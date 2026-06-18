マーケティングAI Agent「AIMSTAR」、アンケート機能を強化。収集した顧客の声をセグメントとシナリオに直結させ、データ活用サイクルを加速

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長兼CTO：南野 充則、代表取締役社長兼CEO：渡部 知博）は、マーケティングAI Agent「AIMSTAR（エイムスター）」において、アンケート機能を強化したことをお知らせいたします。

カスタマイズ可能なアンケートの作成から、メール・LINE・SMSでの配信、回答データの収集・可視化、セグメント作成、シナリオへの活用まで、AIMSTAR内で一気通貫に実行できます。

背景

顧客の意図や嗜好を直接つかむアンケートは、マーケティング施策の精度を左右します。ところが実際には、アンケートの作成・配信と、その回答を施策に反映する工程が別々のツールに分かれていて、データ連携に手間がかかるケースも少なくありません。聞いたのに、活かせない。そのギャップを埋めるため、AIMSTARはアンケートの作成から回答データの分析までを機能強化し、プラットフォーム内に統合しました。

アンケート機能の特長- ノーコードで自在にアンケートを作成セレクト・ラジオボタン・チェックボックス・自由記述・段階評価など多様な設問形式に対応しています。背景色やヘッダー画像、ボタンデザイン、プライバシーポリシーの表示まで管理画面から設定でき、ブランドのトーンに合わせたアンケートをエンジニアの手を借りずに作れます。- 回答データを可視化し、その場でセグメント化回答は自動集計され、配信数・訪問数・回答数・回答率に加え、設問ごとの回答分布を各種グラフで確認できます。効果検証の結果から「設問Xで選択肢Aを選んだ顧客」といった条件でセグメントを作成できるため、アンケートで得た声を次の施策にすぐ反映できます。回答データのCSVエクスポートにも対応しており、お客様独自の分析も可能です。- マルチチャネル配信とシナリオ連携AIMSTARのシナリオ機能から、メール・LINE・SMSのコンテンツ内にアンケートリンクを差し込んで配信できます。回答結果から生成したセグメントをそのままシナリオの配信対象に組み込めるため、「聞いて→知って→届ける」のサイクルがAIMSTARの中で完結します。

AI Agentとの連携

AIMSTAR AGENTの「シナリオ作成AI Agent」は、アンケート機能とも連携予定です。AI Agentがアンケートの設計・構築から、回答データを踏まえたシナリオの作成までを一貫して実行できます。たとえば、特定の回答傾向を持つ顧客群へのフォローアップ施策を、AI Agentが立案から配信設定まで自律的に進めることで、マーケティング運用の効率と精度を同時に引き上げます。

今後の展望

アンケート機能は今後、Webサイト上のポップアップにも対応予定です。訪問中の顧客にリアルタイムでアンケートを提示し、その場で得た声を即座にマーケティング施策へ反映できる環境をAIMSTARで実現していくことが可能になります。

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、東日本旅客鉄道、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai