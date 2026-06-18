【新店情報】『肉汁製作所　餃子のかっちゃん　北24条店』が7月2日にオープン！生ビールと人気アルコール１円キャンペーン！！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）は、2026年7月2日に「肉汁製作所 餃子のかっちゃん 北24条店」をオープンいたします。オープン記念として、7月2日から7月6日の5日間終日、生ビール/ハイボール/レモンサワーが１杯１円のキャンペーンを開催します。

■地下鉄北24条駅すぐ！地元で愛される活気ある街に「餃子のかっちゃん 北24条店」がオープン！

「肉汁製作所 餃子のかっちゃん 北24条店」を北海道札幌市にオープンします。「北のすすきの」とも呼ばれ、学生やビジネスパーソン、地域の人々が夜な夜な集うディープで活気あふれる北24条エリア。地下鉄南北線「北24条駅」からほど近いビルの1階に位置する同店は、全54席のアットホームで居心地の良い空間をご用意しました。お店に一歩足を踏み入れれば、スタッフの威勢の良い声と熱気が、札幌の冷たい夜風も吹き飛ばすような温かさで皆様をお迎えします。

利用シーンは自由自在です。平日の夕暮れ時、お仕事や学校帰りにサクッと立ち寄る「ひとり飲み」や少人数の飲み会はもちろん、54席という程よい広さを活かした、ご友人や同僚との賑やかなご宴会にも最適です。地域の多様なライフスタイルに寄り添い、誰もがいつでも気軽に立ち寄れる“いつもの居酒屋”をめざします。「美味しいものを、どこよりも安く、最高の活気とともに」。北24条の街に新たな笑顔と賑わいをつくる「餃子のかっちゃん 北24条店」で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ 肉汁製作所 餃子のかっちゃん 北24条店 詳細

【店舗名】

肉汁製作所 餃子のかっちゃん 北24条店

【所在地】

北海道札幌市北区北２４条西４丁目１－１８ グランドビル２ 1F

【電話番号】

011-788-9441

【営業時間】

平日16:00～25:00

土日祝13:00～25:00

【予約】

ネット予約・電話予約可能

【店舗席数】

54席

■新店オープンキャンペーン＆企画

【新店オープン記念キャンペーン】

ーキャンペーン内容ー

生ビール/ハイボール/レモンサワーが１杯１円

ー開催日ー

2026年7月2日(木)～7月6日(月)の5日間終日

ー対象商品ー

生ビール/ハイボール/レモンサワー

※お一人さまお通し＋２オーダー制

※瓶ドリンク対象外

※他クーポンとの併用不可

【新店オープン記念特別企画】

ーキャンペーン内容ー

10組限定無料ご招待！

ー開催日ー

6月30日・7月1日

ー応募期間ー

6月13日～6月25日

ー応募方法ー

餃子のかっちゃん公式インスタグラムをフォロー(https://www.instagram.com/kacchan__official?igsh=Mm03dng2anRwZnFp)＋該当の投稿をいいね

※詳しくは餃子のかっちゃん公式インスタグラムにて詳細をご確認ください

■ 餃子のかっちゃんについて

2021年、大阪・梅田の路地裏から始まった「餃子のかっちゃん」は、『一人でも多くの笑顔を生んでいく』をビジョンに掲げる居酒屋です。 「安くて美味しいもので、今日の疲れを吹き飛ばしてほしい」という創業時からの想いを込め、こだわりの餃子をメインに全国へ拡大中。また、一部店舗や期間限定で開催される名物「1円ハイボール」などの驚きの企画で、お客様に喜んでいただける圧倒的なコストパフォーマンスを追求しています。どこへ行っても、お祭りのような活気とスタッフの「かっちゃんスマイル」で、お客様に“いつもの安心感”と最高の夜をお届けしています。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/