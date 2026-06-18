【明治製薬】京都高島屋に期間限定出店

株式会社ラッキー



明治製薬株式会社（本社：富山県、代表取締役社長：石黒香那子） は、2026年6月17日（水）より、人気NMNシリーズを展開するポップアップストアを期間限定で開催いたします。

【ポップアップストア詳細】

■開催期間

6月17日（水）～ 6月30日（火）

■営業時間

10:00～20:00

■場所

京都高島屋 1階 POP UP STAGE12

住所：京都市下京区四条通河原町西入真町52

■アクセス

阪急京都線 京都河原町駅下車（地下にて直結）

京都高島屋 限定キャンペーン１.

人気のNMNシリーズを中心に厳選した商品を取り揃え、期間限定の特別セットをご用意しております。

ポップアップストアならではの特別なご提案をお楽しみください。

NMN10000Plus 3個セット 238,010円

〈トータルエイジングケアを求める方へ〉

NMN15000Plus ３個セット 338,029円

〈ワンランク上のケアを求める方へ〉

NMN20000Plus ３個セット 406,004円

〈脳の健康サポートを求める方へ〉

京都高島屋 限定キャンペーン２.

一定金額以上ご購入のお客様限定で、対象商品よりお好きな一点をプレゼント。

今のご自身に寄り添う健康習慣を、この機会にぜひお選びください。

【対象商品】GABA PLUS

〈健やかな休息へ〉

DHA PLUS

〈冴えある毎日へ〉

納豆キナーゼ5000

〈いきいき習慣に〉

京都高島屋 限定キャンペーン３.

NMNに興味はあるものの、まだ試したことがない方へ。携帯にも便利なパウチタイプの

「15000plus mini」を2個セットにした、初めての方におすすめのポップアップ限定セットです。

NMN 15000Plus mini 2個セット 50,000円

〈健やかな毎日への、第一歩に〉

【明治製薬NMNとは】

明治製薬が取り扱う「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」は、近年、健康や美容に関心を持つ方々の間で注目されている成分のひとつです。NMNは、補酵素NAD⁺に関係するとされ、さまざまな分野の研究でも取り上げられています。当社では、原料の選定から製造に至るまで、医薬品のGMP（適正製造基準）に準拠した品質管理を徹底し、純度にこだわったNMN配合製品を展開。日々のライフスタイルに取り入れやすいアイテムとして、幅広いお客様にご利用いただいています。

【会社紹介】

・明治製薬株式会社

設立：1951年2月7日

代表取締役：石黒 香那子

本社：〒936-0021富山県滑川市中川原77番地

URL：https://meijiseiyaku.co.jp/

1951年に富山県滑川市で、配置販売向け医薬品メーカーとしてスタートした明治製薬。

富山県は約80社もの製薬業者が存在しており、その中で明治製薬は70年以上にわたり、医薬品GMPに準拠した管理のもと、約60種類ほどの医薬品・健康食品を提供し続けております。

製造に関して全て医薬品を製造している設備を使用し、生産しております。かつ医薬品に準拠した検査方法で品質管理を行っております。

・株式会社ラッキー

設立：2010年4月6日

代表取締役：小泉 優衣

本社： 〒170-0014 東京都豊島区池袋3-67-10

URL：https://www.lucky-tokyo.com/

株式会社ラッキーは、『幸せをつくる』をテーマに、自社企画かつ品質にこだわった酒類、健康補助食品、化粧品の販売をしております。