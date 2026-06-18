株式会社ケーズホールディングス トップパートナー契約更新のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
この度、水戸ホーリーホックは、株式会社ケーズホールディングスとトップパートナーとしてオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ トップチームユニフォーム（シャツ・胸）への広告ご掲出
サポーターのみなさまへ
この度、水戸ホーリーホックは、株式会社ケーズホールディングスとトップパートナーとしてオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
長年に渡りトップパートナーとしてご支援いただいております株式会社ケーズホールディングス様について、2026年8月に開幕する2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグも本契約をご継続いただきます。
トップパートナー契約内容
・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ トップチームユニフォーム（シャツ・胸）への広告ご掲出
・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ ケーズデンキキッズパスポートへのご協賛
・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ サンクスマッチ実施 等
法人概要
■企業名
株式会社ケーズホールディングス
■所在地
茨城県水戸市城南２丁目７番５号
■代表者
代表取締役会長執行役員 平本 忠
代表取締役社長執行役員 吉原 祐二
株式会社ケーズホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員 平本忠 様より ファン・サポーターのみなさまへ
サポーターのみなさまへ
ケーズデンキは2026/27シーズンもトップスポンサー契約を締結させていただきます。
2001年より水戸ホーリーホックを支援させていただき、今年で26年目となります。
トップパートナーとしての支援はもとより、地域のお子様向けの「ケーズデンキ キッズパスポート」にも協賛していますので、是非ご利用ください。
ケーズデンキはこれからもサポーターのみなさまと、新たなホームスタジアムで 熱い声援を送り続けます！