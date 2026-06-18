AnyMind Group、ソーシャルコマース向けAI動画生成ソリューション「AnyAI Video」を提供開始

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、AI動画生成ソリューション「AnyAI Video」の提供を開始します。

AnyAI Videoは、当社のAI・データ活用基盤「AnyAI」を活用し、市場データや消費者インサイトに基づいた動画コンテンツの企画・生成を支援するソリューションです。AIエージェントが過去データに基づき動画コンテンツの生成プロセスを最適化することで、高品質かつ多種多様な動画を効率的に生成することができます。

また、単なる動画生成にとどまらず、ライブコマースやインフルエンサーマーケティングなどのソーシャルコマース施策とも連携することで、ブランド企業のコンテンツ活用とAI活用を高度化し、より効果的なマーケティング成果の創出を支援します。

■ 背景

近年、ソーシャルメディア、クリエイターコンテンツ、ライブコマース、ECの融合が進み、企業には認知獲得から比較検討、購買までの各フェーズにおいて、多様な動画コンテンツを継続的に展開することが求められています。

一方で、AIを活用したコンテンツ生成が広がる中、単に大量のコンテンツを生成するだけでは、ブランドの一貫性やコンテンツ品質を維持することはできません。

当社では、AI生成コンテンツをクリエイターの代替手段ではなく、クリエイターコンテンツを補完する存在として位置付けています。クリエイターによる共感の創出や信頼構築と、AIによる商品説明や比較コンテンツの効率的な生成を組み合わせることで、認知から購買まで一貫した顧客体験とコンテンツ活用を実現できると考えています。

■ 「AnyAI Video」の主な機能

1.市場データと消費者インサイトに基づく動画企画・生成

市場データや消費者インサイトをもとに、商品理解や比較検討を促進する動画コンテンツの企画から生成までを支援します。商品紹介、比較・レビュー、使い方解説、FAQなど、購買意思決定に寄与するコンテンツを効率的に生成することができます。

2.AIエージェントによる、過去データに基づいた高品質な動画コンテンツの大量生成

AIエージェントが過去の配信実績やパフォーマンスデータに基づき、生成プロセスを自動化・最適化し、高品質な動画コンテンツを生成します。キャンペーンや商品、販売チャネル、市場ごとに一貫性を保ちながら、大量のコンテンツ制作を可能にし、マーケティング施策の拡張性と生産性を向上させます。

3. ソーシャルコマース基盤との連携によるマーケティング効果の最大化

AnyAI Videoは、生成AIを搭載したライブコマースプラットフォーム「AnyLive」、インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「AnyTag」、縦型動画を主としたクリエイティブ制作・プラットフォーム「MISM」など、AnyMind Groupのソーシャルコマース基盤と連携します。AI生成コンテンツとクリエイターコンテンツを組み合わせることで、認知獲得から比較検討、購買、物流までを一気通貫で支援し、ブランド企業のマーケティング成果最大化を実現します。

■ 先行導入事例：韓国コスメブランド「Boncept」のベトナム展開における成果

韓国発のスキンケア・コスメブランド「Boncept」のベトナム展開において、本ソリューションを導入しました。同ブランドは、クリエイターコンテンツとAI生成動画を組み合わせ、認知から購買までをつなぐソーシャルコマース施策を展開しています。

その結果、最も高い成果を記録したAI生成動画1本が、当月のベトナムにおけるブランド全体のEC GMV（流通取引総額）の約10%を創出しました。また、AI生成コンテンツはクリエイターコンテンツを補完しながら、認知から購買までの顧客接点の強化に貢献しました。

■ AnyMind Group Global E-Commerce, Managing Director 久保 銘中のコメント

「AnyLive」と「AnyAI Video」を組み合わせることで、ブランド企業のコンテンツ活用とAI活用を、さまざまな顧客接点において最大化できると考えています。SNSやECプラットフォーム向けのAI生成ショート動画、リアルタイムなエンゲージメントと購買促進を実現するAIライブ配信、そしてクリエイターによるストーリーテリングや信頼構築を担うインフルエンサーマーケティングを組み合わせることで、ブランド企業は認知から比較検討、購買に至るまで一貫したコンテンツ戦略を構築し、より高いマーケティング成果を実現することができます。こうした取り組みを通じて、より効果的なマーケティング成果の創出を支援していきます。

■データ&AI活用プラットフォーム「AnyAI」

AnyMind Groupが事業を通じて蓄積した知見やデータを、各企業独自データと組み合わせてカスタマイズした最適なかたちで提供するカスタマイズ型AIソリューション。LLMや生成AIをはじめとした最先端技術を活用し、データの集積・可視化・インサイト導出・画像/動画生成といったさまざまな機能を提供し、経営・マーケティング活動のあらゆるシーンで効率化から高度化まで、AI活用によるビジネスの成長を実現します。

URL：https://anyai.jp/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルメディアマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

URL：https://anymindgroup.com/