種業態を問わず、初動からステークホルダー対応まで幅広いリスクマネジメント業務を行っている。

弁護士 高市 惇史（東京弁護士会所属）弁護士 高市 惇史（東京弁護士会所属）

2012年に裁判官任官後、各地裁判所で従事。厚生労働省労働基準局労働関係法課出向や、東京地裁労働専門部での執務を通し、多数の労働事件に関与。松田綜合法律事務所入所後も、ハラスメント・非違行為に関する社内調査や懲戒処分等の対応、人事労務に関する各種問題の法的アドバイス等、弁護士として多くの労務案件に取り組んでいる。

【お問い合わせ】

セミナーや法律に関する相談などお待ちしております。

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