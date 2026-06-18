Bluefield Energy、オンサイトPPAの実務支援システム「オンサイトPPA請求管理モジュール」提供を開始

Bluefield Energy株式会社

分散型エネルギーの発電・電力小売に立ちはだかる構造的な非効率をテクノロジーで改革するBluefield Energy株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：島田 孝文 以下「Bluefield Energy」）は、オンサイトPPAの実務支援システム提供を開始したことをお知らせします。

本システムは、当社が提供する電力小売事業者向けクラウドである「BF Cloud」を拡張し、発電事業者向けに提供する「オンサイトPPA請求管理モジュール」です。監視システムからの発電実績自動取得、料金計算、請求書作成、需要家向け情報提供など、オンサイトPPA事業に必要な業務を一元化します。

提供開始の背景

オンサイトPPAは、需要家（電力の利用者）の施設屋根や保有する敷地内に発電事業者が太陽光発電設備を設置し、発電した電力を需要家が利用する仕組みです。需要家にとっては、初期投資を抑えながら再生可能エネルギーを導入できる手段として注目されており、企業や自治体における脱炭素化の選択肢として導入が広がっています。

導入が進む一方で、オンサイトPPAにおいては煩雑な業務が発生します。発電設備の監視データをもとに、需要家ごとの自家消費量や余剰売電量を把握し、契約条件に応じた料金計算や請求を継続的に行う必要があります。また、案件ごとに設備構成、料金体系、請求条件、データ取得方法が異なるケースも多く、事業拡大に伴い、表計算ソフトや手作業による管理ではオペレーション負荷が高まりやすいという課題があります。再生可能エネルギーの普及拡大において、これらの業務の効率化は急務です。

Bluefield Energyは、こうしたオンサイトPPA事業者の課題に対応するため、「BF Cloud」を機能拡張し、発電事業者向けの「オンサイトPPA請求管理モジュール」を提供開始しました。

「オンサイトPPA請求管理モジュール」の主な機能

「オンサイトPPA請求管理モジュール」は、オンサイトPPA事業の運営に必要な発電実績管理、料金計算、請求管理、需要家向け情報提供を一元化するシステムです。

- 監視システムとの自動API連携機能太陽光発電設備の監視システムとAPI連携し、発電実績データや関連データを自動で取得します。手作業によるデータ取得・転記作業を削減し、請求業務に必要なデータを効率的に管理できます。- 各種料金計算機能契約条件に応じて、自家消費分、余剰売電分などの各種料金計算に対応します。案件ごとに異なる料金体系や請求条件にも対応でき、オンサイトPPA特有の請求計算を支援します。- 請求書自動作成機能取得した発電実績データや料金計算結果をもとに、需要家様向けの請求書を自動作成します。請求書作成にかかる作業時間を削減し、計算ミスや転記ミスの抑制に貢献します。- 需要家向けポータル機能需要家が発電実績や利用状況、請求情報などを確認できるポータル機能を提供します。発電事業者から需要家への情報提供を円滑にし、問い合わせ対応の効率化にもつなげます。- カスタマイズ対応各機能におけるカスタマイズが可能です。事業者ごとの契約スキーム、料金体系、請求フロー、帳票フォーマット、既存システムとの連携要件などに応じて、実務に即した形で柔軟に対応します。今後の展開

Bluefield Energyは、分散型エネルギーの普及拡大に伴い、発電事業者や電力事業者の運営実務は今後さらに複雑化していくと考えています。

今回提供を開始する「オンサイトPPA請求管理モジュール」を通じ、オンサイトPPA事業者が案件数の増加に対応しながら、正確かつ効率的に事業を運営できる環境づくりを支援してまいります。

また、Bluefield Energyは今後も、電力小売・発電事業・蓄電池運用・アグリゲーションなど、分散型エネルギー事業の実務に根ざした機能拡張を進め、再生可能エネルギーの導入拡大と電力事業のDXに貢献してまいります。

採用について

Bluefield Energyでは、今後の事業拡大に伴い、事業開発、オペレーション、エンジニアリングなど複数ポジションで採用を強化しています。再生可能エネルギーの社会実装と長期安定運用の実現に向け、ともに挑戦する仲間を募集しています。

採用情報： https://hrmos.co/pages/bfe

Bluefield Energy株式会社 概要

社名：Bluefield Energy株式会社（ブルーフィールドエナジー）

代表者：代表取締役 島田 孝文

所在地：東京都港区新橋５丁目１３番５号 新橋MCVビル９階

事業内容： 電力アグリゲーション事業（太陽光・蓄電池・併設）

請求管理システム「BF Cloud」の開発及びDXサービスの提供

再生可能エネルギー発電所及び蓄電所の開発・運用代行

URL：https://bluefieldenergy.co.jp/