インヴェンティット、「第17回 EDIX（教育総合展）東京」出展レポート

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、2026年5月13日（水）から5月15日（金）まで東京ビッグサイトで開催された「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展いたしました。

当社ブースでは、教育機関向けモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」と、それを基盤としたセキュリティ可視化サービス「KASHIMORI」を展示し、NEXT GIGA時代の教育現場に求められる安全なICT運用についてご紹介しました。

「mobiconnect」は、スマートフォンやタブレット、PCなどのモバイルデバイスを遠隔から管理し、安全かつ効率的な運用を支援するモバイルデバイス管理サービスです。

また、「KASHIMORI」は、「mobiconnect」を基盤に広告ブロックサービス「AdGuard DNS」を組み合わせることで、教育機関や企業で利用されるモバイルデバイスの利用状況を可視化します。未承認アプリやクラウドサービスの利用、フィッシングサイトへのアクセス、マルウェア通信などの潜在的なリスクを検知し、IT利用状況の把握とセキュリティ対策を支援します。

＜特別セミナー開催レポート＞

GIGAスクール構想第2期の進展により、教育現場ではICT環境の整備から「活用と運用」のフェーズへと移行しつつあります。

当社もこうしたテーマを中心に全6回の特別セミナーを開催し、教育現場の実践者や有識者の皆さまとともに、これからの学校のあり方について情報発信を行いました。

現在、一部セミナーのアーカイブ動画を当社公式YouTubeチャンネルにて公開しており、今後もすべて公開を予定しています。

【特別セミナー概要】

広告ブロックがつなげるセキュリティ対策～聖徳学園CISO×ICT責任者が語る、守りと学びの最前線～

聖徳学園中学校・高等学校 情報システム部長 鶴岡裕一郎氏と、グランセキュノロジー株式会社 代表取締役社長 横濱友一氏をお招きし、教育現場における情報セキュリティ対策とICT活用の両立についてご講演いただきました。

実際の運用画面も交えながら、広告ブロックを活用したセキュリティ対策や、その導入による子どもたちへの影響、教職員の反応など、現場で起きているリアルな事例について詳しく解説。また、AIの今後の可能性についても言及し、人とAIがそれぞれの強みを活かしながら共存していく未来像についてもお話しいただきました。セキュリティ対策だけでなく、これからの教育環境のあり方について考える内容となっています。

AIと創る新しい学校のカタチ～生成AIが伴走する「身の丈」校務DX～(https://youtu.be/mNzRaiVjYIE)

武庫川女子大学附属中学校・高等学校 ICT専門員 峯山慎二氏、情報主任 本多祥之先生をお招きし、生成AIを活用した校務DXの実践事例についてご講演いただきました。

講演では、学校独自に開発・運用されている「武庫女アプリ」の事例をもとに、生成AIを活用しながら「身の丈に合ったDX」をどのように実現していくかについて紹介。アプリは学校生活のさまざまな場面で活用されており、開発には生成AIも活用されています。



生成AIの活用によって、教育現場における新たな課題解決やモノづくりの可能性を感じられる内容となっています。

新しい学校のカタチ～次世代校務DX基盤の実現に向けて～(https://youtu.be/Qqe6rQbpIuk)

一般社団法人教育ICT政策支援機構 代表理事 谷正友氏をお招きし、GIGAスクール構想以降の教育ICT環境の変化と、今後求められる次世代校務DX基盤についてご講演いただきました。

教育現場におけるICT活用の現状と課題を整理するとともに、ICTを単なるデジタル化ではなく課題解決の手段として活用する重要性について解説。ICTを単なるデジタル化ではなく、「課題解決の手段」としてどう活用するべきか。これからの学校や教職員に求められる役割について提言いただきました。

先生、僕の端末がおかしいです！～デジタル化が進む教育の現場で取るべきサイバーセキュリティ対策とは！？～(https://youtu.be/udnt2JNagMA)

株式会社レオンテクノロジー 代表取締役社長 守井浩司氏をお招きし、教育現場におけるサイバーセキュリティ対策についてご講演いただきました。

講演では、教育現場で増加するセキュリティリスクや、GIGAスクール端末運用における課題について解説。子どもたちのITリテラシー向上に伴う新たな課題にも触れながら、教職員や保護者を含む周囲の大人がどのような意識で子どもたちを支えていくべきかについて提言いただきました。

生成AI時代の教育情報セキュリティ最前線～セキュポリと生成AI最新動向を踏まえた3つのポイント～(https://youtu.be/tg7xsCHTWM0)

一般社団法人iOSコンソーシアム 代表理事 野本竜哉氏をお招きし、生成AI時代に求められる教育情報セキュリティについてご講演いただきました。

生成AIの特性や海外の活用・規制動向を踏まえながら、日本の教育現場における活用の方向性を解説。

端末・ネットワーク・ログを一体的に管理する重要性や、契約やルールだけでは防ぎきれないセキュリティリスクへの対応についても言及し、生成AI時代に求められる教育情報セキュリティのあり方を考える内容となっています。

～テクノロジーはすべての人が使えてこそ威力を発揮する～iPad アクセシビリティ機能のご紹介(https://youtu.be/u-sUae1MxlI)

株式会社アイティクリップス Apple Professional Learning 基礎スペシャリスト 尾崎眞啓氏をお招きし、iPadやiPhoneに搭載されているアクセシビリティ機能についてご紹介いただきました。

講演では、ボーカルショートカットや視覚トラッキングなどの機能を実演しながら、誰もが学びやすい環境づくりを支えるテクノロジーの可能性について解説。

Appleの掲げる「テクノロジーはすべての人が使えてこそ威力を発揮する」という考えのもと、テクノロジーが学びや生活をどのように支え、一人ひとりの可能性を広げていくのかを考える機会となる内容です。

＜セミナーアーカイブ動画を公開中＞

インヴェンティットでは、EDIX会期中に開催した上記の特別セミナーのアーカイブ動画を公式YouTubeチャンネルにて順次公開しています。

会場へ来場できなかった方や、セミナー内容を改めて視聴したい方はぜひご覧ください。

【mobiconnect 公式YouTubeチャンネル】

モビちゃんねる byインヴェンティット

https://www.youtube.com/@by2601



インヴェンティットは今後も、「mobiconnect」および「KASHIMORI」を通じて、安全で持続可能な教育DXの実現を支援するとともに、教育現場の課題解決に貢献するサービスの開発と情報発信を続けてまいります。

また、展示会やセミナー、動画コンテンツなどを通じて、教育現場におけるICT活用や情報セキュリティに関する知見の共有を進めてまいります。

＜商標について＞- Apple、Appleのロゴ、AirPlay、Apple Music、Apple Pay、Apple TV、Apple Watch、Apple Push Notificationサービス（APNs）、FaceTime、iPad、iPad Pro、iPhone、iTunes、Retina、Safari、Touch ID、Mac、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio、Mac ProおよびmacOSは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。- AdGuard DNSは、AdGuard Software Limitedの商標です。＜１分でわかる！「mobiconnect」紹介動画＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]＜「KASHIMORI」概要＞

「KASHIMORI」は、インヴェンティット株式会社が提供するセキュリティ可視化サービスです。

「mobiconnect」を基盤に、広告ブロックサービス「AdGuard DNS」を組み合わせることで、教育機関や企業で利用されるモバイルデバイスの利用状況を可視化します。未承認アプリやクラウドサービスの利用、フィッシングサイトへのアクセス、マルウェア通信などの潜在的なリスクを検知し、IT利用状況の把握とセキュリティ対策を支援します。

直感的なダッシュボードにより、デバイスの利用状況やリスク情報を分かりやすく確認することができ、専門的な知識がなくてもセキュリティ状況を把握することが可能です。限られた人員で多くの端末を管理する教育現場や企業において、効率的なセキュリティ運用を実現します。

「KASHIMORI」LPサイト：https://lp.kashimori.jp/(https://lp.kashimori.jp/)

＜「mobiconnect」概要＞

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。

「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/(https://www.mobi-connect.net/)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

福岡オフィス：〒811-0120 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－３ ホテルクリオコート博多 2階 HAKATA LAB I2

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 社長室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/