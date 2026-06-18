エム・エル・ビー・ジャパン株式会社

メジャーリーグ ベースボール（以下、MLB）は、日本ビジネスのマネージングディレクター（代表）に保泉司文（ほいずみ しもん）が即日付で就任したことを発表しました。保泉は東京オフィスを拠点に、国内ビジネスを統括し、ファン拡大、放映権事業、スポンサーシップ事業、ライセンス事業、各種イベント、草の根活動などを牽引します。

保泉はスポーツ、放映権ビジネス、事業推進等の領域で20年以上の実績を持ち、DAZNジャパン（放映権担当、バイスプレジデント）、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（GOLFTVジャパン責任者）、WWEジャパン（コマーシャルディレクター）などの要職を歴任してきました。今後は、MLBの国際ビジネスに携わる経営陣や国内パートナーと緊密に連携し、日本におけるMLBのマーケティング活動及び事業をさらに発展させます。

今回の任命にあたり、MLBグローバルオペレーション・イベント、シニアバイスプレジデントのジェレマイア・ヨールクットは次のように述べています。

「重要市場の一つである日本において、保泉は放映権ビジネス、事業推進、日本のスポーツ業界に関する深い知見を兼ね備えた人材です。世界的なスポーツ事業を成長させてきた彼の経験は、日本のファンやパートナー、そして野球コミュニティ全体に新たな価値を創出するでしょう。」

保泉はこれまで、大規模なメディアパートナーシップの交渉や、革新的なコマーシャル戦略により、多くの国際スポーツの国内普及に貢献しています。また、日本プロ野球の球団との協働実績など、日本の野球ファン向けの事業展開も経験しています。

マネージングディレクターに就任した保泉は、次のようにコメントしています。

「日本とMLBの結びつきが、かつてないほど強まる中、参画できることを光栄に思います。放映権ビジネスやコンテンツ戦略、パートナーシップ事業という領域での経験を通じて、日本のファンが抱く野球への情熱を、肌で感じております。日本球界の皆様、パートナーの皆様と共に、この情熱に応え、野球界の持続的な発展に向けて尽力してまいります。」

MLBは今後も、ファンに最高の体験を届けつつ、メディア提携・大型イベント・普及活動を通じて、日本中のファンとの繋がりを拡大し続けます。