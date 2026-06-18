《BONTEMPS》7/1(水)、夏を彩る限定ドーナツ6種が登場！

ワンズトライン株式会社

韓国発のカフェブランド『BONTEMPS(ボンタン)』では、7/1(水)より、夏季限定ドーナツ6種を販売いたします。

昨年ご好評いただいた「サマーフルーツシリーズ」4種が今年も復活。スイカやレモン、メロン、マンゴーをモチーフにした、夏らしい彩り豊かなドーナツが再登場します。

さらに今年は、爽やかなミントの香りとチョコレートの甘さが楽しめる「ミントチョコレートシリーズ」の新作2種もラインナップ。

BONTEMPSならではのもちっとした韓国ドーナツ生地と、季節感あふれるフレーバーが楽しめる夏限定メニューをぜひご堪能ください。

夏季限定ドーナツ

Watermelon Pop（ウォーターメロンポップ）Lemon Pop（レモンポップ）Sweet Melon（スウィートメロン）Mango Coco（マンゴーココ）Melted Mint Chocolate（メルトミントチョコレート）Bitter Chocolate Oreo Mint（ビターチョコオレオミント）

▼Watermelon Pop ウォーターメロンポップ

夏の定番フルーツ・スイカをイメージした遊び心あふれるドーナツ。鮮やかなカラーリングとポップな見た目で、夏気分を盛り上げます。

▼Lemon Pop レモンポップ

爽やかなレモンの風味が広がる、夏にぴったりのフレッシュな味わい。見た目にも涼しげな限定ドーナツです。

▼Sweet Melon スウィートメロン

メロンをイメージした可愛らしい見た目と、やさしい甘さが魅力です。

▼Mango Coco マンゴーココ

濃厚なマンゴーの味わいと南国らしい雰囲気を楽しめる、夏限定のプレミアムドーナツです。

▼Melted Mint Chocolate メルトミントチョコレート

爽やかなミントクリームとチョコレートの組み合わせが楽しめる一品。すっきりとした後味が特徴です。

▼Bitter Chocolate Oreo Mint ビターチョコオレオミント

ビターなチョコレートとオレオの食感に、ミントの爽快感をプラス。甘さと清涼感のバランスを楽しめるドーナツに仕上げました。

※数量限定のため、なくなり次第終了となる場合がございます。

BONTEMPS

2023年12月に日本初上陸した韓国コーヒー＆ドーナツブランド。日本上陸後は全国で出店が続き、オープンのたびに注目を集める話題のブランドとして成長を続けています。新店舗オープン時には150人を超える行列ができるなど、その人気は各地で大きな話題となっています。

SNS映えする華やかなビジュアルに加え、本場韓国の伝統菓子「クァベギ」をベースにしたドーナツを各店舗で毎朝手作り。見た目だけではない本格的な味わいが口コミで広がり、多くのファンを獲得しています。

■ドーナツ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QFs7vDczS4Q ]ソルティッドキャラメルアーモンドチョコピスタチオコーンクリーム

ジャガイモやかぼちゃなど、素材本来の甘さを活かし、生地には砂糖を使用していません。さらに、外はサクッと中はふんわりと、安心して食べやすいドーナツ(クァべギ)に仕上げています。

定番15種類に加え、期間限定商品を含めると常時20種類近くを販売。すべて当日製造・当日完売にこだわり、最高の品質をお届けしています。

■ドリンク

塩クリームアメリカーノボンタンクリームコーヒーアールグレイレモネードミスカル

日本では「BONTEMPS」でしか飲むことのできない塩クリームアメリカーノやボンタンクリームコーヒーなど、韓国の人気商品をそのまま販売。韓国ならではの発想でアレンジされたドリンクを飲めば、韓国の今を感じていただけます。

▼BONTEMPS アメリカ村本店

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-15 ／ 06-6732-8145

10:00～21:00(L.O.20:00) ／ 不定休

▼BONTEMPS 東京原宿店

東京都渋谷区神宮前1-9-30 ／ 03-6447-1586

10:00～20:00 ／ 不定休

▼BONTEMPS 宇都宮店

栃木県宇都宮市伝馬町2-23 ／ 028-611-1855

10:00～20:00 ／ 不定休

▼BONTEMPS 熊本上通店

熊本県熊本市中央区上通町2-6 ／ 070-5810-4790

10:00～22:00 ／ 不定休

▼BONTEMPS 横浜石川町店

神奈川県横浜市中区石川町1-1 カーサ元町105号 ／ 045-900-8744

10:00～20:00(L.O.19:00) ／ 不定休

▼BONTEMPS 川越店

埼玉県川越市新富町1-9-3 ／ 049-202-2150

10:00～20:00(L.O.19:30) ／ 不定休

▼BONTEMPS 滋賀平和堂店

滋賀県東近江市八日市浜野町3-1 アル・プラザ八日市1F ／ 0748-36-1428

10:30～20:00 ／ アル・プラザ八日市の休館日に準ずる

▼BONTEMPS 那須ガーデンアウトレット店

栃木県那須塩原市塩野崎184-7 那須ガーデンアウトレット ミドルエリア052 ／ 070-1072-1975

施設営業時間に準ずる ／ 施設休館日に準ずる

会社概要

＜運営会社＞

社 名 ：ワンズトライン株式会社

設 立 ：2017年4月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山内 仁

事業内容：飲食店経営

飲食店業の運営受託

飲食店業のコンサルティング業務

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集

所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

ＵＲＬ ：https://www.onestryin.com/



■BONTEMPS(ボンタン)

公式サイト：https://www.bontemps-seoul.com/ja

アメリカ村本店 Instagram：@bontemps.japan(https://www.instagram.com/bontemps.japan/)

《プレスリリースPDF》

https://prtimes.jp/a/?f=d61742-336-b9170783100b8bdaea28e1d1ce337c87.pdf