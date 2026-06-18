宮城県名取市と株式会社未来屋書店が「書店連携推進事業に関する協定」を締結

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：平川雅隆）は、宮城県名取市と「書店連携推進事業に関する協定」を締結し、2026年6月21日(日)より、未来屋書店名取店において名取市図書館資料の予約受取および返却サービスを開始いたします。

本サービスは、名取市図書館で予約した資料を未来屋書店名取店で受け取ることができるほか、図書館で借りた資料の返却も同店で行えます。図書館と書店が連携することで、市民の皆さまの利便性向上を図るとともに、読書に親しむ機会の創出や地域の読書環境のさらなる充実を目指します。

また、サービス開始初日となる6月21日(日)には、未来屋書店名取店にて協定締結式を開催し、あわせて地域の皆さまにお楽しみいただける記念イベントを実施いたします。

名取市図書館×未来屋書店名取店 連携サービス概要

開始日：2026年6月21日(日)

内容 ：図書館資料の予約受取

・名取市図書館で予約した資料を、未来屋書店名取店で受け取ることができます。

・名取市図書館で借りた資料を、未来屋書店名取店で返却することができます。

利用方法

名取市図書館の予約サイトから資料を予約し、受取場所として未来屋書店を選択してください。

※ご利用には名取市図書館の利用者カードが必要です。

また、未来屋書店店頭に掲示しているポスターの二次元コードからもお申し込みいただけます。

協定締結式・記念イベント概要

開催日：2026年6月21日(日)11:00～

会場 ：イオンモール3階 未来屋書店前「こどもえほんひろば」

イベント内容：書店連携推進事業に関する協定締結式

名取市と未来屋書店が連携し、市民の皆さまがより便利に読書を楽しめる環境づくりを推進するための協定を締結します。

締結式には、名取市マスコットキャラクター「カーナくん」も登場し、ご来場の皆さまとの交流を予定しています。

その他、さまざまなイベントをご用意しています。

＜地域の読書環境づくりに向けて＞

未来屋書店は、「本を通じて人と地域をつなぐ書店」を目指し、全国各地で地域に根差した取り組みを推進しています。

今回の連携は、図書館と書店それぞれの強みを活かしながら、市民の皆さまがより身近に本と出会い、読書を楽しめる環境づくりを進めるものです。未来屋書店は今後も、自治体や地域の皆さまと連携しながら、読書文化の振興と地域コミュニティの活性化に貢献してまいります。

■未来屋書店名取店

【施設名称】未来屋書店 名取店

【住所】〒981-1227宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1イオンモール名取3F

【電話番号】080-7353-2444

【営業時間】10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp

公式オンラインストア：https://store.miraiyashoten.co.jp/