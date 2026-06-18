しまむらグループ、レディース大きいサイズ専門のオンラインモール「しまぽちゃマルシェ」が、「しまむらパーク」内に6/20（土）12時オープン！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」内に、レディース大きいサイズ専門オンラインモール「しまぽちゃマルシェ」を6月20日（土）12時にオープンすることをお知らせいたします。

■「しまぽちゃマルシェ」とは

「ぽっちゃり女子の“欲しい”が全部みつかる、わくわくライフスタイル専門店」として、豊富なアウターの品揃えに加え、雑貨や肌着まで、見つける・選ぶ・比べる楽しさを提供する、ぽっちゃり女子のためのマルシェ（市場）です。しまむらグループ店舗（しまむら・アベイル・シャンブル・ディバロ）から、レディース大きいサイズのアウター、肌着、靴、服飾雑貨、日用雑貨を一堂に集め、店舗では取扱いのないサイズやカラーを幅広く取り揃えています。

●オンラインストアイメージ

■「しまむらパーク」とは

「しまむらパーク」は、しまむらグループの公式オンラインストアです。しまむらグループの商品をまとめて検索・購入できるほか、全国のグループ店舗で商品をお受け取りいただけます。

▼しまむらパーク

https://www.shop-shimamura.com/

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https://www.shimamura.gr.jp/sns/

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■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）