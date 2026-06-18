【TAC】USCMA（米国公認管理会計士）「USCMAの魅力｜オンラインセミナー」6/22（月）19:00～開催！

TAC株式会社TAC USCMA オンラインセミナー

英語でも日本語でも受験ができることで注目されているUSCMA（米国公認管理会計士）。

当セミナーでは、そのUSCMAの魅力や試験概要、TACの合格カリキュラムをご紹介いたします。

企業の経営分析に必要な管理会計の知識を習得したい、またそんな資格を探している方は是非、ご参加ください。

（１）セミナーでわかること

・USCMAの魅力＆ビジネスの現場での活かし方

・試験内容は変わらない、英語試験・日本語試験の違い

・英語&日本語試験対応のTACの3コースの特長

＊ウェビナー終了後にZoomのQ＆Ａ機能を利用して、質問もできます

（２）開催概要

・日 時：2026年6月22日（月）19:00～20:00

・形 式：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

（３）アンケート回答者限定特典

・入会金10,000円免除券：TACが初めての方でも入会金はいただきません

・TAC USCMA講座 受講料15,000円割引券

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma/uscma_gd_idx.html

まずは「パンフレット」でしっかり確認するのもオススメ！

TAC USCMAデジタルパンフレットメールですぐに見られる！デジタルパンフレット進呈中

USCMAをもっと良く知りたい方にTACパンフレットを無料で進呈しております。資格の魅力やTACのコースもご案内。メールで送られてくるデータでスグに確認できるのでオススメです。

パンフレットの閲覧はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma.html#digitalPamphlet

《資格の学校TAC USCMA講座 公式SNS・X情報》

本試験情報やTACイベント情報などをタイムリーにご案内いたします。

■X国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本社：〒101-8383東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/