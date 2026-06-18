クラウドファンディングCAMPFIRE[キャンプファイヤー]にて巻き取り君プロジェクト公開スタート！

株式会社渡喜商工

巻き取り君を手掛ける、株式会社渡喜商工（所在地：東京都墨田区向島4-26-18、代表取締役：渡辺浩行）は、2026年6月15日（月）午前9時よりクラウドファンディングCAMPFIRE[キャンプファイヤー]にて巻き取り君プロジェクト公開スタート致しました。

CAMPFIRE[キャンプファイヤー]巻き取り君プロジェクト開始中。

https://camp-fire.jp/projects/950296/view

※新肩パット版でのリリース。

絡まる・かさばるを解決！ビジネスにもカメラ、アウトドアにも！いろいろ使える多目的収納ストラップ！！

・バックのショルダーベルトの長さ調整！無段階にワンタッチで行える。

・バッグだけでなく多用途で活躍！（ベビーカー、アウトドアチェア、カメラ、スポーツバッグなど）

・バック使用時に毎度使わないショルダーベルトの収納に不便を感じ「巻取機能」があればと思い開発

【巻き取り君 開発＆誕生ストーリー】

ビジネスバッグや旅行用のショルダーベルト。使わないときでも長く垂れ下がり、足に絡まったり、

地面に触れて汚れてしまう…毎日の外出で、私はそんな不便を感じていました。

特に、床に置いたバッグのベルトに足が引っかかり転びそうになったときは、危険性すら感じました。

「簡単に長さを調整でき、使わないときはコンパクトに収納できるものが欲しい！」

市販品を探しましたが、理想に近いものはどこにもありません。

「無いなら、自分で作ろう」--これが『巻き取り君』開発の原点です。

約2年の試行錯誤の末、毎日の不便を解消し、「もう同じ悩みで困る人を出したくない」

という想いを形にしたのが、この巻き取り式ショルダーベルト『巻き取り君』です。

【製品・サービスの概要】

バッグのショルダーベルトやビジネスバッグ、旅行用荷物を持つときに、「絡まる」「かさばる」「片付かない」といった毎日のちょっとした不便を楽にしたいという想いから開発したショルダーベルト巻き取り君。

特別な歯車機構を採用し、ボタン1つワンタッチでベルトの長さを調整・巻き取り収納できる新発想アイテムです。

巻き取り後は手のひらサイズに収まり、省スペース。ダランと垂れ下がる心配もなく、地面に擦らず清潔に保てます。

また、長さ調整は自由自在で、固定ベルトとしても活用可能。アウトドアや旅行でも重宝します。

＜3つの特長＞

ワンタッチで調整！ショルダーベルトが絡まらない・かさばらない・垂れない！日常をもっと快適に！

機能性１.：絡まない・かさばらない巻き取り収納

・ポイント：ショルダーベルトが絡まらず、巻き取り後は手のひらサイズに収まるため、省スペースで収納可能。

・メリット：出張や通勤時にバッグをスマートに扱える。地面に垂れず、汚れにくく整理もしやすい。

機能性２.：ワンタッチ長さ調整

ポイント：特殊な歯車機構により、ワンタッチでベルトの長さを自由に調整可能。

メリット：バッグや荷物の固定、アウトドアチェアやベビーカーの荷物固定など、幅広いシーンで活用できる。

機能性３.：コンパクト＆清潔に保管

・ポイント：巻き取り後は地面に触れず、汚れから守る設計。

・メリット：自宅やオフィスでも邪魔にならず、清潔に保管可能。

【様々なシーンで使用可能。】

【地域に根ざした製造業の挑戦】

東京・墨田区で創業した渡喜商工は、半世紀以上にわたり、多くの大手ブランドの革製品をOEMとして製造してきました。50年で培った経験と信頼が、品質を支えています。



企画段階から量産、品質管理まで、多様なご要望に応え続けてきた実績が私たちの強みです。これまでの製造の経験を活かし、新たな取り組みも行って参ります。

皆様からの温かいご支援を心よりお待ちしております。

【株式会社渡喜商工について】

本社：〒131-0033 東京都墨田区向島4-26-18

代表者：代表取締役 渡辺浩行

設立：1975年7月26日

資本金：1000万円

Tel：03-3626-3741

Fax：03-3626-3883

URL：http://www.wataki.co.jp

事業内容：皮革製品のOEM製造・自社製品の卸販売