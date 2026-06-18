【ABCマート】Vansのアイコン「Authentic」を新たな素材とパターンで再解釈　ダックキャンバス、ボタニカルプリント、レオパード柄　　3つの個性をまとった新作ライン

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、今年で創立60周年を迎えるVansのアイコンモデル「Authentic（オーセンティック）」より、新たな個性をまとった3つのラインを2026年6月18日（木）より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて順次発売いたします。

また、発売に合わせて、Vansライダーとして活躍するサーファーのMikey FebruaryとスケーターのRuby Lilleyを起用したビジュアルも公開いたします。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/31528/ ※6月18日(木)10時公開

◼️ブランドの原点「Authentic」を新たな素材とパターンで再解釈

1966年に「Style 44」として誕生したVansのブランド最初のモデル「Authentic」は、耐久性に優れたキャンバスアッパーと、優れたグリップ力を発揮するワッフルパターンのアウトソールを備え、誕生以来多くの人々に愛されてきました。さらに、スケートボードや音楽、アートといったさまざまなカルチャーシーンとともに歩みながら、ブランドを象徴するシグネチャーモデルへと進化を遂げています。

今回登場するのは、「Duck Canvas」「Archive」「Leopard」の3ライン。「Duck Canvas」は、通常のキャンバスよりも高い耐久性を持つダックキャンバスをアッパーに採用。落ち着いたカラーリングとシンプルなデザインで、さまざまなスタイリングに取り入れやすい一足です。「Archive」は、アッパーにボタニカルプリントを施し、夏らしい軽やかな表情に仕上げました。鮮やかなカラーリングが足元に季節感と存在感をプラスし、コーディネートのアクセントとして活躍します「Leopard」は、人気のレオパード柄を大胆に落とし込んだ存在感のあるモデルです。定番のイエローカラーに加え、落ち着いた印象のブラックカラーも展開し、幅広いスタイルに対応します。

※「Leopard」は7月上旬発売予定です。

Authenticならではの普遍的なシルエットはそのままに、素材やパターンのアレンジによってそれぞれ異なる個性を表現しました。

■商品概要

商品名：Authentic Duck Canvas

カラー：（左から）DUCK CANVAS RED、 DUCK CANVAS PEW、 DUCK CANVAS BLU

サイズ：22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：8,250円（税込）

商品名：Authentic Archive

カラー：（左から）ARCHIVE MULTI、 ARCHIVE BLACK

サイズ：23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：8,250円（税込）

商品名：Authentic Leopard

カラー：（左から）LEOPARD BLACK/INCENSE、 LEOPARD BLACK/ PEWTER

サイズ：22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

価格 ：7,700円（税込）

※「Leopard」は7月上旬発売予定です。

■「Ruby Lilley」プロフィール

ルビー・リリー

プロスケートボーダー｜アメリカ・カリフォルニア州オーシャンサイド出身

2006年生まれ、アメリカ・メリーランド州出身のプロスケートボーダー。幼少期にバレエとボールルームダンスを経験した後、10歳でスケートボードに転向。15歳でXゲームに初出場し、2022年に銀メダルを獲得した。17歳でオリンピック選手となり、パリ2024夏季オリンピックにてアメリカ代表としてウィメンズスケートボード・パーク種目に出場を果たした。Vansのグローバルスケートチームとして活動しており、その豪快かつしなやかなライディングスタイルは次世代のスケートボードシーンをリードする存在として注目を集めている。

■「Mikey February」プロフィール

マイキー・フェブラリー

プロサーファー｜南アフリカ・ケープタウン出身

南アフリカ・ケープタウンを拠点に活動するプロサーファー、マイキー・フェブラリー。波を舞台に、まるでダンスを踊るかのような独自のスタイルで世界中のサーフシーンを魅了し続けている。2018年にはWSL（ワールドサーフリーグ）チャンピオンシップツアーに参戦、アフリカ系黒人サーファーとしてツアー出場を果たした歴史的な存在でもある。2014年よりVansとの関係をスタートさせ、現在はグローバルサーフチームの一員として活動中。

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）