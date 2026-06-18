【三菱UFJ銀行】SaaS×金融の組み込み型金融（Embedded Finance）・中小企業向け「BizSaaFin 早払い」提供開始

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱UFJ銀行（以下、当行）は、クラウド型業務システム（SaaS）と金融サービスを連携させた組み込み型金融（Embedded Finance）として、中小企業向け請求書買取サービス「BizSaaFin（ビズサーフィン）早払い」の提供を開始します。

第一弾の取り組みとして、建設業界向けSaaSを提供するエニワン株式会社および株式会社ダイテックと提携し、各社の業務システム上から、日常業務の中で請求書買取サービスを利用できる仕組みを提供します。本サービスは、MUFGグループの社内新規事業創出プログラム「Spark X」から生まれた事業化案件です。

1．サービス提供の背景

企業間取引では、請求から支払いまでに一定の期間がかかる「掛払い」が一般的です。特に建設業では、材料費や人件費などの支出が先行することから、資金繰りの調整が大きな課題となっています。さらに、人手不足や資材価格の高騰が続く中で、現場の安定した運営や事業継続を支えるため、迅速かつ実務負担の少ない資金調達手段のニーズが高まっています。

こうした課題に応えるのが、この「BizSaaFin 早払い」です。本件は、MUFGグループの社内新規事業創出プログラム「Spark X」において特別賞とオーディエンス賞を受賞したものです。その後、事業化に向けた検討を経て、このたび当行の法人向けデジタル分野における第一号案件として提供を開始しました。

2．「BizSaaFin 早払い」の概要

「BizSaaFin 早払い」は、中小企業向けのオンライン完結型請求書買取サービスです。クラウド型業務システム（SaaS）と連携することで、利用企業は、使い慣れた画面から簡単に本サービスを利用できます。利用企業の売掛債権を当行が業務システムを通じて買い取ることで、スピーディーな資金調達を実現します。

＜サービスイメージ＞

くわしくはこちら

https://saafin.bk.mufg.jp(https://saafin.bk.mufg.jp/)

＜主な特長＞

（1）業務システムとの連携で手続き負担を軽減

申込みから契約、資金化まで、すべてオンラインで完結します。請求書データが業務システムから連携されるため、スムーズな申込みが可能です。また、連携する業務システムによってはシングルサインオンにも対応しています。

（2）請求書を活用した迅速な資金化

請求書を活用して資金調達できます。審査は最短1営業日で完了。審査結果の通知後は、最速で当日の資金化が可能です。あらかじめアカウントを作成しておけば、必要なタイミングでいつでも審査申込みができます。

（3）決算書不要、取引データを活用した審査

決算書の提出は不要です。利用企業の同意のもと、業務システムに蓄積された受発注などの取引データや、金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」の口座連携データを活用して審査を行います。日々の取引実態に基づき、迅速な審査を実現します。

3．今後の展開

第一弾として、建設業界向けの業務管理システムとの連携によるサービス提供を開始した後は、他の業界への展開も見据えながら、連携先企業の拡大やパートナーシップの強化を進めていきます。

当行は今後も、「世界が進むチカラになる。」というパーパスのもと、BizSaaFinの展開を通じて、中小企業の事業成長やDX推進を支援していきます。あわせて、デジタル技術を活用したサービスの提供により、法人のお客さまの課題解決に取り組んでいきます。