【TAC】USCMA（米国公認管理会計士）「USCMAの魅力｜オンラインセミナー」6/22（月）19:00～開催！
TAC株式会社
TAC USCMA オンラインセミナー
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TAC USCMA オンラインセミナー
英語でも日本語でも受験ができることで注目されているUSCMA（米国公認管理会計士）。
当セミナーでは、そのUSCMAの魅力や試験概要、TACの合格カリキュラムをご紹介いたします。
企業の経営分析に必要な管理会計の知識を習得したい、またそんな資格を探している方は是非、ご参加ください。
（１）セミナーでわかること
・USCMAの魅力＆ビジネスの現場での活かし方
・試験内容は変わらない、英語試験・日本語試験の違い
・英語&日本語試験対応のTACの3コースの特長
＊ウェビナー終了後にZoomのQ＆Ａ機能を利用して、質問もできます
（２）開催概要
・日 時：2026年6月22日（月）19:00～20:00
・形 式：オンライン（Zoom）
・参加費：無料
（３）アンケート回答者限定特典
・入会金10,000円免除券：TACが初めての方でも入会金はいただきません
・TAC USCMA講座 受講料15,000円割引券
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まずは「パンフレット」でしっかり確認するのもオススメ！
TAC USCMAデジタルパンフレット
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USCMAをもっと良く知りたい方にTACパンフレットを無料で進呈しております。資格の魅力やTACのコースもご案内。メールで送られてくるデータでスグに確認できるのでオススメです。
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《資格の学校TAC USCMA講座 公式SNS・X情報》
本試験情報やTACイベント情報などをタイムリーにご案内いたします。
■X国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本社：〒101-8383東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/