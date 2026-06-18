【天丼・天ぷら本舗 さん天】6/18（木）～「鱧フェア」を開催！

SRSホールディングス株式会社鱧フェア

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年6月18日（木）より期間限定で「鱧フェア」を開催します。

ふっくらとした鱧の天ぷらには、果肉入りの「梅だれ」が相性抜群です。鱧の天ぷらは大葉巻きもご用意しておりますので、ぜひ食べ比べてお楽しみください。また、シャキッとした食感を味わうことのできる夏野菜も天ぷらに！「ズッキーニ天」「パプリカ天」「なす天」「コーンのかき揚げ」は色味も楽しい仕上がりとなっております。夏の味覚をぜひお試しください。

※価格はいずれも税込みです。

■新商品のご紹介

鱧と夏野菜の天丼鱧と夏野菜の天丼 990円（税込）

たっぷり夏野菜の天ぷらに加えて、鱧の天ぷらを2種ご用意！鱧の大葉巻き天ぷらは、爽やかな大葉の香りと共に、また違ったお味をご堪能ください。

梅だれには果肉が入っており、さっぱりとした味に仕上げるだけでなく、食感も楽しいアクセントになっています。

鱧と夏野菜の贅沢天ぷら定食（ご飯・汁物・小鉢・天つゆ・大根おろしが付きます。）鱧と夏野菜の贅沢天ぷら定食 1690円（税込）

こちらは大海老天2本に鱧の天ぷらを4個乗せ、ボリュームたっぷりの商品に仕上げました。鱧好きにの方にはたまらない1品です。

たっぷりの天ぷらにはご飯おかわり無料の「定食」がおすすめです。

夏野菜の天ぷらをお塩でいただくのもおすすめですよ！

【鱧フェア販売概要】

■販売商品 鱧と夏野菜の天丼 990円（税込）

鱧と夏野菜の天ぷら定食 1290円（税込）

鱧と夏野菜の贅沢天丼 1390円（税込）

鱧と夏野菜の贅沢天ぷら定食 1690円（税込）

単品 鱧天 200円（税込）

単品 パプリカ天 150円（税込）

単品 コーンのかき揚げ 150円（税込）

※お持ち帰りもご利用いただけます。

■販売期間 2026年6月18日（木）～2026年7月29日（水）

※場合により早期終了する場合がございます。

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天全店

※一部店舗では売価が異なります。

■テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

モバイルオーダークーポン

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

※モバイルオーダークーポンは、本記事のキャンペーンと併用してご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

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