『【中堅・大企業向け】企業広告に、AIで作った動画・イラストはそのまま使えるのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■AIで広告素材を内製できる時代に

生成AIの進化により、動画やイラスト、SNS投稿用の画像、バナーなど、これまで外部制作や専門スキルが必要だった広告・プロモーション素材を、社内で短時間に作成できる環境が整いつつあります。マーケティング部門では、限られた人員や予算の中でコンテンツ制作を進めなければならず、AIを活用することで、アイデア出しやラフ制作、簡易な素材作成を効率化できる場面も増えています。特に中堅・大企業においては、複数媒体への展開や継続的な情報発信が求められるため、制作スピードと広告品質の両立が大きな課題になっています。



■安易なAI活用が招くブランド毀損リスク

一方で、AIで生成した動画やイラストを、そのまま企業広告や公式プロモーションに利用してよいかどうかは慎重に判断する必要があります。見た目の違和感や品質の粗さ、ブランドトーンとの不一致などが残ったまま公開してしまうと、広告効果が出ないだけでなく、企業イメージの低下や炎上、ブランド毀損につながる可能性があります。AIで「作れること」と、企業の公式コンテンツとして「使えること」は同じではなく、AIに任せていいものと、人の判断やプロによる制作が必要なものを見極めることが重要です。



■AI活用とプロ制作の使い分けを解説

本セミナーでは、企業が制作するAI生成動画・イラストの活用可能性と、公式利用時に見落としがちな品質・ブランド毀損リスクを整理しながら、AI活用とプロ制作をいかに使い分けるべきかを解説します。実際に生成AIによる画像作成のデモやクオリティ評価を交え、AIが有効な領域と、人の判断やプロの制作力が必要な領域を切り分けます。自社の広告制作にAIを取り入れたい一方で、公式利用に不安があるマーケティング・広報・販促部門の方におすすめのセミナーです。



■主催・共催

株式会社ジーアングル

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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