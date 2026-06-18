AI創作プラットフォーム「PixAI」、キャラクターを街の大型ビジョンに登場させる広告ビジュアル生成ツールを公開

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、自分のキャラクターを街中の大型広告ビジョンやポップアップストアに登場させたかのようなビジュアルを生成できる新機能 「キャラクター広告生成ツール」 を公開しました。

あわせて、クリエイターと共に作品を創り上げる共創プログラム 「PixAI Creator Lab（PCL）」Season 1 の参加クリエイター募集を開始しています。

■ 新機能「キャラクター広告生成ツール」

「PixAI」広告ビジュアル生成ツール「PixAI」Web版 :https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agentrelease「PixAI」広告ビジュアル生成ツール

あなたのキャラクターを一瞬で現実世界へ。街中の大型広告ビジョンやショッピングモールのポップアップストアに登場させ、ブランド広告さながらの存在感を演出できる新機能です。

＜機能の特長＞

- 大型広告ビジョン × ポップアップストア： 実在する広告シーンを再現したリアルな背景にキャラクターを配置- ハイエンドなブランド広告ビジュアル： プロが制作したかのようなクオリティを自動生成- キャラクターの特徴を忠実に再現： 顔・髪型・雰囲気をしっかり維持したまま広告シーンに合成- ワンクリック生成： 画像をアップロードするだけで、SNS映えするビジュアルが完成- 幅広いキャラクターに対応： 既存IP・オリジナルキャラクター問わず利用可能

▼ キャラクター広告生成ツールを試す

■ クリエイター共創プログラム「PixAI Creator Lab（PCL）」募集開始

「PixAI」→「ツールボックス」 :https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agentrelease「PixAI」広告ビジュアル生成ツール「PixAI」広告ビジュアル生成ツールクリエイター共創プログラム「PixAI Creator Lab（PCL）」

PixAIは、クリエイターと共に作品を創り上げる共創プログラム 「PixAI Creator Lab（PCL）」 のSeason 1参加クリエイターを募集しています。

PCLは、ゲーム・漫画を中心とした作品づくりをPixAIが伴走支援するプログラムです。選出されたクリエイターには、制作費の支援、PixAI全機能へのフルアクセス、技術サポート、プロモーション支援などを提供します。

▼詳細・応募

https://blog.pixai.art/ja/pixai-creator-lab-pcl-ja/

▼「PixAI Creator Lab（PCL）」関連情報（公式X）

https://x.com/PixAI_Official/status/2057630153694748996

■ プロンプト不要、対話型AI創作エージェント「Mio.2」好評公開中

「PixAI」を試す :https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agentrelease対話型AI創作エージェント「Mio.2」好評公開中

「Mio.2」は、PixAIが開発した対話型AI画像生成エージェントです。チャットを開いて、思い描いていることをそのまま伝えるだけで、「Mio.2」が一緒に形にしていきます。仕上がりに満足できなければ、変更したい点を伝えるだけ。納得するまで何度でも調整できます。

まだ何を描きたいか決まっていなくても問題ありません。 「アイデア出しモード」 で会話を始めれば、「Mio.2」がアイデアの整理や方向性の提案をサポート。構想段階から創作の完成まで、1つの会話の中で一貫して進めることができます。日本語・英語・中国語・韓国語に対応し、アニメ調・二次元スタイルに特化した最新フラグシップモデル「Tsubaki.2」を搭載しています。

▼「Mio.2」を無料体験しよう

今すぐ「Mio.2」を試す :https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agentrelease

■ 最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」好評公開中

「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品

PixAIでは、最新のフラッグシップアニメ生成モデル 「Tsubaki.2」 を正式公開中です。キャラクター表現の安定性やプロンプト理解力の高さ がクリエイターから高い評価を得ており、拡張アスペクト比対応 など自由度の高い構図表現も可能になっています。



▼Tsubaki.2 特設ページ

■ PixAIについて

Tsubaki.2 特設ページ :https://pixai.art/ja/tsubaki-2

PixAIは 「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」 をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始以来、今では 世界中で1,500万人以上 のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位 を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは、今後ともクリエイターの創作活動を支援し、作品ごとの権利と表現を尊重するという理念のもとでサービスを運営してまいります。

■ 関連リンク

- PixAI公式サイト：https://pixai.art/ja(https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agent2release)- 対話型創作エージェント「Mio.2」：https://agent.pixai.art/(https://agent.pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agent2release)- Tsubaki.2 特設ページ：https://pixai.art/ja/tsubaki-2- PixAI公式ブログ（Tsubaki.2 詳細解説）：https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-is-here-everything-you-need-to-know-2/- 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@PixAIJP