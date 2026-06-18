「アーティストシリーズ 横尾忠則」紅白ワイン新発売のお知らせ

株式会社大三島みんなのワイナリー

大三島みんなのワイナリーでは「アーティストシリーズ vol.2 横尾忠則」紅白ワインの発売をご案内いたします。

本シリーズでは、ワイナリー代表である建築家・伊東豊雄と懇意な世界的なアーティストに、大三島ワインのラベルを依頼し、瀬戸内海の島でつくるワインにアートの魅力をかけあわせて世界に発信する企画です。 シリーズ第２弾となる今回は、世界的に著名な画家、横尾忠則氏にラベルを依頼しました。２種の素晴らしい ラベルに見合うように、大三島産葡萄でつくる紅白ワインを用意しました。 赤ワインには近年で最も優れた年だった 2022 年収穫のマスカットベーリーA種を使用した熟成ワインを、そして白ワインには 2024 年の厳選したシャルドネ種をつかい、樽発酵・樽熟成でつくった特別なワインをご用意しました。 横尾忠則氏のラベル × 瀬戸内の小さな島のワインというコラボレーションワイン 「アーティストシリーズ vol.2 横尾忠則」の発売にご期待いただければ幸いです。

アーティストシリーズ vol.2:横尾忠則

赤ワイン 「島紅 グランキュヴェ 2022」

白ワイン 「島白 グランキュヴェ 2024」

紅白1本 各9,000円（税込）

紅白2本セット 16,000円（税込）

大三島みんなのワイナリー販売所・オンラインストアにて2026年7月1日より販売開始。

■大三島みんなのワイナリー販売所■

愛媛県今治市大三島町宮浦5562番地

電話 0897‐72‐9377

月曜定休（月曜祝日の場合は翌日が休み）

■オンラインストア■

https://ohmishimawine.raku-uru.jp/

■2026年6月27日（土）「アーティストシリーズ vol.2 横尾忠則」発売記念パーティーを開催予定

この日に９０歳を迎えられる横尾忠則氏のビデオ・インタビューも紹介させて頂く他、ワイナリー代表・伊東豊雄と 栽培・醸造責任者 川田佑輔を交えて、ご歓談いただく会となります。

横尾忠則氏ラベルのワインをご試飲頂けるほか、このワインを含めて私共の選りすぐりのワインの販売ブースも設けております。

●日時/ 2026年 6 月 27 日（土）13 時～ 15 時 ※30 分前より受付開始

要事前予約・定員30名

●会場/ 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3 丁目 32-12 伊東建築塾 恵比寿スタジオ

●お問い合わせ先/大三島みんなのワイナリー TEL. 0897-72-9377（担当：川田）

「島紅 グランキュヴェ 2022」

品種：マスカットベーリー A 100%

容量：750ml

アルコール度数：12％

製造本数：270 本

2022年収穫の大三島産マスカットベーリーAを100％使用した赤ワインです。2 年の瓶熟成を経てリリースとなります。近年で最も良い年だったため、黒々と熟し凝縮感のある葡萄を収穫することが出来ました。いちごジャムや熟した赤い果実の香りに木樽のバニラのような香りがあわさり、華やかでふくらみのあるワインになりました。胡椒や香木のようなニュアンスもあり、熟成を経た深みをお楽しみください。

「島白 グランキュヴェ 2024」

品種：シャルドネ100%

容量：750ml

アルコール度数：11％

製造本数：270本

2024年収穫の大三島産のシャルドネを100％使用しました。この年は例年に比べ気温が高く、水分ストレスにより熟度・糖度が上がり、結果的にここ数年で最も良い状態でシャルドネを収穫することができた年でした。黄金色の外観、黄桃やトロピカルフルーツの香りと、フレンチオークの木樽由来のバタースコッチのような香りが良くなじみ、南国の風景をおもわせるラベルと相まって芳醇で陽気な印象のワインになりました。

大三島みんなのワイナリーについて

海をのぞむ葡萄畑でワイン用葡萄を栽培している▲「アーティストシリーズ vol.1:名和晃平」（完売）

瀬戸内・愛媛県にある大三島は、本州と四国を結ぶしまなみ海道沿いの島です。

ワイナリー代表である建築家・伊東豊雄の声かけで、荒れてしまった柑橘畑をワイン用葡萄の畑として 蘇らせ、2015 年より葡萄栽培をスタートしました。島の農家さんやワイン造りのために移住してきた スタッフが協力し合い、島でのワイン造りに励んでいます。2019 年には島内に自社の醸造設備をつくり、栽培から醸造までを一貫して島で行うワイナリーとして活動しています。美しい大三島の風土を表現する、魅力あるワイン造りを目指しています。近年では欧州への輸出等にも積極的に取り組んでおり、 ワインを通じて日本ワインや瀬戸内の魅力を世界に発信することも目標としています。

大三島みんなのワイナリー 代表取締役 伊東豊雄

1941年生まれ。65年東京大学工学部建築学科卒業。主な作品に「せんだいメディアテーク」「TOD’S表参道ビル」「多摩美術大学図書館（八王子）」「今治市伊東豊雄建築ミュージアム」「みんなの森 ぎふメディアコスモス」「台中国家歌劇院」（台湾）など。

日本建築学会賞（作品賞、大賞）、ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞、王立英国建築家協会（RIBA）ロイヤルゴールドメダル、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞、プリツカー建築賞、UIAゴールドメダルなど受賞。

2011年に私塾「伊東建築塾」を設立。これからのまちや建築のあり方を考える場として様々な活動を行っている。また、自身のミュージアムが建つ愛媛県今治市の大三島においては、2012年より塾生有志や地域の人々とともに継続的なまちづくりの活動に取り組んでいる。