公式切り抜き動画が1,000万回再生突破！『東野山里のインプット』最新回は、スーツ愛溢れるドンデコルテ渡辺が登場　＃66 6月21日（日）23:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（レギュラー放送は、毎月第3第4日曜23:00スタート ※5週ある場合は第4第5日曜）の「#66」が、6月21日（日）に放送されます。

番組ショート動画が1,000万回再生を突破！

『東野山里のインプット』は、数多くのレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する山里が、若手芸人から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

まずはオープニングから。大好評だという本番組について、東野から「自慢みたいで恥ずかしいから」と振られた山里は「番組の切り抜き動画が1,000万回再生されていると聞いた」と切り出し、以前ガクテンソクの奥田修二がプレゼンして大反響を呼んだ「鎌倉幕府」回の驚異的な実績を報告。東野は「天文学的数字やん！」と返し、笑いを誘います。

「#66」のプレゼンターは、渡辺銀次（ドンデコルテ）です。渡辺が出演した大手ファストフードチェーンのウェブCMが公開から4日で3,000万回再生を記録したと話題になるや、「ウチの奥田なんて1,000万ですよ！」と東野。胸を張る先輩に山里は「負けてる……！」と苦笑いを浮かべます。今回のテーマはスーツです。まずは、渡辺のこだわりが詰まった衣装の細部をチェックしていくことに。ベルトではなくサスペンダーにしている理由や、ダブルのベストのカット、さらには靴にまで話は及びます。渡辺のこだわりに東野も山里も興味津々です。

スーツの着こなしがかっこいい芸人は？

渡辺は「社会生活において機能性が抜群」というスーツの魅力を熱弁。シングル・ダブルのルーツといった歴史系から、ボタンダウンが生まれた経緯といった雑学系。また、「座るときはジャケットのボタンをすべて外すのが基本」などのマナーについても語ります。

ここで東野から「銀次さんから見て、『この芸人さんのスーツの着こなしかっこええな』と思う人は？」と質問が。渡辺は、とある芸人の名前を出します。

さらにネクタイの結び方についてもインプット。さまざまな種類がある結び方を写真付きで紹介しながら、2人のために、急きょ「結び方講座」を開催します。

最後に渡辺は「結論として……」と本音を吐露。笑いを誘った渡辺の思いとは。

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもと動画配信ページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

【番組情報】 東野山里のインプット

イラスト：しずちゃん（南海キャンディーズ）

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 6月21日(日) 23:00～23:30

出演者: 東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃66 プレゼンター：渡辺銀次（ドンデコルテ）

視聴方法：【TV】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018963