シリーズ累計4,000本突破。料理家さくらの万能調味料「口福の隠し味」に、塩分控えめの「減塩タイプ」

株式会社HITOTEMA

SAKURA's(https://store.hitotema.co.jp/)を展開する株式会社HITOTEMAは、料理家さくらが手がける万能調味料「口福の隠し味」より、塩分を控えめにした「減塩タイプ(https://store.hitotema.co.jp/products/salt?variant=50684063023415)」をラインナップしています。「毎日の料理を、人生の愉しみに」を掲げるブランドの中でも、ひと振りで料理の味を決める定番調味料として支持を集めており、シリーズ累計は4,000本を突破。なかでも減塩タイプは、「味付けに迷わなくなった」という声とともに、塩分を気にする方や、ご家族の健康を気づかう方の食卓にも選ばれています。

■「減塩なのに、味がぼやけない」を叶える一本

減塩を始めると、多くの人がぶつかるのが「味が物足りない」という壁です。塩を減らすほどに料理はぼやけ、つい他の調味料で補ってしまう。「口福の隠し味 減塩タイプ」は、その悩みに応えるために生まれました。塩味を抑えながらも、玉ねぎ・昆布・椎茸が織りなすうま味とコクでしっかりと味が締まり、塩分控えめでも満足感のある仕上がりになります。

実際に、「塩辛くならずに足せるのがありがたい」「出汁感が強いので、野菜を炒めても他の調味料を使わずに済む」「家族の減塩のために使っている」といった声が数多く寄せられています。野菜炒めや汁物、シチューなど、和洋中を問わずどんな料理にもなじみます。

■4つの天然素材だけで作る、確かなうま味

原材料は、食塩・玉ねぎ粉末・昆布粉末・乾燥椎茸の4つのみ。瀬戸内の海が育んだ海水から精製した食塩をベースに、淡路島産の玉ねぎがもつ自然な甘味とうま味、国産昆布の上品なうま味、愛媛県産椎茸の芳醇な香りが調和します。

化学的なうま味に頼らず、素材本来の味を引き立てながら、確かなコクを重ねるのが特長です。サラサラとした使用感で湿気にくく、料理の仕上げにひと振りするだけで味が決まります。通常タイプ（内容量100g）に対し、減塩タイプは内容量80gで、塩分をより控えたい方に向けた設計です。

■「何を入れたらいいかわからない」から生まれた調味料

料理教室を続けるなかで、料理家さくらのもとには「味見をしても、何を足せばいいかわからない」という声が数多く寄せられていました。醤油を入れれば醤油の味になり、めんつゆを入れればめんつゆの味になってしまう。

必要なのが塩味か、うま味か、甘味かを瞬時に見極めるには経験が要ります。そこで、塩味・うま味・甘味のバランスを整え、素材の味を壊さずどんな料理も美味しく仕上げる調味料として開発されたのが「口福の隠し味」です。減塩タイプは、その思想を引き継ぎながら、健康を気づかう方にも寄り添う一本に仕上げました。

■商品概要

- 商品名：口福の隠し味 減塩タイプ 価格：1,280円（税込）- 内容量：80g- 原材料：食塩（国内製造）、玉ねぎ粉末、昆布粉末、乾燥椎茸- 原産国：日本／賞味期限：製造日より1年間（未開封）- 販売：SAKURA's オンラインストア(https://store.hitotema.co.jp/products/salt?variant=50684063023415)

味に迷ったら、このひと振り。減塩でも、毎日の料理を、人生の愉しみに。

※シリーズ累計販売数はSAKURA's オンラインストア調べ（2026年5月15日時点）バリエーション合算の自社販売実績