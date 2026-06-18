【今夏の原宿最旬トレンド！】全米で年間5億杯売れる炭酸フローズン「ICEE」× 原宿竹下通りで絶大な人気を誇る「GO☆GO☆CAFE！」が初コラボ！Coolで美味しい夏限定ポップアップショップオープン

原宿竹下通りで絶大な発信力を誇る「GO☆GO☆CAFE!」がICEEカラーに染まる！この夏一番“エモくてひんやり”する新感覚体験を！

オザックス株式会社

オザックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：海老沼 英次）が提供する、世界中で大ヒット中の新感覚炭酸フローズン「ICEE（アイシー）」は、株式会社CANDY・A・GO・GO（本社：東京都渋谷区神宮前1-23-27、代表 落合琢）が運営し、原宿竹下通りで圧倒的な支持を集める「GO☆GO☆CAFE!」とコラボレーションし、2026年6月18日（木）から8月17日（月）までの期間限定でポップアップショップを出店いたします。

温度でカップの色が変わるカラーチェンジカップ登場

アメリカ発、年間5億杯以上が愛飲される「ICEE」のカラフルで爽快な世界観と、CANDY・A・GO・GOのポップでキュートな世界観が融合。熱い夏を吹き飛ばす、この夏一番“映える”原宿の新たな聖地が誕生します。

新感覚炭酸フローズン「ICEE」とは？

原宿 「GO☆GO☆CAFE!」の店頭をICEEで彩ります

ICEE ロゴ

ICEEは、1967年にアメリカで誕生した炭酸を含んだ新感覚のフローズンです。中米、中国、オーストラリアなど全世界で販売中です。フレーバーは「ブルーラズベリー」、「レッドストロベリー」、「イエローピーチ」の３種。カラフルな見た目であることから、Z世代を中心にSNSでも注目を集めています。

CANDY・A・GO・GOとは？

原宿竹下通りに本店がある世界のお菓子の量り売りショップ「CANDY A☆GO☆GO!」をはじめ、お菓子と雑貨のバラエティショップ「SUGAR HIGH!」、「GO☆GO☆CAFE」を運営するほか、原宿に自社広告媒体を複数運営し、ジャンルを超えた様々なコラボレーションを実施。この他、卸売やOEM商品の開発も手掛けています。

コラボレーション見どころ＆メニュー

■ ICEE人気フレーバーの展開：

シュワッと弾ける爽快感がたまらない、大人気の「ブルーラズベリー」「レッドストロベリー」「イエローピーチ」を販売（税込各800円）。

温度によって色が変わるカラーチェンジカップは1,400円（税込）。

■CANDY・A・GO・GOならではの限定トッピング：

カラフルなグミ等をICEEにトッピングした、世界にここだけの「原宿カスタムICEE」も登場！（夏休みより販売開始予定）

■写真・動画撮影に最適：

ICEEのアイコニックなキャラクターや、ポップなロゴと一緒に写真・動画撮影ができます。TikTokやInstagramのリール動画の撮影に最適です。

【開催概要】

■イベント名：「ICEE」×「GO☆GO☆CAFE!」コラボポップアップショップ

■開催日時：2026年6月18日(木) ~ 8月17日(月) 10:00～20:00

■会場：GO☆GO☆CAFE!

（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-7-1 CUTE CUBE HARAJUKU 1F）

■アクセス：JR山手線「原宿駅」竹下口より徒歩約3分

■「GO☆GO☆CAFE!」公式サイト：https://candyagogo.com/3056/

■「ICEE」公式HP：https://www.icee.jp/

オザックス株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区神田三崎町3丁目1-16 神保町北東急ビル

設立：1920年９月（創業：1910年9月）

資本金：5億２百万円

代表者：代表取締役社長 海老沼英次

事業内容：生活産業製品の生産・加工・販売、合成樹脂原料の販売

洋紙・板紙・紙二次製品及びパルプの販売

食品の販売

上記に関する輸出入

URL：https://www.ozax.co.jp/