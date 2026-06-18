【岡山市】新たな販路拡大へ！「デジタルマーケティング実践PROJECT 2026」

実施の背景・目的

岡山市

人手不足や物価・エネルギーコストの高騰等により、中小企業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増しています。

企業が継続的に発展していくためには、市場開拓、販路拡大等を通じた売上の増加が重要ですが、人手不足が深刻化する中、従来の営業活動のみでは人的・コスト的な負担が大きくなりつつあります。

こうした課題を補う手法として、時間や場所に制約されず継続的に顧客と接点を持つことができるデジタルマーケティングの活用の重要性が高まっていますが、多くの中小企業において、人材、ノウハウ、資金面等の制約から導入や活用が十分に進んでおらず、特にＢｔｏＢ（企業間取引）分野においては、取引構造や意思決定プロセスが複雑であることも影響し、活用が遅れている傾向にあります。

本事業では、デジタルマーケティングに精通した専門家がそれぞれの課題に応じた伴走支援を行うことで、効果的な販路拡大、売上増加を目指します。

プロジェクト概要

岡山市では、販路拡大や売上増加に課題を抱える市内のＢtoＢ向けの中小企業を対象に、専門家が１社ごとに寄り添う実践プログラムを実施します。売上につながる情報発信のコツや、今の時代に合った販路の広げ方を専門家と一緒に学び、支援終了後も自社で持続可能な販路拡大を推進できる体制づくりをサポートします。

昨年度、支援を受けた企業７社全社が、各社で設定した事業目標を達成、伴走支援の満足度100％のプログラムです。

１．デジタルマーケティング活用セミナー

「デジタルマーケティングに取り組みたいが何から始めてよいか分からない」「すでにWebサイトはあるが、問い合わせや売上につながっていない」という企業様向けのセミナーです。ターゲットに合わせた正しい戦略の選び方や自動で売れる仕組みを解説。最新の生成AIを活用した売上アップ戦略など、明日から実践できる具体的なノウハウを10の成功事例とともに紹介します。

- テーマ： AIも活用して売上アップ・販路拡大を実現する！BtoBデジタルマーケティング戦略 成功事例10選- 開催日時： 2026年7月13日（月）14:00～16:00※セミナー終了後、交流会を開催（16:00～16:45 ／現地参加者のみ）- 会場：杜の街グレース 大会議室 Hall B（岡山市北区下石井2丁目10-12）- 参加形式：現地（定員40名／先着順）及びオンライン ※選択制- 参加費： 無料- 申込期限：［現地参加］7月10日（金）［オンライン参加］7月12日（日）２． 専門家による伴走支援

「自社に最適なWeb集客の導線を作りたい」「SNSやAIツール、ホームページを組み合わせて内製化したい」という企業のために、専門コンサルタントが約6ヶ月間にわたり伴走支援を行います。課題の整理、戦略立案から解決策の実行・定着まで、企業の状況に合わせたオーダーメイドのサポートで、外部に依存しない「自走力」の獲得を確実に前進させます。

- 支援期間： 2026年9月～2027年2月末- 対象企業：岡山市内に本社または主要な事業所（工場・オフィス・店舗等）を有しており、ＢtoＢを行っている中小企業- 支援企業数：７社程度- 費用： 無料- 申込期限：7月31日（金）プロジェクトの詳細・申し込み詳細を見る :https://okayama-marketing.com

★募集チラシはこちらからダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d162207-132-8d2b657dab1f3add108fb5b9a96174a9.pdf お問い合わせ

岡山市 産業観光局 商工部 産業振興課 ものづくり振興係

担当：宗田・山本

所在地：〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話：086-803-1329

メール：kougyoushinkou@city.okayama.jp

主催・運営

主催：岡山市

運営：FunTre株式会社

※本事業「デジタルマーケティング実践PROJECT 2026」は、岡山市より委託を受け、FunTre株式会社が運営しています。