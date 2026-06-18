【開催レポート】株式会社ヒューマンアジャスト、創立20周年を記念する全社総会を開催。中長期ビジョンの発表と次なる成長へ向けた決起

株式会社ヒューマンアジャスト

株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当社」）は、2026年4月22日（水）に、全従業員を対象とした全社総会を開催いたしました。

本年度の総会は、当社にとって「創立20周年」という大きな節目であり、また上場後初めて迎える重要な全社会議となりました。今後のさらなる飛躍に向けた中長期ビジョンの共有をはじめ、コンプライアンス研修、年間表彰式、そして組織の団結力を高めるワークショップなど、多彩なプログラムを実施いたしましたのでご報告いたします。

■第1部：経営方針発表とガバナンス研修

総会の冒頭では、代表取締役の根岸より、創立20周年の感謝とともに、今後の当社が目指すべき「中長期ビジョン」について力強いメッセージが発信されました。

続いて、管理部部長の真木より経営報告と併せて、上場企業として従業員一人ひとりに求められるコンプライアンスやガバナンス（企業統治）に関する注意喚起が行われ、組織全体の意識の引き締めを図りました。

さらに、営業部部長の田嶋からは、次期に向けた具体的なビジョンとして、新規事業の展望や会社の成長戦略が共有され、会社が向かうべき方向性を全社で再確認しました。

■第2部：従業員の活躍を讃える「年間表彰式」

当社の成長を最前線で支える従業員の功労を讃えるため、多角的な視点から年間表彰を行いました。売上等の業績面だけでなく、理念浸透やチームワークを評価する賞を多数設けているのが当社の特徴です。

【主な表彰項目】

サンクスギフト賞、E-ラーニング賞、各施術の賞、紹介最多賞、技術テスト優秀賞、年間売上賞、社員投票賞、社長賞など

■第3部：自律型組織を目指す「WE PROMISE研修」

表彰式後は、各院（店舗）ごとに1年間のミッションを自分たちで設定する「WE PROMISE研修」を実施しました。

会社から与えられた目標（形式知）だけでなく、現場で感じる課題や想い（暗黙知）を組み合わせ、自分たちで意思決定を行うことで、当事者意識（オーナーシップ）の醸成とチームビルディングを強化しました。

■第4部：懇親会

すべてのプログラム終了後は懇親会を実施し、普段は離れた店舗で勤務するスタッフ同士が親睦を深め、組織の垣根を越えたコミュニケーションを活性化させました。

■今後の展望

当社は、創立20周年という節目を通過点とし、上場企業としての責任を胸に、さらなる事業の拡大と組織基盤の強化を推進してまいります。今後も「施術者が一生安心して生活できる会社」を実現すべく、従業員のエンゲージメント向上に努め、国民の健康寿命延伸に貢献してまいります。





■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、より身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。



【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：2,558百万円（2025年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転

2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併

2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成

2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始

2024 年 6月 50 店舗目を開業

2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始

2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場

2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)