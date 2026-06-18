株式会社ケーズホールディングス トップパートナー契約更新のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

この度、水戸ホーリーホックは、株式会社ケーズホールディングスとトップパートナーとしてオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

長年に渡りトップパートナーとしてご支援いただいております株式会社ケーズホールディングス様について、2026年8月に開幕する2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグも本契約をご継続いただきます。

トップパートナー契約内容

・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ トップチームユニフォーム（シャツ・胸）への広告ご掲出

・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ ケーズデンキキッズパスポートへのご協賛

・2026/27シーズン明治安田Ｊ１リーグ サンクスマッチ実施 等

法人概要

■企業名

株式会社ケーズホールディングス

■所在地

茨城県水戸市城南２丁目７番５号

■代表者

代表取締役会長執行役員 平本 忠

代表取締役社長執行役員 吉原 祐二

株式会社ケーズホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員 平本忠 様より ファン・サポーターのみなさまへ

サポーターのみなさまへ

ケーズデンキは2026/27シーズンもトップスポンサー契約を締結させていただきます。

2001年より水戸ホーリーホックを支援させていただき、今年で26年目となります。

トップパートナーとしての支援はもとより、地域のお子様向けの「ケーズデンキ キッズパスポート」にも協賛していますので、是非ご利用ください。

ケーズデンキはこれからもサポーターのみなさまと、新たなホームスタジアムで 熱い声援を送り続けます！