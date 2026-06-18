『ストリートファイター6』Year 4最初の追加キャラクター「ヤスミン」が8月3日（月）に参戦！　鋭い連撃など、スピード感あふれるゲームプレイ映像を初公開！

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Year 4最初の追加キャラクターとして8月3日（月）に参戦が決定した「ヤスミン」のゲームプレイ映像が公開！ もう一人の完全新規キャラクターである「アルジュン」に加え、「ファイナルファンタジーVII リメイクシリーズ」のアイコニックなキャラクターである「ティファ」、そしてワールドツアーでお馴染みの「ボシュ」も順次登場予定！

フィリピン出身のヤスミンは、同国の伝統武術“エスクリマ”を駆使して闘うファイターだ。俊敏な動きとカランビットナイフを使った斬撃で相手を翻弄する、スピーディーなバトルスタイルをゲームプレイ映像で確認してみよう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bi5NcXDwdt0 ]

ヤスミンは祖父（Lolo）から、兄（Kuya）と共に闘い方を学んだ。当初は、ただ単に兄と一緒に過ごしたいという思いで始めた修行だったが、ある日兄が忽然と姿を消してしまう。

それをきっかけに闘う意味を見失ったヤスミンは「FooTube」で延々と動画を眺める日々を送るようになり、闘いの場から離れていった。しかしある日、とあるフランス人スーパーモデルの動画に出会った彼女は失われた情熱を取り戻し、兄へと続く道を自ら切り開くため、再び世界へと踏み出す決意をする！

ヤスミンは機動力に優れたタイプのファイターだ。素早い動きで相手を翻弄し、信頼するナイフで一気に斬り込むバトルスタイルが特徴。さらに、強力な「バヤニ・モード」を組み合わせることで、相手を寄せ付けないスピードと目にもとまらぬ素早い連撃での攻撃を手に入れる事ができる。

祖父から受け継いだ技を用いて闘うヤスミン。ここからは彼女の必殺技を紹介しよう！

ダロイ・ン・トゥビグ

素早く前進しながらカランビットナイフで連続攻撃する必殺技だ。通常技からのコンボ始動として有効で、「アロン」に派生すると一連の斬撃を繰り出していく。初段の強度により技の性質が変化し、フィニッシュも異なるユニークな技となっている！

OD版は弱攻撃からコンボに繋ぐことができ、スーパーアーツにもキャンセル可能。アロンを強化して相手を大きく吹き飛ばす強力な一撃へと変化させる。なお、OD版がヒットするとこの後に紹介する「バヤニ・モード」が維持できる！

アロンがヒットするとバヤニ・モードに突入し、ナイフが青く輝き出す。この状態で繰り出されるアロンはフィニッシュ攻撃が変化し、弱版はダウン、中版は地面バウンド、強版は通常よりも相手を高く打ち上げる性能へと変化。

技終了後はバヤニ・モードが解除されるので、戦局を見極めて使いこなそう。

タリム・ン・ハンギン

前方へ回転しながらカランビットナイフで切りつける技となっている。相手への接近を兼ねた奇襲として有効で、弱版はフェイントとして優秀、中版・強版は前方へ大きく移動する特徴がある。中版はガードされても隙が少なく、強版はやや発生が遅いものの、ガードされてもヤスミンが先に動ける。この技をヒットさせると、バヤニ・モードへ移行するのも大きな特徴だ！

OD版はガードされるとリスクを伴うが、ヒット時は相手を打ち上げ、追撃のチャンスになる！ ヒット時とガード時で状況が180度変わるため、使いどころは気を付けよう。

ムカ・ン・ランギット

前方に回転しながら飛び上がる技で、入力ボタンの強度により移動距離が変化し、2種類の技へ派生が可能だ。

1つ目の派生「クロッグ」は、急降下しながら鷹の爪のように相手を蹴りつける技。ボタン強度で落下する角度を変化させられ、ガードされても隙が少なく、ヒット時は弱攻撃からコンボに繋げられるぞ。

2つ目の派生「ウラン」は、逆さ回転しながら相手を攻撃する技。相手の背面を狙うと効果的であり、うまくヒットすれば追撃も可能だ。

いずれの派生もOD版はガードさせても隙が少なく、先に動けることもある。戦況に応じて使い分け、積極的に攻め込もう！

リパ・ン・アギラ

上空に向かって蹴り技を行い、当たれば連続で蹴りを叩き込む対空技で、コンボ締めにも適している。OD版は発生時に無敵が付与され、切り返し技としても有効なため、ピンチの場面でも頼りになる技だ！

パンギル・サ・リクラン

ブーメランのように軌道を描く飛び道具、ボタン強度によって飛距離が変化する。発生はやや遅いが、連携や崩しにおいて強力な択を迫ることが可能だ。

ヤスミン自身が攻撃を受けると消えてしまうため、攻めに意識を向けすぎて防御がおろそかにならないよう注意しよう。

OD版は3ヒットとなり、さらなる攻めの機会を生み出すのに有効だ。

レベル1スーパーアーツ：ヒワン・ン・カラヒタン

次はスーパーアーツの紹介だ！ このスーパーアーツは相手を蹴り上げ捕まえた後、勢い良く地面に叩き付ける技だ。発生時に無敵時間があり、切り返しや割り込みに有効で、ヒット時はバヤニ・モードに移行するので、当たった場合は臆することなく攻めの姿勢を維持しよう！

レベル2スーパーアーツ：ナカタゴン・ラカス

発動後一定時間、バヤニ・モードを維持したまま強化版必殺技が使用可能となる。発動中は、素早く前方へ移動して攻撃後、相手の背後に回る専用技「リニャ・ン・リワナグ」が使用可能だ。

さらにこの状態ではOD版のアロンも性能が変化し、エネルギーの刃で相手を斬り刻む強力な技へと進化する。

レベル3スーパーアーツ：パムムカドカッド・ン・サンパギータ

相手を回転させながらエネルギーを集め、一気に粉砕する大技だ。無敵時間を利用した切り返しはもちろん、コンボの締めとして組み込むのも良いだろう。ヤスミンから放たれる美しく青いエネルギーには気を付けよう…。

ヤスミンのOutfit 2は、闘いの場を離れた時の制服姿。アバターアーケードモードをプレイして、ヤスミン師匠の「取得ゲージ」をMAXにするとアンロックできるほか、ファイターコインでも入手可能だ。

また、ヤスミンの配信と同時に、Year 4の幕開けとなる全体バトルバランス調整が行われる予定だ。メンテナンス開始前に調整リストを公開予定なので、ぜひ確認してみよう！

Year 4の各種DLCパスは現在販売中。「アルティメットパス」には追加のコスチュームやカラーバリエーションも含まれているので、お見逃しなく！ Year 4アルティメット／キャラクターパスを持っていれば、8月3日（月）配信時からヤスミンが使用可能だ！

さらに、6月26日（金）～28日（日）に開催される「Evo Las Vegas」にて先行試遊も予定しているので、現地に行かれる方はヤスミンを体験してみよう！

それではヤスミンが祖父から受け継いだ技で世界に挑むその日まで、paalam（またね）！

商品概要

「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp(https://www.streetfighter.com/6/ja-jp)

■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA(https://x.com/StreetFighterJA)

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

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