ゲーミングデバイスブランド「QSPEC」、トラッキングエイムに最適な、スムーズな操作性を実現する無地マウスパッド『TRACE』を販売開始

セヌウィー合同会社

ゲーミングデバイスブランド「QSPEC」（運営：セヌウィー合同会社／静岡県浜松市）は、2026年6月3日、ゲーミングマウスパッド「TRACE（無地版）」の販売を開始しました。



TRACE は、あえて無地に仕立て、デザインではなく操作感そのものに作り込みを集中させた、ややスピード寄りのバランスタイプ（SPEED BALANCE）のマウスパッドです。



サイズは XL（490×420×4mm）、価格は4,580円。

「より安く、ハイスペックなマウスパッドを求める」ゲーマーに向けて展開します。

現在、Amazon.co.jp および QSPEC公式オンラインストアにて販売中です。

QSPEC TRACE :https://amzn.to/4eb4gsU

マウスソール屋が、初めて作ったマウスパッド

QSPEC はもともと、マウスソール（マウスの滑りを左右するソールパーツ）を手がけてきたブランドです。その「滑り」へのこだわりを土台に、初めて自分たちのマウスパッドづくりへと踏み出しました。

その第一歩は、学生クリエイターとともに挑んだ企画 ― QSPEC × 総合学園ヒューマンアカデミー「クリエイティブチャレンジコンペ」 ― から生まれました。学生のデザインを製品化するこの取り組みのために、QSPEC は土台となるマウスパッドを開発。TRACE は、その土台を“無地版”として出すにあたり、中身を磨き直した改良モデルです。

「無地で出す」と決めたからこそ、手を抜くのではなく、むしろ見えない部分を作り込み直す。それが TRACE の出発点です。

「狙った軌道を、そのままなぞる」― TRACE が目指したもの

TRACE（トレース）という名は、「軌跡をなぞる」という意味に由来します。エイムで狙った軌道を、そのまま素直に追従する ― マウスパッドにとっての理想を、製品名に込めました。

主な特長

ややスピード寄りのバランス操作感（SPEED BALANCE）：サラサラとした表面が、初動からすっと滑り出します。滑り出しの軽さと、止めたいときのコントロールを両立。

面のどこでも均一な操作感：中間層を見直し、パッドのどこに手を置いても同じ操作感に。

ステッチ加工のフチ：アームカバーなしでも縁が引っかかりにくい設計。

プレイを邪魔しないロゴ配置。学生でも手が届く4,580円。

製品仕様

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136623/table/7_1_45bf88029a66d99198b61efdfd847ae6.jpg?v=202606181052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/136623/table/7_2_8e040190e20b0f7f6a0007052be5c100.jpg?v=202606181052 ]

セヌウィー合同会社 代表：名倉 諒

Email：info@snwyllc.com／TEL：080-4535-4776

QSPEC 公式ストア :https://x.gd/awJyK